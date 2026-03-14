शिकार बनते शिकारी

युद्ध के हर बढ़ते दिन के साथ दुनिया का तापमान भी चढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के इस अविवेकी निर्णय ने विश्व की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। कच्चे तेल की कीमतें शनिवार की दोपहर तक 102 डॉलर प्रति बैरल के करीब जा पहुंची थीं…

कभी-कभी शिकारी खुद शिकार बन जाते हैं। यह कहावत अमेरिका और इजरायल पर जस की तस लागू होती है। हर दूसरे दिन जंग जीतने का दावा करने वाले जनाब डोनाल्ड ट्रंप इन सवालों से कन्नी काट जाते हैं कि ‘जीत’ के बाद जंग क्यों जारी है? हालात गवाह हैं कि उनके पास न तो हमले का कोई वाजिब कारण था, न युद्ध से निकलने की कोई योजना। वह फंस गए हैं।

पांच हजार साल पुरानी सभ्यताएं कुछ बमों से खत्म नहीं होतीं, यह ईरान ने साबित कर दिया है। आक्रमण के पहले ही दिन उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई अपने सर्वोच्च 44 साथियों के साथ मारे जाते हैं। इजरायल और अमेरिका को लगा कि अब इराक की तरह बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर बगावत कर देंगे।

हुआ इसका उलटा।

लाखों लोग तेहरान में शोक मनाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। इसके साथ ही इजरायल और खाड़ी के देशों पर ईरानी ड्रोन अथवा मिसाइलें बरस उठती हैं। ऐसा इसलिए संभव हो सका, क्योंकि पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार, ‘सुप्रीम लीडर’ के गुजरते ही समूचे प्रशासनिक ढांचे को विकेंद्रीकृत कर दिया गया। अब हर क्षेत्रीय कमांडर परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले सकता है। इससे झल्लाकर वाशिंगटन व तेल अवीव के हुक्मरानों ने और बड़े बमों की झड़ी लगा दी। यह सब इतने गैर-जिम्मेदाराना तरीके से किया गया कि 28 फरवरी को एक बालिका विद्यालय पर थोड़े अंतराल में दो बार बमबारी की गई। नतीजतन, 168 बच्चियां और 14 अध्यापिकाएं ‘शहीद’ हो गईं।

नवनिर्वाचित ‘सुप्रीम लीडर’ अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने अपने पहले बयान में इन बच्चियों की शहादत के प्रतिशोध की शपथ जग-जाहिर की है। वह अमेरिका और ट्रंप को ‘दंडित’ कर ‘मुआवजा’ वसूलने का इरादा जाहिर कर रहे हैं। इससे पहले ईरान युद्धबंदी के लिए तीन शर्तें रख चुका है। आप इसे एक नौसिखिए का बड़बोलापन मानने को स्वतंत्र हैं, पर इतना तय है कि ईरान जैसा प्रतिरोध वाशिंगटन ने बरसों से नहीं देखा था। इससे अमेरिकी चौधराहट की चमक धुंधली पड़ उठी है।

पेट्रो डॉलर के बल पर अपनी और पश्चिम की झोलियां भरने वाले खाड़ी के हुक्मरानों ने अमेरिकी सरपरस्ती में एक ऐसी दुनिया रची थी, जिसमें अमन-चैन और अमीरी थी। यह समझ खोखली साबित हो चुकी है। खाड़ी की घटती साख के साथ अमेरिका और इजरायल को अन्य मोर्चों पर भी जबर्दस्त आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, आक्रमण के शुरुआती छह दिनों में ही 11 अरब अमेरिकी डॉलर स्वाहा हो चुके थे। अब तक कितना खर्च हुआ, इसका आधिकारिक आंकड़ा नहीं जारी किया गया है, लेकिन दोनों देशों की कुल क्षति का अनुमान इससे कई गुना है।

ईरानी हमलों से खाड़ी स्थित अमेरिकी अड्डों को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। अब तक वे संसार के समूचे मिसाइल भंडार का एक तिहाई खर्च कर चुके हैं। इसकी बरसों तक भरपाई नहीं की जा सकेगी, क्योंकि इनकी निर्माण-क्षमता भी सीमित है। उधर, प्रतिस्पर्द्धी चीन का धन और बल, दोनों सुरक्षित हैं। हालात इतने संगीन हैं कि अमेरिका को दक्षिण कोरिया, जापान आदि देशों में तैनात मिसाइल खाड़ी स्थित अड्डों पर मंगवाने पड़े हैं। इससे सवाल उठने लगे हैं, दक्षिण कोरिया पर उत्तर कोरिया या जापान पर चीन हमलावर हो उठे, तो अमेरिकी उनकी सुरक्षा कैसे करेंगे? तय है, आने वाले दिनों में इन देशों को अमेरिकी निर्भरता से निजात पानी होगी। इससे कुछ नए सामरिक समीकरण उभर सकते हैं। अमेरिका के लिए यह शुभ संकेत नहीं है।

इस युद्ध ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष से उभरे एक तथ्य को स्थापित कर दिया है। वह यह कि अब लड़ाई सिर्फ भारी-भरकम हथियारों और सैनिक दस्तों से नहीं जीती जा सकती। उसे रोकने के लिए छोटे से छोटा देश ड्रोन और नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर खुद को लंबे समय तक बचाए रख सकता है। महज 20 हजार डॉलर वाले ईरानी शाहिद ड्रोन को नाकाम करने के लिए पेंटागन को 40 लाख डॉलर की मिसाइल खर्च करनी पड़ती है। यह युद्ध अगर लंबा खिंच गया, तो इजरायल बदहाल और अमेरिका मंदी का शिकार बन सकता है। उनको कूटनीति के मोर्चे पर भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। स्पेन ने तेल अवीव में अपना दूतावास बंद कर दिया है। आगे कुछ और देश ऐसा कर सकते हैं। अमेरिका के इटली जैसे सहयोगी ने पहले ही कह दिया है कि वह युद्ध में शामिल नहीं है।

यही वजह है कि युद्ध के हर बढ़ते दिन के साथ दुनिया का तापमान भी चढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के इस अविवेकी निर्णय ने विश्व की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। कच्चे तेल की कीमतें शनिवार की दोपहर तक 102 डॉलर प्रति बैरल के करीब जा पहुंची थीं। समूची दुनिया के शेयर बाजार कंपकंपा रहे हैं और कई देशों में ऊर्जा की आपूर्ति थरथराने लगी है। खुद अमेरिका में ही ट्रंप का विरोध जोर पकड़ता जा रहा है। वहां 70 फीसदी से ज्यादा लोग इस अकारण के आक्रमण से नाखुश हैं। घरेलू मोर्चे पर जल्द होने वाले उपचुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को आघात का सामना करना पड़ सकता है, वहीं समूची दुनिया में अमेरिका विरोध की भावनाएं जोर मार सकती हैं।

कुछ विशेषज्ञ इसे अमेरिकी साम्राज्य के पराभव की शुरुआत बता रहे हैं।

यह असंभव नहीं है। 9/11 के बाद से अमेरिका लगातार नुकसानदेह लड़ाइयों में फंसता रहा है। उसकी फौजें इराक को बदहाल छोड़ने के बाद अफगानिस्तान से भी परेशान होकर लौटी थीं। उन्हें सीरिया, सोमालिया और लीबिया से भी उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं हासिल हुए। लंबी लड़ाइयां अमेरिका के वश की बात नहीं। यही नहीं, हर अमेरिकी जंग चीन के लिए तोहफा साबित होता है। बीजिंग ने 1979 के बाद कोई युद्ध नहीं लड़ा और कारोबार पर ध्यान दिया। आज उसे ‘दुनिया का कारखाना’ कहा जाता है।

अब अपने देश की बात करते हैं। हमारा लगभग 50 फीसदी तेल और 90 प्रतिशत एलपीजी गैस होर्मुज की खाड़ी से गुजरती है। ईरान ने चीन के अलावा सभी के लिए इसे बंद कर दिया था, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री के विशेष प्रयासों से भारतीय पोतों को कुछ छूट दी गई है। यह आश्वस्तिसूचक है, लेकिन हालात संगीन बने हुए हैं। अगर खाड़ी कुछ और दिन बंद रही, तो हमारे सामने नई चुनौतियां आ खड़ी होंगी। सरकार ने इसीलिए एहतियात बरतनी शुरू कर दी है। गैस के व्यावसायिक उपयोग पर रोक के साथ घरेलू गैस की बुकिंग भी अब निश्चित समय बीतने के बाद ही कराई जा सकेगी। इससे अभी से कई स्थानों पर अफरातफरी मच गई है। गैस एजेंसियों पर कतारें लगी हैं, बिजली के चूल्हे बाजार से नदारद हो गए हैं, ढाबों और छोटे रेस्तरां में मैन्यू सीमित कर दिया गया है।

यूरोप, एशिया और अफ्रीका के तमाम देश समान संकट का सामना कर रहे हैं। यह जंग अगर लंबी खिंची, तो कोविड-19 के बाद यह दूसरा ऐसा झटका होगा, जिसकी सर्वाधिक मार उन लोगों पर पड़ेगी, जो पहले से दुर्दशा के शिकार हैं। ट्रंप और नेतन्याहू बिला शक इसके कुसूरवार होंगे। यह बात अलग है कि उनके किए की सजा वे नहीं और लोग भुगतेंगे, भुगत रहे हैं।