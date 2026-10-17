यूपी में लिखी जा रही समरगाथा

आप सोच रहे होंगे कि चुनाव तो उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में भी हैं, फिर अकेले उत्तर प्रदेश की चर्चा क्यों? नई दिल्ली की हुकूमत का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। गुजरात में जन्मे नरेंद्र मोदी ने अनायास…

नई दिल्ली के सड़क-संग्राम से कुछ किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की सीमाएं शुरू होती हैं। देश की राजधानी में जारी भीषण वैचारिक संग्राम पर पहला फैसला इसी प्रदेश के मतदाताओं को सुनाना है। यही वजह है कि यहां की चुनावी हलचल पर देश-दुनिया की नजर है।

यही वजह है कि आज की चर्चा सिर्फ उत्तर प्रदेश पर।

बताने की जरूरत नहीं, योगी आदित्यनाथ गुजरे दस साल से यहां के मुख्यमंत्री हैं। वह वेशभूषा, वाणी और बेलाग कार्यशैली की वजह से देश-विदेश में अपनी अलग छवि रखते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में कानून-व्यवस्था का मामला हो या कोविड जैसी महामारी से जंग, वह कभी शिथिल नजर नहीं आए। उन्होंने राजमार्गों के विशाल संजाल के साथ तमाम कल्याणकारी योजनाएं लागू कीं। आज के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और मेट्रो का एक लंबा नेटवर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही जिन जन-हितकारी योजनाओं की घोषणा की, उनमें से तमाम में उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर खड़ा नजर आता है।

योगी आदित्यनाथ पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। उन्हीं के सत्ता-काल में उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के कलंक से मुक्ति मिली। खुद उनके खिलाफ इसीलिए बड़ा जन-रोष नजर नहीं आता। इसके बावजूद इतना लंबा कार्यकाल कुछ चुनावी चुनौतियां अवश्य पैदा करता है।

योगी के अफसरों और राज्यकर्मियों पर मनमानी के आरोप लगते रहे हैं। इसके अलावा पचास से अधिक विधायक और मंत्री गंभीर विवादों के घेरे में हैं। लिहाजा भगवा दल को बड़ी संख्या में टिकट काटने पर मजबूर होना पड़ सकता है। इससे पार्टी में भीतरघात, टूट और सार्वजनिक रोष पैदा हो सकता है। विपक्ष ऐसे मौकों की ताक में रहता है।

कोई आश्चर्य नहीं। पिछले दिनों आंवला के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप, पूर्व मंत्री राम आसरे कुशवाहा, संजयन त्रिपाठी आदि नेता भगवा दल से सपा के पाले में जा बैठे। ध्यान रहे, दल-बदल कभी इकतरफा नहीं होता। सपा से भी पूजा पाल, मनोज कुमार पांडेय, राकेश कुमार सिंह, अभय सिंह और विनोद चतुर्वेदी जैसे विधायक भाजपा का दामन थाम चुके हैं। यह तो शुरुआत है। यह सिलसिला अभी और पुरजवान होगा।

इससे निपटने के लिए सत्तारूढ़ दल को अपने संगठन के अंतर्विरोधों को दूर करना होगा। इसमें कोई दोराय नहीं कि भाजपा के पास सत्ता, संगठन, संसाधन और नेतृत्व मौजूद है। योगी के अलावा प्रधानमंत्री की सियासी कद-काठी भी भाजपा की मदद करती है, लेकिन पार्टी की अंतर्कलह सत्ता के लिए घातक साबित हो सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसीलिए जुलाई में दो दिवसीय लखनऊ यात्रा के दौरान कम से कम चार मौकों पर सभी पुरोधाओं को साथ बैठाया, फोटो खिंचाई और उन्हें सोशल मीडिया में जारी किया। मुख्यमंत्री भी इस तथ्य से वाकिफ हैं। इससे निपटने के लिए वह नौकरियों और सरकारी इमदादों के साथ लोक-लुभावन योजनाओं की निरंतर घोषणा कर रहे हैं।

सन् 2012-17 के बीच जब वह मुख्यमंत्री थे, उन्हें कई मोर्चों पर एक साथ जूझना पड़ा था। पिता मुलायम सिंह यादव के आशीष से उन्हें पद और प्रतिष्ठा मिली थी, पर ‘नेताजी’ के करीबी रहे कुछ अफसरों और नेताओं का अपना एजेंडा था। वे हमेशा मुख्यमंत्री को ‘बाइपास’ करने की कोशिश करते थे। इसके अलावा उनके तमाम परिजन अपने हित साधने में लगे थे, पर अखिलेश निराश नहीं हुए। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के अलावा उन्होंने तमाम काम ऐसे किए, जिनको याद किया जाता है। अत्याधुनिक महिला हेल्पलाइन की स्थापना के साथ पुलिस को इनोवा जैसी गाड़ियां देकर आधुनिक चोला पहनाने की कोशिश भी उन्होंने की। जब कोई जेन-जी की परिभाषा तक नहीं जानता था, तब सपा सरकार ने स्कूली बच्चों को मुफ्त लैपटॉप दिए थे।

वर्ष 2017 में उनकी हार के पीछे परिजनों के कॉकस के प्रति पनपा जन-रोष प्रमुख कारण था। अब वह इस बला से मुक्त हो चुके हैं। यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में सपा 37 सीटें जीतकर लोकसभा में दूसरे सबसे बड़े विपक्षी दल के तौर पर स्थापित हुई। इस बार उन्होंने अपनी रणनीति में परिवर्तन भी किया है। अखिलेश जानते हैं कि उनका मतदाता मुखर है और अनजाने ही विवादों के केंद्र में आ जाता है, लिहाजा अभी तक बड़ी रैलियों के मुकाबले उन्होंने निजी संपर्क पर जोर दिया है। वह छोटे समूहों में अलग-अलग जातियों और वर्गों से तालमेल बिठाने में जुटे हुए हैं। ब्राह्मण, गुर्जर आदि सम्मेलनों के अलावा अति-पिछड़ों और दलितों में सेंध लगाने के उनके प्रयास जोरों पर हैं। वह हर उस जाति, वर्ग या समूह को अपने पाले में लाना चाहते हैं, जो सत्तारूढ़ गठबंधन से जरा सा भी रुष्ट है।

नई दिल्ली के विरोध-प्रदर्शनों में सक्रिय भागीदारी ने भी उनकी सियासी कद-काठी में इजाफा किया है। राहुल गांधी से प्रगाढ़ होते संबंधों का लाभ उन्हें चुनावी तालमेल में मिल सकता है। सपा और कांग्रेस, दोनों को एक-दूसरे की जरूरत है।

हमें यहां उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक और तत्व पर नजर डालनी होगी। बड़ा प्रदेश होने के नाते यहां इलाकाई दलों का खास महत्व है। उनके मुखिया इस तथ्य को जानते हैं और हरसंभव लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। जयंत चौधरी, ओमप्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल आदि इसकी मिसाल हैं। पिछले चुनाव में इन दलों ने 6.5 फीसदी मत हासिल कर 32 सीटें जीती थीं। इस बार भी वे अधिक टिकट हासिल करने और जीतने के लिए पूरा जोर लगाएंगे।

यहां मायावती का जिक्र जरूरी है। जो महिला चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हों, उनके पास आज विधानसभा और लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। क्या यह चुनाव बसपा के ताबूत में एक और कील साबित होगा? ऐसा मानना जल्दबाजी होगी, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे 12.88 फीसदी वोट, यानी लगभग 1.18 करोड़ मत मिले थे। इसी तरह, साल 2024 के लोकसभा चुनावों में कुल 20 संसदीय क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में डेढ़ लाख से अधिक वोट पड़े थे। उस चुनाव में उत्तर प्रदेश की लगभग 30 सीटों पर 50 हजार से भी कम मतों से हार-जीत हुई थी। सवाल उठता है, क्या मायावती इस चुनाव में भी सिर्फ ‘वोटकटवा’ बनकर रह जाएंगी या अपने लिए कोई प्रभावी भूमिका हासिल करने में कामयाब होंगी?

अंत में, इस चुनावी गुणा-भाग से परे एक सुखद तथ्य। लखनऊ की गद्दी के प्रमुखतम दावेदार योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव राजनीति के हिसाब से नौजवान हैं। उत्तर प्रदेश के लिए यह अच्छी खबर है।