दम घोटती हवा में उत्सव की आंच

क्या हमारी सामाजिक चेतना अपनी सनातन जिम्मेदारी को भूल जड़ता में विलीन हो गई है? प्रदूषण के लिए रोने-झींकने वाले जब तक उसके प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक सरकारी नियम-कायदे कारगर कैसे हो सकेंगे? हमें याद रखना होगा, हजारों साल पहले हमारे पुरखे प्रकृति-पूजक हुआ करते थे…

ये पंक्तियां सिर्फ साप्ताहिक कॉलम भर नहीं, बल्कि बेबसी का एक ऐसा आख्यान हैं, जिसे देश के करोड़ों लोग सांस-दर-सांस जी रहे हैं। इस स्थिति के लिए तमाम बाहरी कारक जिम्मेदार हैं, तो कुछ जिम्मेदारी उन लोगों की भी बनती है, जो खुद इस दुर्गति के शिकार हैं।

दीपावली से छठ तक के दिन-रात इस विपत्ति-गाथा के गवाह हैं।

दीपपर्व के पहले से ही दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू थीं। सभी तरह के सिविल निर्माण कार्यों को रोक दिया गया था। दिल्ली के भीतर दूसरे राज्यों के बीएस-5 वाहन प्रतिबंधित थे। सरकार लोगों से बिना किसी खास कारण घर से बाहर न निकलने की अपील कर रही थी। स्कूलों से ऑनलाइन कक्षाएं चलाने को कहा गया था और दफ्तरों के आधे लोगों को घर से काम करने की सलाह दी गई थी।

उधर, देश की आला अदालत ने अपने पुराने फरमान, यानी पटाखों पर रोक को जारी रखा था। सिर्फ नियत समय पर ग्रीन पटाखे छोड़ने की अनुमति थी और हुकूमतों को हुक्म था कि इस आदेश की कड़ाई से तामील कराई जाए। हुआ इसका उलटा। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र न केवल दीवाली की रात, बल्कि अगली दो रातें देर तक दहलते रहे। उनसे निकलने वाले जहरीले धुएं ने पहले से ही दम तोड़ चुकी हवा को खौफनाक बना दिया है। बकौल एक्यूआईडॉटइन, दिल्ली में दीवाली की सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 309 दर्ज किया गया, जो आधी रात के बाद 1,747 तक पहुंच गया। नतीजतन, दिल्ली शुक्रवार की सुबह संसार की सबसे प्रदूषित शहर के खिताब से नवाजी जा रही थी। विश्व के सौ सर्वाधिक दूषित शहरों में 91 भारत के थे। हमने अपने तमाम शहरों को गैस चैंबर में तब्दील कर दिया है।

देश के तमाम वरिष्ठतम चिकित्सक इसे ‘हेल्थ इमरजेंसी’ करार दे रहे हैं।

न जाने क्यों, ऑशवित्ज याद आ गया। नाजियों ने वहां लगभग 11 लाख यहूदियों को गैस चैंबर्स के हवाले कर दिया था। यहां किसी हिटलर ने नहीं, बल्कि खुद हमने अपनी यह गत बना ली थी। बात-बात में सरकार को दोष देने वाले मध्य और उच्च मध्यवर्ग ने तो जैसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की होड़ कर रखी थी। नोएडा की एक सोसायटी का हाल सुन लीजिए। वहां सभी लोग ‘संभ्रांत वर्ग’ से आते हैं। कोई बड़ा डॉक्टर है, तो कोई वकील। कुछ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं, तो कुछ सुरक्षा बलों से अवकाश प्राप्त अधिकारी।

इनसे जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है, लेकिन उन्होंने हदें पार कर दीं।

सोसायटी के अंदर देर तक आतिशबाजी पर कुछ लोगों ने पिछले साल ऐतराज जताया था। इन जहीन लोगों ने इस बार उसका तोड़ निकाल लिया। 8 बजे से ही लोग सोसायटी के बाहर सड़क पर जमा होने लगे और देखते-देखते होड़ लग गई, कौन कितना बड़ा अनार या बम फोड़ता है। तीन घंटे के अंदर लाखों रुपये धूम-धड़ाके और विषाक्त हवा में योगदान के थे। यह सिलसिला शायद और देर तक चलता, लेकिन एक दुर्घटना ने उनके हाथ-पांव ठंडे कर दिए।

आधी रात से ऐन पहले तेज गति से आते एक वाहन ने बीच सड़क उत्सवरत एक कन्या को ऐसी टक्कर मारी कि वह हवा में उछल गई। कुछ और लोग भी चपेट में आते-आते बचे। टक्कर मारने वाला तो भाग गया, पर वह बालिका अभी तक अपने जख्म सहला रही है। सौभाग्य से उसे ऐसी कोई चोट नहीं आई, जिससे जान को खतरा होता, लेकिन दिल्ली के नरेला का ऋषि इतना भाग्यवान नहीं था। उस रात उसके द्वारा छोड़ा गया रॉकेट आसमान में उड़ने के बजाय खुद उसी के सीने में जा धंसा और उसकी जान चली गई।

आनंद पर्वत के मोनू की व्यथा-कथा तो दिल दहला देने वाली है। उसने सरकारी नियमों का हवाला देते हुए पड़ोसी के बच्चे को देर रात आतिशबाजी से रोका, तो उसकी इतनी पिटाई की गई कि उसने दम तोड़ दिया। उसी रात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बागपत में राष्ट्रपति के अंगरक्षक दस्ते के सदस्य सौरभ तोमर को इसी मुद्दे पर गोली मार दी गई। यह कैसी दीवानगी है, जहां हम पड़ोसी का धर्म भूल जाते हैं? पटाखेबाजी करते वक्त सब जानते हैं कि प्रदूषण का शिकार उन्हें, उनके परिजनों को भी होना है, पर वे रुकते क्यों नहीं हैं?

कोई आश्चर्य नहीं कि मुंबई सहित देश के अन्य हिस्सों की कुछ बहुमंजिला इमारतों की ऊंची मंजिलों पर आतिशी रॉकेट जा गिरे। वहां आग लग गई। खैर बस इतनी हुई कि ये ज्वालाएं ज्यादा भड़कने से पहले रोक ली गईं, लेकिन क्या हमेशा ऐसा हो सकेगा? यहां एक तथ्य आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा। देश के सभी महानगरों में गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं, लेकिन अग्निशमन दस्ते इसके लिए तैयार नहीं हैं। अधिकांश स्थानों पर उन्हें वह संसाधन नहीं मुहैया कराए गए हैं कि वे किसी ‘स्काई स्क्रेपर’ के अंतिम फ्लोर तक बिल्डिंग में बिना दाखिल हुए पहुंच सकें। ऐसे में, बेपरवाह आतिशबाजी कभी भी अनहोनी जन सकती है।

क्या हमारी सामाजिक चेतना अपनी सनातन जिम्मेदारी को भूल जड़ता में विलीन हो गई है? प्रदूषण के लिए रोने-झींकने वाले जब तक उसके प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक सरकारी नियम-कायदे कारगर कैसे हो सकेंगे? हमें याद रखना होगा, हजारों साल पहले हमारे पुरखे प्रकृति-पूजक हुआ करते थे।

यहां कई सवाल और भी खड़े होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सिर्फ ग्रीन पटाखे चलेंगे? क्या भारत में इतने ग्रीन पटाखे बनते हैं? क्या उसका लेखा-जोखा जारी नहीं किया जाना चाहिए? कहा जाता है कि बड़ी संख्या में चीन से पटाखे आयात किए जाते हैं, जो भारतीय पटाखों की तुलना में ज्यादा जहर उगलते हैं। उन्हें किसने आयात किया, किन लोगों ने बेचा और उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अदालत ने ग्रीन पटाखों के लिए भी समय निर्धारित किया है, फिर दीवाली के बाद की दो रातें भी धमाकों से थरथराती क्यों रहीं? क्या इस सिलसिले में कोई धर-पकड़ हुई?

जवाब नदारद हैं और नदारद ही रहने की आशंका है।

बात यहीं खत्म नहीं होती। आज छठ है। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तमाम लोग देश की अलग-अलग नदियों और जलागारों में उतरेंगे। पवित्र जल का आचमन हमारी परंपरा है। देश की अधिकांश नदियों का जल आचमन तो छोड़िए, स्नान तक के योग्य नहीं है। इन नदियों में पूजन सामग्री, कचरा और अस्थियां फेंकने वाले लोग और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं?