पुतिन जीते पर ट्रंप भी नहीं हारे

गई 15 अगस्त की सुबह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब एंकोरेज के विमान तल पर उतरे, तब अमेरिकी राष्ट्र-प्रमुख डोनाल्ड ट्रंप लाल कालीन पर उनके स्वागत को बेताब खड़े थे। दृढ़ कदमों से ट्रंप की ओर बढ़ते हुए पुतिन के पहले अल्फाज थे, ‘गुड आफ्टरनून डियर नेबर, गुड टु सी यू।’ (नमस्कार प्रिय पड़ोसी, आपसे मिलकर खुशी हुई) ट्रंप ने आज तक किसी पुराने पश्चिमी सहयोगी को भी इतना सम्मान नहीं दिया है।

इस दृश्य को देख बात-बेबात उम्मीदें पाल लेने के अभ्यस्त बिना समय गंवाए इन नेताओं की ‘बॉडी लैंग्वेज’ में सकारात्मकता के बिंदु ढूंढ़ने में जुट पड़े। उन्हें जल्द निराश होना पड़ा। सवालों के साये में शुरू हुई अलास्का शिखर-वार्ता जवाबों की जगह नए सवालों का सघन कुहासा छोड़ गई है।

ऐसा कहने की कई वजहें हैं।

पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि यह बातचीत पांच-छह घंटे चलेगी, जबकि शिखर-वार्ता तीन घंटे से पहले ही निपट गई। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ एक दिन पहले कहा था कि अगर जंगबंदी की घोषणा न हुई, तो वह नाखुश होंगे। इसके पूर्व वह यह भी कह चुके थे कि अगर युद्ध-विराम नहीं हुआ, तो रूस को और कठोर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। उनकी धमकियां काम न आईं और उम्मीदें भी नाकाम हो गईं। यही वजह है कि ट्रंप ने साझा पत्रकार-वार्ता में माना कि तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे अनसुलझे रह गए हैं, हालांकि, हमने सकारात्मक प्रगति की है। व्लादिमीर पुतिन ने भी दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग की उम्मीद जताई। इसे आपसी सहयोग नहीं, कूटनीतिक सौजन्य माना जाना चाहिए, जिसका हासिल सीमित होता है।

तय है, अलास्का अधिक से अधिक अगली बातचीत का मार्ग प्रशस्त कर सकेगा। ट्रंप ने पत्रकार-वार्ता के दौरान यह स्पष्ट भी कर दिया। उन्होंने कहा कि वह इसके तत्काल बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और नाटो के सहयोगियों से बात करेंगे, ताकि अगली बातचीत का स्थान और समय तय किया जा सके। शिखर-वार्ता के ऐन पूर्व फॉक्स न्यूज से बात करते हुए उन्होंने जो कहा, उसका निहितार्थ यही था कि अब गेंद जेलेंस्की के पाले में है।

क्या जेलेंस्की अलग-थलग पड़ने जा रहे हैं?

आप याद कर सकते हैं कि कुछ महीने पहले ओवल ऑफिस में ट्रंप और उनके डिप्टी जेम्स डेविड वेन्स ने कैमरों के सामने जेलेंस्की की क्या गत बनाई थी! जेलेंस्की साफ तौर पर अमेरिकी झांसे के शिकार हुए हैं। जानकारों का दावा है कि पिछले वर्ष तुर्किये की राजधानी इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन समझौते की दहलीज पर थे, लेकिन अमेरिकी सहयोग के आश्वासन पर जेलेंस्की ने कदम पीछे खींच लिए थे। वह तो यूरोप की वजह से कीव अभी तक खड़ा हुआ है, लेकिन बदहाल यूरोपीय संघ कब तक युद्ध का भार उठा पाएगा? पुतिन इस तथ्य को बखूबी समझते हैं, इसीलिए उन्हें समझौते की कोई जल्दी नहीं है।

हर आने वाले दिन के साथ यूक्रेन कमजोर हो रहा है और मॉस्को मजबूत। यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि हमेशा खुद को प्रमुख भूमिका में रखने वाले ट्रंप ने पत्रकार-वार्ता शुरू करने का अवसर पुतिन को दिया। लगभग 12 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आठ मिनट से अधिक रूसी राष्ट्रपति बोले, चार मिनट से कम का समय ट्रंप ने लिया। अंत में, गर्मजोशी दिखाने की गरज से उन्होंने कहा कि व्लादिमीर, मैं उम्मीद करता हूं कि हम जल्द फिर मिलेंगे। पुतिन यहां भी नहीं चूके। उन्होंने अंग्रेजी में कहा- ‘दिस टाइम इन मॉस्को।’ (अगली बार मॉस्को में) यह अप्रत्याशित था। ट्रंप थोड़ा हड़बड़ाए-हकलाए, लेकिन उन्होंने तत्काल सम्हाल लिया। इस दौरान पत्रकारों को सवाल पूछने का मौका नहीं दिया गया।

मतलब साफ है, दोनों नेताओं के पास कहने को कुछ खास नहीं था।

सवाल उठता है कि यह बातचीत किसी निर्णायक मुकाम तक क्यों नहीं पहुंची? ऐसा होना ही था, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति अपनी चार प्रमुख मांगों पर अटल हैं। उनका मानना है कि रूस का यूक्रेन के जिस भूभाग पर कब्जा हो गया है, उसके अधिकाधिक हिस्से को रूसी क्षेत्र करार दिया जाए, क्रीमिया पर 11 साल पुराने आधिपत्य को मान्यता दी जाए। नाटो के प्रसार पर तत्काल रोक लगे और रूस पर लागू प्रतिबंध हटा लिए जाएं।

ट्रंप चाहकर भी न तो ये सभी मांगें मान सकते हैं और न ही यूक्रेन सहित अपने अन्य पश्चिमी मित्रों से मनवा सकते हैं।

ट्रंप को यूक्रेन में कत्लेआम से भी कोई सहानुभूति नहीं है। ऐसा होता, तो वह इजरायल को अनवरत तौर पर अत्याचार करने से रोकते। उनका सबसे बड़ा लालच यूक्रेन के खनिज और कृषि उत्पाद हैं। इसके उलट उनकी सबसे बड़ी चिंता रूस और चीन का बढ़ता गठजोड़ है। इसके अलावा एक नई चुनौती भी उन्हें मथ रही है। ‘ब्रिक्स’ अगर यूं ही मजबूत होता गया, तो वह कभी अमेरिका के लिए चुनौती भी बन सकता है। इस गठबंधन में शामिल दस देशों में अकेले ‘बिग फोर’, यानी ब्राजील, रूस, भारत और चीन की साझा आर्थिक शक्ति यूरोप से लगभग दोगुनी है। इनकी तरक्की की रफ्तार भी अपेक्षाकृत तेज है और कुल वैश्विक अर्थव्यवस्था में इनका योगदान 40 फीसदी का है।

अमेरिकी सदर की नजर एक अन्य गठबंधन पर है। यूक्रेन युद्ध के दौरान चीन ने रूस की खुलकर मदद की, तो उत्तर कोरिया ने अपने सैनिक और जंगी सामान भेजे। ये तीनों देश परमाणु शक्ति से लैस हैं। खुद रूस के पास संसार का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है। बदलते परिदृश्य में यह अमेरिकी हितों के अनुरूप नहीं है। वह यह भी जानते हैं कि सिर्फ टैरिफ या आर्थिक नियंत्रण से रूस को वश में नहीं किया जा सकता। तमाम अमेरिकी राष्ट्रपति इसमें नाकाम साबित हुए हैं। यही वजह है कि वह एक तरफ रूस की बांह मरोड़ने का स्वांग भरते हैं, तो दूसरी तरफ ‘बैक चैनल बातचीत’ के साथ तिजारत बढ़ाने का प्रयास करते हैं।

इसका सबसे बड़ा सुबूत यह है कि ट्रंप के सत्तारोहण के बाद रूस-अमेरिका व्यापार में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यही अमेरिकी दोमुंहापन है। एक तरफ, वह भारत पर रूस से तेल खरीदने के कारण 25 फीसदी का जुर्माना लगाता है, तो दूसरी ओर, खुद रूस से तिजारत बढ़ाता है।

अब आते हैं भारत पर। शिखर-वार्ता के ठीक बाद ट्रंप ने कहा कि वह रूस से तेल खरीदने वालों पर अब कोई और शुल्क नहीं लगाएंगे। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि उनका मंतव्य जो 25 फीसदी जुर्माना हमारे ऊपर लगाया है, उसे हटाने से है अथवा वह कोई नया शुल्क न लगाने की बात कर रहे हैं। तय है, नई दिल्ली की पैनी नजर उनके अगले कदम पर रहेगी।

@shekharkahin