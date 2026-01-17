राजनीति का विभाजक एजेंडा

संक्षेप: सोशल मीडिया के वक्त में, जब मुंह से निकला महज एक बहका शब्द देश-दुनिया के किसी भी हिस्से में अंगारे बो सकने की कुव्वत रखता हो, तब क्या हमारे नेताओं को देशहित में सोच-समझकर नहीं बोलना चाहिए? वे भूल क्यों जाते हैं?…

हमारे वैचारिक आभामंडल को चुनाव की मौसमी छूत ने जकड़ लिया है। एटम बमों के जोर पर ऐंठी इस दुनिया में जब तरह-तरह के पलीते लगाए जा रहे हों, तब हमारे राजनेता क्या कर रहे हैं? वे इस खतरनाक वक्त में देश को एकजुट करने के बजाय विभाजक कुतर्क बुन रहे हैं। उनकी ऐसी हरकतों से यह मुल्क खुद को शर्मसार महसूस करता है।

भरोसा न हो, तो बीएमसी यानी बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव पर नजर डाल देखिए। ये वार्ड स्तर के चुनाव थे, लेकिन इसे जीतने के लिए क्या-क्या नहीं किया गया? कल तक जो ठाकरे बंधु एक-दूसरे के खिलाफ थे, वे एकजुट हो गए। राज ठाकरे के भाषणों में शिवसेना का लगभग छह दशक पुराना तमिल विरोध उभर आया। वह तमिलभाषी मुंबइकरों को ‘रसमलाई’ कह रहे थे। उनके लिए ‘लुंगी’ और ‘पुंगी’ जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये शब्द शिवसेना के जनक बालासाहेब ठाकरे के पुराने शब्दकोश से उधार लिए गए थे। बालासाहेब ने 1960-70 के दशक में दक्षिण भारतीयों की खिलाफत अपनी कार्टून साप्ताहिक मैगजीन मार्मिक और जनसभाओं के जरिये शुरू की थी। सवाल उठता है, मुंबई के विकास में अगर गैर-मराठी लोगों की सतत भूमिका है, तो फिर वे वहां के हवा-पानी पर हक-हुकूक क्यों नहीं रख सकते? इनमें से तमाम की कई पीढ़ियां यहां खप चुकी हैं। यह ‘आमची मुंबई’ अब उनका स्थायी पता है।

फिर ऐसा क्यों हो रहा है?

बीएमसी से कहीं 30 साल पुराना प्रभुत्व खत्म न हो जाए, इसलिए ठाकरे परिवार ने बालासाहेब के ‘मराठा मानुष’ नारे को नए रंग-रोगन के साथ पेश करने की कोशिश की। ठाकरे बंधु राजनीति के प्रचलित भूगोल को अनदेखा कर उस पुराने टोटके पर यकीन कर रहे थे कि भड़की हुई भावनाएं लोगों को एकजुट करती हैं। बिखराव रोकने की बात पर मुझे पवार परिवार याद आ गया। आपको याद होगा कि किस तरह शरद पवार की पार्टी में उनके भतीजे अजीत पवार ने सेंध लगाई थी। बात इतनी बिगड़ गई थी कि उन्होंने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दिया था। सुप्रिया शरद पवार की पुत्री होने के साथ उनकी सियासी वारिस भी हैं। मतलब साफ है, बीएमसी चुनाव ने वह कर दिखाया, जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव नहीं कर सके।

यह चमत्कार कैसे हुआ?

जवाब दुरूह नहीं है। बीएमसी का सालाना बजट लगभग 75 हजार करोड़ रुपये का है। यह देश की सबसे अमीर नगर इकाई है और इसका बजट नौ राज्यों के सालाना आय-व्यय से ज्यादा है। कभी बालासाहेब ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका पर कब्जा कर शिवसेना को यहां तक पहुंचाया था। महाराष्ट्र के इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण महानगर की बादशाहत इस प्रदेश की सियासी दशा-दिशा तय करती है। इस पर कब्जे के लिए राजनीतिक परिवार आपस में लड़ सकते हैं, पुन: जुड़ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दोबारा विभाजित हो सकते हैं। और तो और, पार्टियों के व्हिप तक बिखर सकते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के इन चुनावों में मंत्रालय में साथ बैठने वाली शिवसेना (शिंदे), राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजीत) और भाजपा इसीलिए कई क्षेत्रों में आमने-सामने थीं। अंबरनाथ नगरपालिका के अध्यक्ष पद के लिए तो कमाल ही हो गया। भाजपा और कांग्रेस सभासदों ने हाथ मिला लिए। इससे दिल्ली तक हंगामा मच गया था।

इतनी बेमेल संधियों का नतीजा क्या निकला?

भाजपा आगे निकल गई। ठाकरे और पवार परिवारों को एक बार फिर हाथ मलना पड़ गया। कई चुनाव गवाह हैं, ऐसे बेपेंदी के गठबंधनों का वक्त लद चुका है। भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता कारवां भी यही मुनादी करता है कि लक्ष्य, सिद्धांत और कार्य-व्यवहार की एकजुटता सतत सफलता की कुंजी है। इस चुनाव ने पुन: जग-जाहिर कर दिया है कि कांग्रेस अपने साथियों के लिए घातक साबित हो रही है।

महाराष्ट्र के चुनाव तो जैसे-तैसे निपट गए। अब पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनावी बिगुल बजने के साथ अलगाववादी नफरत का अलाव सुलग उठा है। कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के छापों के दौरान ममता बनर्जी ने जो किया, वह अभूतपूर्व था। इस छापे के दौरान ही वह चुनाव संचालन करने वाली कंपनी आईपैक के दफ्तर पहुंच गईं। वह और उनके साथी वहां से तमाम फाइलें व कागजात उठा लाए। तृणमूल सहित समस्त विपक्षी नेता कहते आए हैं कि ईडी चुनाव के समय सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ सक्रिय होता है। तृणमूल का आरोप है कि ईडी का यह छापा किसी आर्थिक घोटाले की जांच नहीं, बल्कि हमारे चुनाव संबंधी दस्तावेजों को उठा ले जाने के लिए प्रायोजित किया गया था।

ममता की इस हरकत पर देश की आला अदालत ने उन्हें जमकर फटकारा है। बंगाल सरकार ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ संगीन धाराओं में जो प्राथमिकी दर्ज की थी, उस पर भी रोक लगा दी गई है। आपको याद होगा कि इससे पहले झारखंड और तमिलनाडु में भी ऐसी रिपोर्टें दर्ज हुई थीं। बाद में उन्हें अदालत ने रद्द कर दिया था।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन भी इस मामले में पीछे नहीं हैं। गई 11 जनवरी को उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। स्टालिन की मांग है कि मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति से बात कर प्रस्तावित संविधान सुधारों में तमिल आबादी के अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन हासिल करें। पिछले साल श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या के दिल्ली दौरे के दौरान भी स्टालिन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कच्चातिवु द्वीप वापस लेने की मांग की थी। कच्चातिवु द्वीप और श्रीलंकाई तमिलों के साथ भेदभाव दशकों पुरानी समस्या है। इसी के चलते पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जान गंवानी पड़ी थी, पर राजनीति नई बोतलों में पुरानी जहरीली शराब बेचने का अनवरत उपक्रम बन गई है।

स्टालिन के भतीजे और द्रमुक सांसद दयानिधि मारन इस आग में अपने तरीके से घी डाल रहे हैं। मंगलवार को चेन्नई के एक सरकारी महिला महाविद्यालय में अलगाववादी भाषण देते हुए उन्होंने कहा, ‘यह आत्मविश्वास तमिलनाडु में है, जहां हम लड़कियों से कहते हैं कि पढ़ो और लगातार पढ़ो। उत्तर भारत में क्या कहा जाता है? लड़कियो, काम पर मत जाओ, घर पर रहो, रसोई में रहो, बच्चे पालो, यही तुम्हारा काम है।’

स्टालिन की तरह खुद को देशभक्त बताने वाले फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा भी चुनाव जीतने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे बांग्लादेश में भारत-विरोध बढ़ रहा है। वहां के हिंदुओं की दिक्कतों में ऐसे बयान बढ़ोतरी करते हैं।

सोशल मीडिया के वक्त में, जब मुंह से निकला महज एक बहका शब्द देश-दुनिया के किसी भी हिस्से में अंगारे बो सकने की कुव्वत रखता हो, तब क्या हमारे नेताओं को देशहित में सोच-समझकर नहीं बोलना चाहिए? वे भूल क्यों जाते हैं? देश किसी भी चुनाव और सत्ता-सदन से बड़ा होता है।