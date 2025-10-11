संघ बनाम अन्य का यह समर

कांग्रेस और उसके सहयोगी अगर फिर से दिल्ली के तख्त पर राज करना चाहते हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस रणनीति की काट ढूंढ़नी होगी। नागपुर में बैठे संचालकों ने इसके लिए विचार, संस्कार, स्वधर्म और संगठन का एक साथ उपयोग किया…

अपनी स्थापना के 101वें बरस से गुजर रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मेरा परिचय पचास साल से ज्यादा पुराना है। आज जब उसके स्वयंसेवक नई दिल्ली के सत्ता-सदन के साथ 14 सूबों की कमान सम्हाले हुए हैं, तब यह सवाल उठना लाजिमी है कि इस सफलता का रहस्य क्या है?

आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अरुणाचल प्रदेश के प्रेमा खांडू, त्रिपुरा के माणिक साहा और असम के हिमंत बिस्वा शर्मा की पृष्ठभूमि अलग है। यकीनन ऐसा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रहकर संघ की विचारधारा से अलग नहीं रहा जा सकता। यह भी ध्यान देने की बात है कि संघ की राजनीतिक भुजा भाजपा न केवल लगातार तीन बार से नई दिल्ली में सरकार का गठन कर रही है, बल्कि उसकी विचारधारा की जड़ें तेजी से मजबूती पकड़ रही हैं। संघ इसके लिए साम्यवादियों, समाजवादियों और कांग्रेस के मध्य मार्ग से जूझकर यहां तक पहुंचा है। कैसे? मैं भारतीय कालखंड की चार दहाइयों का उदाहरण देना चाहूंगा।

सन् 1969। इलाहाबाद (अब प्रयागराज) स्थानांतरित होने के बाद मेरे पिता ने चौथी कक्षा में मेरा दाखिला घर के पास स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में करवा दिया था। लाल गिरजा के समीप स्थित जिस भवन के निचले हिस्से में यह स्कूल था, रज्जू भैया उसके स्वामी थे। वही राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया, जो आगे चलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक बने। उस समय मैं सिर्फ नौ साल का था, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोगों के लिए एक समूची कक्षा ‘वाचनालय’ में वाचन के लिए आरक्षित थी। बाद में, कोई स्कूल ऐसा नहीं मिला, जहां सहपाठियों के साथ पुस्तकालय में ‘कोर्स’ के अलावा कुछ पढ़ने के लिए एक समूचा घंटा नियत हो। इस स्कूल में हमें नियमित पीटी भी करनी होती थी।

शिशु मंदिर के ‘आचार्य’ और ‘प्राचार्य’ न केवल बच्चों को स्कूल में पढ़ाते, बल्कि कमजोर छात्रों के घरों में जाकर उनके अभिभावकों से शिशु को ‘संस्कारवान’ और शिक्षित बनाने के उपायों पर भी चर्चा करते थे। कोई कौशलजी उस समय हमारे प्राचार्य थे और वह हर कुछ अंतराल पर कुछ सहयोगियों के साथ हमारे घर आ जाते। वे माता-पिता से सिर्फ मेरे बारे में बात नहीं करते थे, राष्ट्र-निर्माण, लंबी गुलामी के कारण, सरकारी नीतियों की खामियां भी उनके विमर्श का विषय होती थीं।

अगले वर्ष मेरा दाखिला दूसरे स्कूल में करा दिया गया, क्योंकि मेरे पिता को दूर एक राजकीय आवास आवंटित हो गया था।

सन् 1979। मैं बीए पास कर चुका और कुछ अखबारों अथवा रिसालों में लिखने लगा था। इस दौरान तमाम समाजवादियों और वामपंथियों से दोस्ती हुई। वे कॉफी हाउस या चाय के अड्डों पर सिगरेट अंगुलियों के बीच फंसाकर बतकही करते। उनके विषय लुभावने और अंतरराष्ट्रीय होते। चे ग्वारा, लेनिन, माओ, ट्रॉटस्की, स्टालिन और न जाने कौन-कौन। घंटों वे समाज बदलने पर बोलते और बोलते ही चले जाते। उस दौरान मॉस्को से प्रेरित पीपुल्स पब्लिकेशन्स और अन्य प्रकाशन सस्ते दामों पर रूसी और ‘प्रगतिकामी’ साहित्य उपलब्ध कराते।

उस समय मैक्सिम गोर्की का ग्लॉसी पेपर पर छपा मां उपन्यास पांच रुपये में उपलब्ध था, जबकि भीष्म साहनी का कालजयी तमस 40 रुपये में मिलता था। जाहिर है, कम पैसे वाले ‘प्रगतिशील’ साहित्य को प्राथमिकता देते। इसके विपरीत संघ के कार्यकर्ता गांवों, दलित बस्तियों और आदिवासियों के बीच ‘सेवा’ में लगे थे। समाजवादियों और वामपंथियों की तरह ‘सर्वहारा के शासन’ की बातें करने की जगह बाढ़, बीमारी या बदहाली से लड़ने में वे सर्वहारा की सहायता में जुटे थे। एक दशक में ये प्रयास रंग लाने लगे।

सन् 1989। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राम-जन्मभूमि के ‘उद्धार’ के कार्यक्रम को अपने आला संगठन विश्व हिंदू परिषद के जरिये शबाब पर पहुंचा दिया था। संघ के कार्यकर्ता घर-घर जाकर शिला इकट्ठा कर रहे थे। अयोध्या में कारसेवकपुरम् की स्थापना हो चुकी थी। जो लोग उस दौरान अयोध्या जाते, उनसे भी संघ के कार्यकर्ता कारसेवकपुरम् आने का अनुरोध करते। जो वहां जाता था, इतनी सारी शिलाएं देखकर उसे भरोसा हो जाता कि समूचा देश इस आंदोलन से जुड़ चला है।

मैं उन दिनों आगरा में एक दैनिक में स्थानीय संपादक था और साफ तौर पर महसूस कर रहा था कि आस-पास की दुनिया बदल रही है। इसके पीछे संघ के जबरदस्त प्रयास थे। संघ के पदाधिकारी प्राय: हर रोज अखबारों के दफ्तरों में जाते और बताते कि राम मंदिर बनाना क्यों जरूरी है। दूसरी तरफ, वे शिला पूजन के अलावा लगातार ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे, जिससे समाज का बड़ा वर्ग उनसे जुड़ सके। एक शाम मैं अपने कार्यालय में बैठा था कि पत्नी का फोन आया। वह बोलीं कि आस-पास के सभी लोग अपनी छतों पर चढ़कर थालियां बजा रहे हैं और ‘जय श्रीराम’ के नारे का उद्घोष कर रहे हैं। हमारे छोटे बच्चे भी इसके लिए मचल रहे हैं। वह पूछ रही थीं कि उन्हें ऊपर जाना चाहिए या नहीं? उनके सवाल करने के तरीके में जवाब निहित था। कुछ देर में वह बच्चों को लेकर छत पर पहुंच गईं। बच्चे थालियां बजाकर खुश थे।

उन्हीं उथल-पुथल भरे दिनों में एक दोपहर रिसेप्शन से एक पर्ची आती है। उस पर लिखा था- गोपाल गोडसे। वह नाथूराम गोडसे के भाई थे और गांधीजी की हत्या के सह-अभियुक्त भी। हत्या की सजा काटकर बाहर आने के बाद गांधी की हत्या पर उनकी किताब छपी थी- गांधी वध क्यों? कुछ ही दिनों पहले मैंने वह किताब पढ़ी थी और उससे मैं नितांत असहमत था।

उन्हीं गोपाल गोडसे को अपने पास आया देख मैं अचंभित था। अगले डेढ़ घंटे मैं उनसे तीखे सवाल करता रहा और वह अविचल भाव से जवाब देते रहे। उनका कहना था कि हमने गांधीजी की हत्या नहीं, ‘वध’ किया। वह यह भी कहते रहे कि हमलोग ‘गांधीजी की बहुत इज्जत’ करते थे, लेकिन इस दुनिया से उनका जाना ही देश के हित में था। पिछले कई वर्षों से 2 अक्तूबर के दिन मैं सोशल मीडिया पर जब यह देखता हूं कि नाथूराम गोडसे पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है और गांधी पिछड़ रहे हैं, तब गोपाल गोडसे की शक्ल याद आती है।

क्या वह और उसके साथी अब अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं?

गोपाल गोडसे के अलावा मुझे लालकृष्ण आडवाणी से अपनी पहली मुलाकात याद आती है। आगरा के सर्किट हाउस में सुबह उन्होंने तीन प्रमुख अखबारों के संपादकों को नाश्ते पर आमंत्रित किया था। उनकी बातचीत का विषय राम-जन्मभूमि था। आते जाड़े की उस अलसाई, लेकिन उजली सुबह भला कौन सोच सकता था कि दो साल के भीतर बाबरी मस्जिद तोड़ दी जाएगी? इसके लिए संघ ने साधारण कार्यकर्ताओं के संजाल से लेकर गोपाल गोडसे और अटल-आडवाणी जैसों का उपयोग एक साथ किया था।

1999। तीन बरस पहले सिर्फ 13 दिन में प्रधानमंत्री कार्यालय से दर-बदर हुए अटल बिहारी वाजपेयी अब पूर्णकालिक प्रधानमंत्री थे। खुद को संघ का गौरवान्वित स्वयंसेवक कहने वाले आडवाणी उनके गृह मंत्री थे। यह एक विचारधारा की सत्ता-समर में निर्णायक जीत की शुरुआत थी। आज उसका संपूर्ण परिणाम सामने है।

कांग्रेस और उसके सहयोगी अगर फिर से दिल्ली के तख्त पर राज करना चाहते हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस रणनीति की काट ढूंढ़नी होगी। नागपुर में बैठे संचालकों ने इसके लिए विचार, संस्कार, स्वधर्म और संगठन का एक साथ उपयोग किया। क्या राष्ट्रीय स्तर पर कोई पार्टी या गठबंधन ऐसा करने की कुव्वत रखता है?