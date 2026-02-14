हमारा देश बिकाऊ नहीं है

हम भारत के लोग अपने लुटे वैभव को पाने के लिए आजादी के पहले पल से प्रयास कर रहे हैं। गुजरे 76 साल में अगर कुछ ऐसा है, जिस पर शर्म की जाए, तो बहुत कुछ ऐसा भी है, जिस पर गर्व किया जा सके। हमें अपने भरोसे और सपनों को ठीक से संजोना क्यों नहीं आता…

गए गुरुवार को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जब आरोपों की झड़ी लगा रहे थे, तब मुझे बेसाख्ता मनमोहन सिंह याद आ रहे थे। राहुल के आरोपों पर तो लोकसभा पीठ की कैंची चल गई, लेकिन मनमोहन सिंह से जुड़े दृष्टांतों के जरिये मौजूदा हालात को समझाने की कोशिश करता हूं।

वह वर्ष 1991 की 24 जुलाई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने उस दिन जो परिवर्तनकारी बजट पेश किया था, उसके शुरुआती और समापन अंश आज तक स्मृति में रह बचे हैं। उनके आरंभिक शब्द थे- एक महान आर्थिक शक्ति के रूप में भारत के उभरने का समय अब आ गया है। सिंह का आखिरी वाक्य था- दुनिया की कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती, जिसका समय आ गया हो। यकीनन, वह अर्थव्यवस्था के बंद पड़े दरवाजों को खोलने के साथ उम्मीदों के दरख्त रोपने की कोशिश कर रहे थे।

वजह? सदन का माहौल अच्छा नहीं था। दो महीने पहले ही चंद्रशेखर सरकार ने 20 टन सोना यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को इस शर्त के साथ बेचा था कि हम जब चाहें, तब उसे वापस खरीद सकेंगे। इसके बाद सत्तारूढ़ हुई नरसिंह राव सरकार को 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था। यह खबर भारतीय मानस पर निराशा की बदली बनकर छा गई थी। ऐसे में, मनमोहन सिंह के दावों और तर्कों पर जस का तस यकीन करना कठिन था।

जॉर्ज फर्नांडीस इसी वजह से तल्ख थे। उन्होंने कहा था- यह बजट भारत की आर्थिक आजादी पर हमला है। मनमोहन सिंह वाशिंगटन के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। वह इसे ‘ईस्ट इंडिया कंपनी की वापसी’ के साथ ‘लघु उद्योगों के खात्मे की पटकथा’ बता रहे थे। विपक्ष के सबसे कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी का मानना था कि भारतीय हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। हमें बाजार की जरूरत है, बाजारवाद की नहीं।

सियासी जमात के साथ समाज के तमाम वर्गों में इन ‘सुधारों’ को लेकर बेचैनी फैली हुई थी। कुछ लोग मानते थे कि जैसे मिखाइल गोर्बाचेव की ‘ग्लासनोस्त’ और ‘पेरेस्त्रोइका’ ने सोवियत संघ को विघटन के रास्ते पर धकेल दिया, वैसे ही हमारी अवनति भी तय है।

क्या ऐसा हुआ?

गुजरे 45 साल गवाह हैं कि इन्हीं सुधारों के दम पर राव और सिंह की जोड़ी कुछ ही महीने बाद अपना सारा सोना वापस ले आई और आज हमारा देश सोने के सबसे बड़े खरीदारों में एक है। यही नहीं, 1996 और फिर 1998 में प्रधानमंत्री बनने के बाद वाजपेयी ने इन ‘सुधारों’ को न केवल जारी रखा, बल्कि उनको गति प्रदान की। अर्थशास्त्री इसे भारत की ‘आर्थिक निरंतरता’ बताते हैं।

इस बजट का ही प्रभाव था कि टाटा, बिड़ला, महेंद्रा, एयरटेल, रिलायंस, अडानी सहित तमाम भारतीय कंपनियों ने खुद को सच्चे अर्थों में बहुराष्ट्रीय बनाया। देश में प्रतिस्पर्द्धा का माहौल बढ़ा और कल तक त्याज्य समझा जाने वाला व्यापार नौजवानों के लिए आकर्षक बनता चला गया। वर्तमान मोदी सरकार ने दृष्टि, गति और क्रियान्वयन के बीच अनोखा तालमेल बनाया है। नतीजतन, आज भारत में सबसे तेजी से उभरते यूनिकॉर्न हैं और हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हमारे पास साल-दर-साल मजबूत होता मध्यवर्ग और हरफनमौला युवाओं की सबसे बड़ी फौज है। इसी के दम पर हम अगले दो दशक में ‘विकसित’ भारत का ख्वाब रचते हैं।

हालांकि, तरक्की के इस राजपथ पर पहुंचने से पूर्व हमें बार-बार कंटीली पगडंडियों पर अपने पांव छलनी करने पड़े हैं। मसलन, कटुता और विषैलेपन का यह दौर अक्तूबर 2008 में फिर लौटा। उस वक्त भारत ने अमेरिका के साथ परमाणु करार किया था। सरकार के समर्थक वाम दल इससे इतने खफा हो गए कि उन्होंने अपनी बैसाखियां हटा लीं। लगा था कि मनमोहन सिंह सत्ता-सदन से दरबदर हो जाएंगे, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर मुलायम सिंह यादव एक बड़े संबल के तौर पर उभरे थे। उस समय सीपीएम के अगुवा प्रकाश करात ने लाल भभूका होते हुए कहा था- ‘हम भारत को अमेरिकी साम्राज्यवाद का पिछलग्गू नहीं बनने देंगे। यह सौदा भारत की विदेश नीति को अमेरिकी सैन्य-हितों के साथ जोड़ता है।’

उनके राजनीतिक विरोधी लालकृष्ण आडवाणी के सुर तक उनसे मिल गए थे- ‘यह समझौता भारत को अमेरिका का जूनियर पार्टनर बना देगा। हम अपने सामरिक हितों और परमाणु कार्यक्रम को वाशिंगटन के रहमोकरम पर नहीं छोड़ सकते।’ इसके बावजूद मनमोहन सिंह अडिग रहे। संसद में उनका जवाब था- ‘मैं यहां देश बेचने के लिए नहीं खड़ा हूं। यह समझौता भारत को परमाणु अलगाव से निकालेगा और हमें स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करेगा।’ वह गलत नहीं थे और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि मौजूदा सरकार ने भी अमेरिका के साथ परमाणु ऊर्जा के मामले में नए समझौते किए हैं।

क्या आपको कल और आज के सियासी घटनाक्रमों में तारतम्य नजर नहीं आता?

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की वजह से एक बार फिर देश की फिजां में उन्हीं घिसे-पिटे मुहावरों का इस्तेमाल हो रहा है, जो पहले ही बिना सिर-पैर के साबित हो चुके हैं। शुक्रवार को स्थगित हुई संसद की कार्यवाही इसकी गवाह है। सन् 1991 से 2008 के बीच हमने कई बार ऐसे मंजर देखे थे। फर्क बस इतना है कि तब जो आरोप लगा रहे थे, वे आज सत्ता में हैं और जिनके निर्णयों पर उंगली उठ रही थी, वे अब विपक्ष में हैं। कुर्सियों की अदला-बदली के साथ हमारे माननीयों की नीति, नीयत और वचन क्यों बदल जाते हैं?

इस वक्त जिस भारत-अमेरिकी समझौते पर वितंडावाद जारी है, उसे आकार लेने में अभी कुछ हफ्तों का वक्त लगेगा। इसके बावजूद अमेरिका के साथ तय हुए आधारभूत मुद्दों को लेकर उठे सवालों पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बिंदुवार जवाब दे दिया है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल के तमाम वरिष्ठ लोग कह चुके हैं कि किसानों, मजदूरों और भारतीय व्यापारियों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है, लेकिन शोर-शराबा जारी है।

सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से किसी संप्रभु देश को सिर्फ उसकी मौजूदा सरकार के प्रति पसंद या नापसंदगी से आंकना ठीक नहीं है। इस मुल्क में आज भी उस पीढ़ी के लाखों लोग मौजूद हैं, जिन्हें 1965-66 में अमेरिका से आया हुआ वह बेस्वाद गेहूं खाना पड़ा था, जिसे वहां की मुर्गियां खाती थीं। उसी पीढ़ी ने हरित क्रांति कर देश के स्वाभिमान को बहाल किया था। इसी तरह, जब विदेशी बैंक आए या सड़कों पर परदेसी गाड़ियां दौड़ने लगीं, तब भी तमाम प्रलाप किए गए। क्या देशी बैंक बंद हो गए? क्या भारतीय कार निर्माता सड़कों पर आ गए?

चाहूं, तो ऐसे दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं, पर इसकी जरूरत नहीं।

बस इतना जान लें कि हम भारत के लोग अपने लुटे वैभव को पाने के लिए आजादी के पहले पल से प्रयास कर रहे हैं। गुजरे 76 साल में अगर कुछ ऐसा है, जिस पर शर्म की जाए, तो बहुत कुछ ऐसा भी है, जिस पर गर्व किया जा सके। हमें अपने भरोसे और सपनों को ठीक से संजोना क्यों नहीं आता? हमारी हुकूमतों का संबल और स्रोत भी तो हमीं हैं, फिर यह हाय-तौबा क्यों?