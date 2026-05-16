हमारी राष्ट्र-चेतना को क्या हुआ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पेट्रोल-डीजल बचाने के साथ सोना और अन्य आयातित वस्तुओं की खरीद से दूर रहने की अपील कर रहे हैं, तो इतना हंगामा क्यों है? वह भी तब, जब प्रधानमंत्री सहित तमाम अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने अपने सुरक्षा दस्ते और अन्य खर्चों में कटौती कर दी है…

‘आजादी को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसके लिए सतत जागरूकता, शक्ति और संयम की आवश्यकता होती है।... आप चाहे किसी भी धर्म, दल या समूह से हों, मैं आप सबको इस महान संघर्ष में भागीदारी के लिए आमंत्रित करता हूं, जो हम पर थोपा गया है। मुझे अपनी जनता पर, अपने इस उद्देश्य पर और अपने देश के भविष्य पर पूरा भरोसा है...।’

जवाहरलाल नेहरू का यह भाषण 22 अक्तूबर, 1962 को आकाशवाणी से प्रसारित हुआ था। उस समय भारत चीन के आक्रमण से आक्रांत था और उत्तरी सीमा पर जूझ रही हमारी सेना को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। संयम और राष्ट्रीय संपदा में जन-योगदान के इस आह्वान को जबरदस्त जन-समर्थन हासिल हुआ था।

मसलन, उन दिनों तमिलनाडु में चल रहा अलगाववादी आंदोलन थम गया था। राजस्थान के एक गांव के सभी परिवारों ने अपने बेटों को फौज में भेजने का संकल्प लिया था। हड़तालें और आंदोलन स्थगित कर दिए गए थे। समूचे देश की महिलाएं गुल्लकों, कनस्तरों और संदूकों की तहों में बचाकर रखे गए अपने पैसे से ऊन खरीद रही थीं, ताकि वे सैनिकों के लिए स्वेटर बुन सकें। मेरी मां भी उनमें से एक थीं। वह अपने दो अबोध बच्चों को गोद में लिए दिन-रात स्वेटर बुनती रहती थीं। तमाम गृहणियों ने अपने मंगलसूत्र तक सरकारी कोष में जमा कर दिए थे, ताकि फौज के लिए साजो-सामान खरीदा जा सके। दानदाताओं में पंडित नेहरू की एकमात्र संतान इंदिरा गांधी भी थीं। उन्होंने अपने सभी जेवर, जिनका कुल भार 367 ग्राम था, युद्ध-कोष में जमा कर दिए थे।

कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसी लाखों महिलाएं थीं। वे दिन कितने अलग थे!

सिर्फ तीन बरस बाद भारत एक और कठिन इम्तिहान से रू-ब-रू था। सन् 1965 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने हमें गेहूं देने में आना-कानी की थी। मजबूरी में देश के दूसरे प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने अपील की कि देशवासी सप्ताह में एक वक्त उपवास करें, ताकि अन्न बचाया जा सके। मैं तब तक स्कूल की प्राथमिक कक्षा में दाखिला ले चुका था। मुझे याद है कि सिर्फ हम बच्चों के लिए मंगलवार की शाम रोटी और साधारण सी सब्जी बना करती थी। माता, पिता और वृद्ध पितामह व्रत पर रहते थे। वह इस उपवास को ‘हनुमानजी की कृपा’ कहा करते। हमें उस अति सादे भोजन के साथ प्राय: हर रोज पिता का भारी-भरकम उपदेश हासिल होता कि ईश्वर को धन्यवाद दो, तुम्हें भोजन मिल रहा है। इस समय देश में हजारों लोग भूखे सो रहे होंगे।

ऐसी मुहिम राष्ट्रीय एकता की रवायत ही नहीं रचतीं, कुछ सामाजिक संस्कार भी रचती हैं। हम तीनों भाई-बहन दशकों बीत जाने के बावजूद आज भी किसी वीआईपी का दस्तरख्वान हो या घर की डाइनिंग टेबल, पहले कौर को मुंह में डालने से पहले माथे से लगाते हैं।

आज जब समूची दुनिया पश्चिम एशिया के हालात से त्रस्त है, तब 1973 के वे दुखियारे दिन फिर याद आ गए हैं। उस समय अमेरिका और अरब देशों में ठन गई थी। ईंधन की आपूर्ति लड़खड़ा गई थी और ऊर्जा के लाले पड़ गए थे। आर्थिक खुदमुख्तारी के लिए संघर्षरत भारत के वे खासे दुरूह दिन थे। इंदिरा गांधी ने मजबूरी में पेट्रोल की कीमत 1.60 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 2.75 रुपये कर दी थी। इसी साल केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया था, उसे आज तक ‘ब्लैक बजट’ कहा जाता है। देश को 550 करोड़ रुपये का अभूतपूर्व घाटा हुआ था। पाकिस्तान से युद्ध, बांग्लादेश से आए शरणार्थी, 1972-73 के सूखे और रक्षा बजट में बेतहाशा बढ़ोतरी ने सरकार के साथ आम आदमी की कमर तोड़ दी थी।

क्या संयोग है? मौसम विभाग ने इस वर्ष देश में कम वर्षा की आशंका जताई है और खाड़ी के हालात ने तेल की कीमतों को अभूतपूर्व दर पर पहुंचा दिया है।

हालांकि, 1973 और आज के हालात में भी जमीन-आसमान का फर्क है। तब देश में मोटर वाहनों की संख्या 6.5 लाख थी, आज इनका आंकड़ा 40 करोड़ पहुंच रहा है। तब मात्र 4,055 किलोमीटर रेलमार्ग का विद्युतीकरण हो सका था और 80 प्रतिशत ट्रेनें कोयले के ईंजन से चलती थीं। आज शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है और डीजल के ईंजन सिर्फ सामरिक आवश्यकता के लिए जरूरी रह बचे हैं। इस उपलब्धि के बावजूद 140 करोड़ की आबादी की जरूरतें बेहिसाब बढ़ गई हैं। उन्हें पूरा करने के लिए तब के मुकाबले कई गुना ऊर्जा चाहिए।

नतीजतन, पेट्रो पदार्थ आयातक कंपनियों का घाटा एक हजार करोड़ रुपये के रोजाना स्तर को पार कर गया है। इसके बावजूद सरकार ने गुजरे गुरुवार तक पेट्रोल-डीजल की कीमतों को थामे रखा। भारत उन चंद देशों में है, जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज के साथ यह महंगी सुविधा मुहैया करा रहा है। वह भी तब, जब दुनिया की ध्वस्त होती व्यापार-व्यवस्था के कारण डॉलर और यूरो के मुकाबले रुपया गिरावट के नए कीर्तिमान दर्ज कर रहा है। हो सकता है, कल पेट्रो पदार्थों की कीमतों में और बढ़ोतरी करनी पड़े। ऐसे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पेट्रोल-डीजल बचाने के साथ सोना और अन्य आयातित वस्तुओं की खरीद से दूर रहने की अपील कर रहे हैं, तो इतना हंगामा क्यों है? वह भी तब, जब प्रधानमंत्री सहित तमाम अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने अपने सुरक्षा दस्ते और अन्य खर्चों में कटौती कर दी है।

मैं यहां राजनीति और राजनीतिज्ञों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। उनके सुर समय और आवश्यकता के हिसाब से बदलते रहते हैं। 1962 में जब हमारा देश चीनी हमले के चलते अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा था, तब अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा में प्रधानमंत्री नेहरू की नीतियों की बखिया उधेड़ रहे थे। बाद में शायद उन्होंने इस पर पुनर्विचार किया और इसीलिए 1971 की जंग के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ‘दुर्गा’ की उपाधि से नवाजा। कोई आश्चर्य नहीं, वही वाजपेयी बाद में प्रधानमंत्री बने। आज भी उन्हें भारतीय राजनीति के आधार स्तंभ के रूप में याद किया जाता है, लेकिन अन्य नेताओं ने उनसे सबक नहीं लिया। सन् 1962, 1965 और 1971 के युद्ध-काल में कांग्रेसी सत्ता पर आक्रमण करने वाले आज सत्ता में हैं और कांग्रेस विपक्ष में। आज उसके नेता भाजपा पर हमलावर हैं।

राजनीति की यह डगर कंटीली और उदास करने वाली है। हमारे राजनीतिज्ञ सुविधानुसार चोले कैसे बदल लेते हैं?

दुर्भाग्यवश देशवासियों में इससे विरक्ति पैदा हो रही है। साल 1999 में जब कारगिल की लड़ाई के लिए फौजें कूच कर रही थीं, तब रेलवे स्टेशनों पर सैनिकों के लिए टिफिन लेकर भारतमाता के जयकारे लगाते लोगों के जत्थे नदारद थे। 1962 से 1971 तक यही लोग सैनिकों की ट्रेन आते ही जयकारों से वातावरण गुंजा देते थे। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान भी जिस तरह की परस्पर विरोधी बयानबाजी हुई, वह मुझे किसी चेतावनी से कम नहीं लगी।

क्या हमारी राष्ट्रभावना और सामूहिक समाज चेतना कुंद हो गई है? कहां है हमारा देशराग?