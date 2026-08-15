80वें बरस को जो सोचना है

हम अगले दशक में बुढ़ाने लगेंगे। क्या हम उस चुनौती के लिए तैयार हैं? इस मुद्दे पर अभी से सोचना होगा। क्यों न इस विचार यात्रा का आरंभ आज से ही किया जाए? हमें यह भी सोचना होगा कि जो पीछे छूट गया है, उसे कैसे संजोएं…

स्वतंत्रता दिवस समारोह की खुमारी के बाद हमें कुछ जटिल मुद्दों पर विचार के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। क्या हैं ये मुद्दे?

मैं आपको 1960 के दशक के उत्तर प्रदेश में ले चलना चाहता हूं। उसी की शुरुआत में मेरा वाराणसी में जन्म हुआ था। उसी दशक में मेरी पीढ़ी को चेतना हासिल होनी आरंभ हुई थी। हमारा लोकतंत्र भी दो आम चुनावों के बाद अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने लगा था। तमाम युगांतरकारी काम उसी दशक में हुए। तब से अब तक का यह सफरनामा किसी व्यक्ति विशेष या पीढ़ी का नहीं, बल्कि समूचे मुल्क का है। उन दिनों के आईने में आज को देखना, खुद को आंकने के बराबर है।

शैशवकाल में देखी गंगा का चौड़ा पाट और उसमें तिरती नावें मुझे आज भी नहीं भूलतीं। उस दौरान शहर में घंटों बिजली नहीं रहती और गांवों में तो अधिकांश घर ‘बत्तीविहीन’ थे। उन्हीं दिनों भयंकर अकाल और सूखा पड़ा था। गंगा की धारा सूख चली थी और उसके किनारे की कीचड़ में अक्सर मरी मछलियां फंसी दिखाई देतीं। पास-पड़ोस के जंगलों से आदिवासियों के जत्थे के जत्थे मिर्जापुर शहर में भोजन प्राप्ति की उम्मीद में आते और निराश लौट जाते।

जो नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि इंसानी सभ्यता के ये आदि मानव मजबूरी में महुआ के फूल तक खा लेते हैं, लेकिन आसमानी आग ने पेड़ों को ठूंठ में तब्दील कर दिया था। मेरी यादों में राशन की वे सरकारी दुकानें भी बसी हैं, जहां लंबी लाइनें लगतीं और उनके सिमटने से पहले वहां ताला लटक जाता। उसी दहाई में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी थी। इस जंग में हमारे जवानों के शौर्य ने तीन साल पहले चीन से हुई हार का कलंक हल्का कर दिया था।

युगांतरकारी माने जाने वाले जवाहरलाल नेहरू भी इसी दहाई में परलोक सिधारे और उनकी जगह आए लाल बहादुर शास्त्री भी अल्पायु साबित हुए थे। इंदिरा गांधी का आगमन शास्त्री जी के असामयिक देहावसान की देन था। भारत में वंशवादी राजनीति की परंपरा तभी शुरू हुई। उन दिनों दलित तमाम सार्वजनिक कुओं या जलाशयों से पानी नहीं ले सकते थे और विवाह के दौरान घोड़ी नहीं चढ़ सकते थे।

मुसलमान अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में थे, लेकिन विभाजन का निरर्थक अपराध बोध उनके ऊपर हावी था। देश को पहला मुस्लिम राष्ट्रपति और अब तक की अकेली महिला प्रधानमंत्री तभी मिलीं। अमेरिका तक में तब यह अकल्पनीय था। उसी दौरान पिछड़ों ने दक्षिण भारत की राजनीति में अपनी जबरदस्त दखल दिखाई, जो बदलती सियासत का दिशा संकेत थी। इसके बावजूद राजे-रजवाड़ों और जमींदारों का रौब कायम था।

उधर, खेल, शिक्षा, तकनीक और विज्ञान के मामलों में हमने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। 1960 के रोम ओलंपिक में पदक न जीत पाने के बावजूद मिल्खा सिंह ने दुनिया का दिल जीत लिया था। जकार्ता एशियन खेलों में दो स्वर्ण भी उन्होंने हासिल किए थे। फुटबॉल और हॉकी का वह स्वर्ण-काल था। नवाब पटौदी के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड को हरा चुकी थी। इसी दौरान भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित होने शुरू हुए। थुंबा से पहला रॉकेट छोड़ा गया और बाद में इसरो अस्तित्व में आया। स्पेस के साथ एटमी ऊर्जा के लिए भी यह दशक मील का पहला पत्थर था।

आज भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन विसंगतियां कायम हैं।

साल 2009 से नई दिल्ली में अलग-अलग गठबंधनों का ही सही, लेकिन मुकम्मल सरकारों का शासन है। बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यह भी सच है कि सरकारी आंकड़ों और जमीनी हकीकत में बहुत फर्क है। हमारे पास संसार के सर्वाधिक स्नातक हैं, लेकिन उनमें से करीब 45 फीसदी अपनी डिग्री के अनुरूप काम हासिल करने के योग्य नहीं हैं।

प्रकृति का हाल भी अच्छा नहीं है। भागीरथी की पवित्रता और प्रवाह, दोनों छीज रहे हैं। इस समय बारिश का मौसम है, लेकिन बिहार की 26 नदियां सूखी पड़ी हैं। उत्तराखंड से खबर है कि वहां की वन छतरी 25 प्रतिशत के आसपास लुट चुकी है। इससे वर्षा का जल पेड़ों के बजाय सीधे शिलाओं से टकराकर तबाही का सबब बन जाता है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जब ये पक्तियां लिख रहा हूं, तब भी चमोली की एक सुरंग में मलबा भरने से घायल 14 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इस हादसे में अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है।

ऐसे में, अनायास याद आता है, जिन छोटे शहरों में मैंने बचपन गुजारा, वहां बिजली और हर घर नल जल भले न हो, लेकिन बारिश होने पर जानलेवा जलभराव भी नहीं होता था। आज देश की व्यापारिक राजधानी मुंबई तक में जलजमाव राहगीरों के लिए काल साबित होता है। हमारे मंझोले शहरों में आज अगर ‘हाईराइज बिल्डिंग’ बन रही हैं, तो गांव के गांव वीरान हो रहे हैं।

तय है। आबादी का संतुलन कायम रखना है, तो रोटी और रोजगार को हमें गांवों तक वापस ले जाना होगा। सीमाओं की सुरक्षा के साथ पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा को भी समूची संवेदना के साथ सहेजना होगा। 1991 की आर्थिक क्रांति के बाद हमने भारत को ‘इंडिया’ बनाने की कोशिश की है। नतीजतन, आर्थिक विषमता ने अब सारे कीर्तिमान तोड़ दिए हैं। ऐसी असमानताएं सोवियत संघ को तोड़ चुकी हैं। यूरोप के तमाम देशों का नक्शा बदल चुकी हैं।

इसके बावजूद निराश होने की जरूरत नहीं है। हम अपनी विषमताओं और विवशताओं की जंजीरें तोड़कर आगे बढ़ना जानते हैं। तमाम गुलाम, खिलजी और मुगल वंश आए, यहीं के हो गए। डच, फ्रेंच और अंग्रेज आए, चले गए। हमने हरेक से जो सीखा, उसे आत्मसात किया। इस्लाम ने हमें बराबरी का संदेश दिया, तो पश्चिमी रवायतों से हमने सती प्रथा जैसी प्रथाओं से मुक्ति पाई। ऐसे तमाम उदाहरण हमारे इर्द-गिर्द मौजूद हैं। आजादी के बाद के ये 79 साल इस दास्तान को साल-दर-साल बुलंद करते आए हैं।

जो रुक जाए, वह भारत और भारतीयता नहीं है।

आज जब 1960 के दशक में जन्मी पीढ़ी खुद उम्र की छठी दहाई से गुजर रही है, तब इस बात की खुशी है कि हम युवाओं का देश हैं। संभावनाएं, ऊर्जा और यौवन एक-दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि हम अगले दशक में बुढ़ाने लगेंगे। तीस साल बाद हिन्दुस्तान में जवानों से ज्यादा बुजुर्ग होंगे। क्या हम उस चुनौती के लिए तैयार हैं? इस मुद्दे पर अभी से सोचना होगा। क्यों न इस विचार यात्रा का आरंभ आज से ही किया जाए? हमें यह भी सोचना होगा कि जो पीछे छूट गया है, उसे कैसे संजोएं? जो आगे की राह रोक रहा है, उससे कैसे मुक्ति पाएं!

आजादी के 80वें वर्ष के पहले सप्ताह का इससे सार्थक कोई और उपयोग नहीं हो सकता।