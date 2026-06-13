चीन से बहुत कुछ सीखना होगा

हमारी सड़कें, हमारे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और अन्य सार्वजनिक स्थान चीन के मुकाबले अराजक लगते हैं। हमने तरक्की की है, लेकिन सामाजिक आचार- व्यवहार और तेजी से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक अनुशासन अपनाने बाकी हैं। यही वजह है कि हर बार चीन अगर लुभाता है, तो चुनौती भी देता…

अपनी मां की अंगुली पकड़े वह हमारे आगे चल रही थी। अचानक उसने गर्दन घुमाई और हमें अपने पीछे पाकर पल भर को ठिठकी। बीजिंग के ‘फॉरबिडेन पैलेस’ में उस वक्त भारी भीड़ थी। बेटी को पिछड़ता देख मां ने झिड़का, तो उसने मासूमियत से हमारी ओर अंगुली उठा दी। भीड़ के उस जबरदस्त रेले में महज हम दो हिन्दुस्तानी थे। हमारे नैन-नक्श उस बच्ची की जिज्ञासा की वजह बन गए थे।

उसने और उसकी मां ने परंपरागत चीनी परिधान धारण कर रखे थे। मैंने फोन दिखाकर पूछा, फोटो खिंचवाओगी? वे समझ न सकीं। चीन में भाषा बड़ा अवरोध साबित होती है, लेकिन हमारे गाइड ने तर्जुमा कर दिया। दोनों ने खुशी-खुशी फोटो खिंचवाई। इस छोटे, लेकिन मनमोहक वाकये से मुझे पश्चिम और पूरब का फर्क समझ में आ गया। यूरोप में तो लोग ऐसी बातों से नाराज हो जाते हैं। चीन के लोगों ने पूरी तरह पश्चिमी रहन-सहन को अपना लिया है, लेकिन वे अपनी संस्कृति और विरासत से भी जुड़े रहना चाहते हैं। गुजरे वक्त के सम्राटों के उस महल में किपाओ पहने सैकड़ों महिलाएं और बच्चियां इसकी चलती-फिरती बानगी थीं। बच्चों को यहां अपनी विरासत से रूबरू करने के लिए लाया गया था।

कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले दो दशक में इस देश ने विकासशील मुल्क से संसार की दूसरी निर्विवाद ताकत तक का सफर तय किया है। आज वहां प्रतिव्यक्ति सालाना आय 14,875 अमेरिकी डॉलर के आसपास है। इस दिलखेज आंकड़े ने पिछले पांच सालों में लगभग तीन गुना छलांग मारी है। हैरानी नहीं कि पूरी दुनिया को धमकाने वाले डोनाल्ड ट्रंप पिछले महीने बीजिंग दौरे के दौरान आवश्यकता और अनुमान से अधिक विनम्र नजर आए।

तरक्की की इस रफ्तार से रश्क करने वाले यह कहकर गुबार निकालते हैं कि चीन में सच्चा लोकतंत्र नहीं है। ऐसे महानुभावों को याद दिलाना चाहिए कि आदिकाल से सन् 1772 तक चीन विश्व की पहली और भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होता था। गौरांग महाप्रभुओं से आजादी के बाद दोनों ने अपने-अपने तरीके से प्रगति-यात्रा शुरू की, लेकिन चीन बहुत आगे निकल गया। इसका एक कारण यह भी है कि अमेरिका ने सस्ते श्रम के लालच में 1972 के बाद से यहां के औद्योगीकरण में बेतहाशा संसाधन खर्च किए। फिलवक्त वहां 123 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश फल-फूल रहा है। अन्य पश्चिमी देश भी यहां लगभग एक खरब डॉलर का निवेश कर चुके हैं।

इसके उलट भारत उन दिनों भी अमेरिका के निशाने पर होता था।

वे शीतयुद्ध के बदनाम दिन थे और हिन्दुस्तान दूसरी दुनिया, यानी सोवियत संघ के प्रभाव में माना जाता था। मास्को 1971 के भारत-पाक युद्ध में वीटो और हथियार लेकर हमारे साथ खड़ा था, जबकि पाक फौज अमेरिकी टैंकों और युद्धक विमानों के बल पर हमसे जूझ रही थी। उस जंग में पाकिस्तान पूर्वी मोर्चे पर बुरी तरह परास्त हुआ और उसके 90 हजार से अधिक सैन्यकर्मियों को समर्पण करना पड़ा था। उन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए खुलेआम अपनी नापसंदगी का इजहार करते थे।

इस युद्ध से ऐन पहले एक युगांतरकारी घटना गुप-चुप घटी थी। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर 1971 में बीजिंग की गोपनीय यात्रा के लिए छद्म नाम से पाकिस्तानी धरती से उड़े थे। उस खुफिया दौरे के दौरान किसिंजर और चीनी प्रधानमंत्री झाउ एन लाई की बातचीत ने चीन की धुआंधार प्रगति की आधारशिला रखी थी। किसिंजर को आधुनिक युग का चाणक्य माना जाता है, पर उनकी दूरंदेशी भोथरी थी। किसिंजर यह भांपने में नाकाम रहे थे कि वह अनजाने में ऐसा भस्मासुर पैदा कर रहे हैं, जो आने वाली सदी में खुद उनके मुल्क के लिए चुनौती बन जाएगा। यदि उन्होंने पाकिस्तान का मोह त्यागकर भारत के साथ सहयोगी रुख अपनाया होता, तो आज भूमंडलीय राजनीति का इतिहास-भूगोल अलग होता।

मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? कोरोना काल में, जब समूची दुनिया की सप्लाई चेन ठप हो गई थी, तब एक विचार उभरा था कि ‘चीन दुनिया की फैक्टरी’ अवश्य है, लेकिन अब ‘चाइना प्लस वन’ की नीति अपनानी चाहिए। भारत इस मामले में विश्व के बड़े औद्योगिक समूहों की पहली पसंद था, लेकिन संकट समाप्त होते ही इस विचार पर भी पाला पड़ गया। अगर यह नेक काम 70 के दशक में किया गया होता, तब!

आज जो लोग चीन की प्रगति का हवाला देकर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनसे विनम्र अनुरोध है कि हमारी स्थिति उतनी बुरी भी नहीं, जितनी मान ली गई है। ड्रैगन ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे किसिंजर की यात्रा के बाद 1970 के दशक में खोले थे। भारत इस मामले में लगभग दो दशक पीछे रहा। नरसिंह राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने 1991 में भारतीय ‘पेरेस्त्रोइका’ की शुरुआत की। इसके नतीजे बुरे नहीं साबित हुए। पिछले 25 वर्षों में भारत ने 6.5-7 फीसदी की औसत विकास यात्रा कायम रखी है। 2008 के आर्थिक झटके, कोरोना का संकट और अब होर्मुज का हलाहल भी इस दर को बाधित नहीं कर सका है। सिर्फ चीन 8 से 8.5 फीसदी औसत विकास दर के साथ हमसे आगे है। कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि जिस दिन हम 7.5 प्रतिशत की निरंतरता हासिल कर लेंगे, हमारी तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी।

तमाम लोग चीन के विकास के लिए उसकी सर्वाधिकार संपन्न सत्ता की दुहाई देते हैं। यह आंशिक तौर पर सत्य है। चीन में हर कुछ मीटर पर कैमरे लगे हुए हैं। वहां इन कैमरों की ‘रियल टाइम मॉनिटरिंग’ के लिए भीड़-भाड़ वाली हर जगह पर मोबाइल कंट्रोल रूम दीख जाते हैं। ये कंट्रोल रूम बीजिंग के मोबाइल सेल्यूलर नेटवर्क के बिग डाटा से जुड़े हुए हैं। वहां कहा जाता है कि अपराध तो छोड़िए, अगर कोई बदहवास स्थिति में सड़क पर घूम रहा होगा, तो 10 से 15 मिनट के भीतर कोई न कोई पुलिस वाला आकर उससे पूछताछ करने लगेगा।

एक बात और। सभी संसाधनों से युक्त होने के बावजूद चीन के लोगों को आज भी उस जानकारी पर निर्भर रहना होता है, जो सरकार मुहैया कराती है। मैंने इस लंबे प्रवास के दौरान कई नौजवानों से पूछा कि आप भारत के बारे में क्या जानते हैं? जवाब मिला- हम वही जानते हैं, जो हमारी सरकार हमें बताना चाहती है। यहां डीपसीक और उसके जैसे अन्य चीनी संसाधनों का जिक्र जरूरी है। वे एक तरफ लोगों की जानकारियां सीमित रखते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें नायाब सुविधाएं भी मुहैया कराते हैं। मैंने खुद देखा कि वाहन चालक ड्राइविंग के दौरान जो नक्शा प्रयोग कर रहे थे, वह गूगल मैप के मुकाबले ज्यादा सटीक था। अलीपे और अन्य कारगर पे एप्स का कमाल है कि चीन का समाज लगभग ‘कैशलेस’ हो चुका है। वहां कई दुकानदार नकदी लेने से साफ मना कर देते हैं।

रही बात सीमित जानकारी की, तो विश्व-दृष्टि का अभाव वहां के नौजवानों को विपन्न नहीं बना रहा। इसके विपरीत वर्षों के अनुशासन और लगातार भारी होती जेब ने उन्हें अपने विकास के प्रति ज्यादा ‘फोकस्ड’ बना दिया है। भारत के लिए यह एक सबक है। हमारी सड़कें, हमारे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और अन्य सार्वजनिक स्थान चीन के मुकाबले अराजक लगते हैं। हमने तरक्की की है, लेकिन सामाजिक आचार-व्यवहार और तेजी से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक अनुशासन अपनाने बाकी हैं।

यही वजह है कि हर बार चीन अगर लुभाता है, तो चुनौती भी देता प्रतीत होता है।