भारतीय राजनीति का नीतीश तत्व

वह गुजरते 2009 की एक उजली सुबह थी। पटना के होटल में मेरे सामने नीतीश कुमार के भरोसेमंद सहयोगी बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि आपके नेता की सफलता का राज क्या है? वह बोले, नीतीश बाबू राजनीति की बिसात पर ढाई कदम आगे और ढाई कदम पीछे एक साथ चलते हैं। उनके दायें हाथ को नहीं पता होता कि बायां हाथ क्या करने जा रहा है?

वह यहीं नहीं रुके, रौ में बोलते चले गए- उनका करीबी से करीबी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि हमारा नेता अगले क्षण क्या करने जा रहा है? नीतीश बाबू राजनीतिक शिष्टाचार का ख्याल रखते हैं और अपने विरोधियों पर भी कभी निजी हमले नहीं बोलते। यही वजह है कि उनके दोस्त आशंकित रहते हैं और सियासी दुश्मन आशान्वित। आशा और आशंका के इस झूले से वह न जाने कब किसको गिरा दें और किसको झुलाने लग जाएं? आज जिनसे लड़ाई है, उसके भी आस-पास उनके दो-चार लोग जरूर होंगे, क्योंकि कल दुश्मनों से दोस्ती की जरूरत पड़ सकती है। वह चाणक्य की इस उक्ति में यकीन रखते हैं कि राजनीति हो या जिंदगी, कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता।

नीतीश कुमार का लंबा सियासी करियर इस कथन को चरितार्थ करता आया है।

अब जब उनके लिए सत्ता का मखमली कालीन दसवीं बार बिछ चुका है, तब सवाल उठना लाजिमी है कि भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार अकेली ऐसी शख्सियत हैं, जो अपने दम पर कभी बहुमत नहीं जुटा सके, लेकिन बिहार की सत्ता के वह बरसों से अनिवार्य तत्व हैं। क्यों? आने वाले समय में राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी सियासत के इस नीतीश तत्व को कैसे आंकेंगे? जवाब जानने के लिए 31 साल पीछे लौटना होगा।

वह वर्ष था 1994, जब नीतीश कुमार ने धुरंधर समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडीस के साथ समता पार्टी बनाई थी। अगले साल विधानसभा चुनाव होने थे और बिहार की राजनीति में लालू यादव के वर्चस्व को खत्म करने के लिए दूसरे समाजवादी धड़े का यह संयुक्त उपक्रम था। 1995 के चुनाव में समता पार्टी ने नीतीश कुमार को आधिकारिक तौर पर अपना मुख्यमंत्री चेहरा जरूर घोषित किया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वह 7.37 फीसदी मतों के साथ महज सात सीटें जीत सकी। अगले चुनाव, यानी सन् 2000 में समता पार्टी की स्थिति तनिक सुधरी और इस बार 34 सीटों पर विजय हासिल हुई। उस चुनाव में भाजपा के 67 विधायक चुने गए थे। इसके बाद नीतीश कुमार ने शपथ जरूर ली, लेकिन हुकूमत महज एक सप्ताह चल सकी।

इससे उन्होंने सबक लिया कि लालू यादव के तिलिस्म को तोड़ने के लिए जमीनी लड़ाई लड़नी होगी। अगले चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने यही किया।

उन्होंने 2005 में प्रदेशव्यापी ‘न्याय-यात्रा’ निकाली। इसके पहले 2003 में जॉर्ज फर्नांडीस के साथ ही जनता दल यूनाइटेड (जद-यू) बना चुके थे। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, यानी एनडीए ने विधिवत रूप से उन्हें अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया था। फरवरी 2005 में हुए इस चुनाव में जद-यू को 55 और भाजपा को 37 सीटें मिलीं, लेकिन वह सरकार नहीं बना सके। रामविलास पासवान ने उन्हें मुख्यमंत्री स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और इसी के साथ बहुमत का आंकड़ा गुम हो गया था। पासवान की जिद के ही कारण विधानसभा भंग करनी पड़ी थी। पासवान की पार्टी लोजपा के पास 29 विधायकों के साथ सत्ता की चाबी थी।

राष्ट्रपति के नुमाइंदे, यानी राज्यपाल की देख-रेख में नवंबर 2005 में दोबारा चुनाव हुआ था। इस बार जद-यू को 88 और भाजपा को 55 सीटें हासिल हुई थीं। बहुमत के इस आरामदेह आंकड़े के साथ नीतीश मुख्यमंत्री बने, तो एक व्यवधान के बावजूद वह आज तक कायम हैं। इस दौरान उन्होंने एक बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी चुनाव लड़ा और जीता, लेकिन यह साझेदारी ‘बेर-केर का संग’ होने के कारण दो साल से कम वक्त में टूट गई। हालांकि, 2022 में वह दोबारा राजद और कांग्रेस के साथ महागठबंधन का हिस्सा बने। निराशा ने इस बार भी साथ न छोड़ा और यह साझेदारी भी दूसरी वर्षगांठ न मना सकी।

निराश नीतीश फिर एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए।

यहां यह मानने की भूल मत कर बैठिएगा कि वह कोई दलबदलू या सिर्फ स्वार्थ के लिए सत्ता का कारथ साधने वाले शख्स हैं। अगर ऐसा होता, तो वह 2014 के आम चुनाव में अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा न देते। उन्होंने उस वक्त जीतनराम मांझी को मौका दिया। हालांकि, यह भरोसा लंबे समय तक कायम न रह सका। नीतीश चाहें या न चाहें, पर भाजपा अपेक्षाकृत बेहतर और स्थायी साझीदार साबित हुई है।

नीतीश कुमार भली-भांति जानते हैं कि अपने सिद्धांतों और सपनों को धरातल पर लाने के लिए पटना के सचिवालय पर काबिज होना जरूरी है। उन्होंने इसे साबित किया है। बिहार की महिलाओं के लिए उन्होंने जो काम किया, वह इतिहास में अपनी मजबूत उपस्थिति के साथ कायम रहेगा। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि बिहार के पुलिस बल में 37 फीसदी से अधिक की दमदार उपस्थिति यहां की महिलाएं रखती हैं। नीतीश ने ही देश में सबसे पहले हर बेघर परिवार को घर और हर घर को नल देने की योजना चालू की है। शराबबंदी उनका कठोर फैसला है। इसका असर राजकीय खजाने पर जो भी हुआ हो, लेकिन बिहार की ग्रामीण महिलाएं इसे हितकारी मानती हैं। उन्हीं के राज में बिहार की सड़कें दुरुस्त हुईं और कानून-व्यवस्था की स्थिति में जबरदस्त सुधार आया।

कोई आश्चर्य नहीं कि यहां की महिलाओं की वह पहली सियासी पसंद हैं। इस बार भी चुनाव से पहले 1.21 करोड़ महिलाओं को दस-दस हजार रुपये देकर उन्होंने उनका वोट आरक्षित करा लिया था। ऐसे में, हैरानी नहीं कि 6 और 11 नवंबर को 71.80 फीसदी मतदान कर महिलाओं ने न केवल अपने ही पुराने कीर्तिमान को ध्वस्त किया, बल्कि पुरुषों के मुकाबले 8.8 फीसदी अधिक मत डालकर एक अणे मार्ग की चाबी नीतीश कुमार के हाथ से फिसलने नहीं दी।

सिर्फ महिलाएं ही क्यों? उन्होंने अति-पिछड़ा और महादलित के नारे के साथ भी अपने वोटबैंक का विस्तार किया। यह वर्गीकरण उनकी सियासी समझ दर्शाता है। इसके साथ इतने सत्ता-वर्षों के बावजूद उनकी ‘मिस्टर क्लीन’ की छवि कायम है। उन पर निजी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। काजल की कोठरी में उजला बने रहना आसान नहीं।

इसके बावजूद बहुत कुछ है, जो वह नहीं कर सके। बिहार आज भी प्रति-व्यक्ति आय के मामले में निचले पायदानों पर खड़ा है। वह इतनी लंबी हुकूमत के बावजूद न तो लालू राज में दर-बदर हुए उद्योगों को वापस ला सके और न नए उद्योगों को लुभा सके। प्रतिभाओं और कामगारों का पलायन आज तक बिहार की समस्या बना हुआ है। अब जब वह फिर शपथ लेने जा रहे हैं, तब सवाल उठना लाजिमी है कि क्या वह अपनी ढलती उम्र की इस पारी में पलायन रोकने की दिशा में कोई कारगर काम कर सकेंगे?

हालांकि, यह सवालों का नहीं, बल्कि शुभकामना का वक्त है। आप चाहें, तो नीतीश कुमार को नई पारी की शुभकामनाएं दे सकते हैं।