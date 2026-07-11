आकार लेती विपत्ति कथा

कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूबीएस ग्लोबल वेल्थ की रिपोर्ट बताती है कि संसार में औसत संपत्ति तो बढ़ी है, लेकिन आम आदमी की माली हालत में गिरावट आई है। एक तरफ, जहां एलन मस्क जैसे नए-नए धनावतार खानदानी धन्ना सेठों को पीछे छोड़ रहे हैं…

भारत में करोड़पतियों और हाई नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स (एचएनआई) की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में देश के 5,012 नए लोगों को एचएनआई क्लब में शामिल होने का मौका मिला है। इसके साथ ही भारत में करोड़पति परिवारों की कुल संख्या बढ़कर 8 लाख, 71 हजार से अधिक हो गई है। आप चाहें, तो इस खुशनुमा आंकड़े पर इतरा सकते हैं, लेकिन इसी रपट के कई बिंदु उदास कर जाते हैं।

भारत में आर्थिक विषमता लगातार बढ़ रही है और इससे मध्यम वर्ग में हताशा फैल चली है।

जो नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि एचएनआई उन लोगों को माना जाता है, जिनके पास अपनी तमाम देनदारियों को घटाने के बाद 10 लाख डॉलर, यानी लगभग 9.5 करोड़ रुपये या उससे अधिक मूल्य की ऐसी संपत्ति हो, जिसे आसानी से नकदी में बदला जा सके। पिछले साल इस क्लब में शामिल होने वालों में लगभग छह फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जो अपेक्षाकृत कम है। साल 2021 से 2023 के बीच शेयर बाजार और रियल एस्टेट में भारी उछाल के कारण यह वृद्धि दर पांच से नौ प्रतिशत के बीच आंकी गई थी। ये वे खुशनसीब लोग हैं, जिनके हाथों में भारत की 65 से 75 फीसदी संपत्ति या कारोबार है।

इस आर्थिक विषमता के शिकार हम अकेले नहीं हैं। अमेरिका, चीन, जापान जैसे विकसित मुल्कों के साथ अधिकांश विकासशील देशों में यह प्रवृत्ति जोर पकड़ती जा रही है। कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूबीएस ग्लोबल वेल्थ की रिपोर्ट बताती है कि संसार में औसत संपत्ति तो बढ़ी है, लेकिन आम आदमी की माली हालत में गिरावट आई है। एक तरफ, जहां एलन मस्क जैसे नए-नए धनावतार खानदानी धन्ना सेठों को पीछे छोड़ रहे हैं, तो वहीं आर्थिक रूप से निचले पायदान पर बैठे लोगों का जीवन दुरूह होता जा रहा है।

यही वजह है कि समूची दुनिया बढ़ते अपराध, अवसादग्रस्त लोगों की पनपती जमात और उससे उपजते असंतोष की ओर बढ़ रही है। यह सिलसिला पारिवारिक, सामाजिक और प्रशासनिक ताने-बाने के साथ संप्रभु देशों की प्रभुसत्ता को भी चुनौती दे रहा है। पड़ोस के कुछ उदाहरणों से शुरू करता हूं।

श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में पिछले कुछ महीनों के अंदर हुए प्रदर्शनों को याद कीजिए। श्रीलंका में तो असंतुष्ट लोगों ने राष्ट्रपति भवन तक कब्जा लिया था। इसी बेचैनी ने इन तीनों देशों में सत्ता-परिवर्तन कराया। यह बात अलग है कि ये बदलाव अभी अग्नि-परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। सिर्फ दक्षिण एशिया ही नहीं, केन्या सहित तमाम अफ्रीकी, लातीनी और कभी हम पर हुकूमत कर चुके ब्रिटेन तक में कई उग्र प्रदर्शन हो चुके हैं।

हमारे पड़ोस के मुल्कों में जब उपद्रव चल रहा था, तब मैं वहां के नौजवानों के गुस्से को गौर से देख रहा था। लगभग सभी जगह राजनेताओं, धनाढ्यों और प्रभु वर्ग के बच्चों की रीलें दिखाते हुए आंदोलनकारी असंतोष व्यक्त करते पाए जाते कि हम दो जून की रोटी को तरस रहे हैं और वे विलासरत हैं। शुक्र है, भारत में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन हालात सहज और सरल भी नहीं हैं। भारत में जिस तरह ‘लग्जरी लाइफ स्टाइल’ की चाहत में पढ़े-लिखे नौजवान और नवयुवतियां साइबर अपराधों में लिप्त हो रहे हैं, उसके बढ़ते आंकड़े चौंकाते हैं।

उपभोक्तावाद ने नौजवानों के बीच ‘फोमो फैक्टर’ को खतरनाक हद तक बढ़ा दिया है। आर्थिक विषमता इस अग्नि में तेल का काम कर रही है।

अब इस मुद्दे के दूसरे पहलू पर आते हैं। अक्सर कहा जाता है कि यदि भारत को आर्थिक तौर पर पनपना है, तो उसे अपनी कार्य-कुशलता, अर्थनीति और वैश्विक आवश्यकताओं के बीच तालमेल बैठाना होगा। कहने में तो यह अच्छा लगता है कि हमारे पास दुनिया के सर्वाधिक स्नातक और इंजीनियर हैं, लेकिन जब उन्हें उत्पादकता की कसौटी पर कसा जाता है, तो वे उपयुक्त साबित नहीं होते। एक शोध के अनुसार भारतीय स्नातकों में से कुल 56.35 प्रतिशत ही रोजगार के योग्य हैं, यानी 43 फीसदी से अधिक नौजवान मौजूदा व्यवस्था में महज जद्दोजहद के लिए अभिशप्त हैं। उत्पादकता के योग्य स्नातकों में अधिकांश इंजीनियर हैं। इनमें भी सर्वाधिक मांग कंप्यूटर साइंस स्नातकों की है। हालांकि, उन्हें भी एआई के बढ़ते दौर में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या वे इसके लिए प्रशिक्षित हैं? तय है, कोडिंग या थ्योरी जानने के बावजूद केवल 46 प्रतिशत इंजीनियर ही कारगर साबित होने के काबिल हैं। इन्हें भी ‘क्रिटिकल थिंकिंग’ और ‘सॉफ्ट स्किल’ के मामले में कड़ी मेहनत करनी होगी।

मतलब साफ है। हमारी उत्पादक मानी जाने वाली आबादी में बड़ी संख्या में नौजवान अभी से तमाम चुनौतियों से रू-ब-रू हैं और अभी सफल माने जाने वालों को कल कड़े इम्तिहान के दौर से गुजरना है।

अफसोस इस बात का है कि इस रिक्ति को भरने के लिए हमारे पास बहुत वक्त नहीं बचा है। जो लोग भारत को ‘नौजवानों का देश’ कहते हैं, उन्हें जानकर धक्का लगेगा कि देश में कुल जमा 66 फीसदी ही काम करने लायक आबादी है। इनकी उम्र 15-59 वर्ष के बीच है। मतलब साफ है, इस ‘डेमोग्राफिक डिविडेंड’ का लाभ उठाने के लिए हमारे पास अधिक समय नहीं बचा है। हमें अपने सभी अंतर्विरोध 2035 से 2040 तक समाप्त करने होंगे। ऐसा न होने पर भारत अमीर होने से पहले बूढ़ा हो सकता है।

यह संयोग नहीं है कि दुनिया के अधिकांश देश इस विपत्ति के शिकार हैं। अगर ये देश अपने कार्यबल की दक्षता में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, तो वे एआई व ऑटोमेशन के पनपते दौर में और पिछड़ जाएंगे। इससे विश्व में नव-उपनिवेशवाद का खतरा बढ़ जाएगा, जिसकी अभी से शुरुआत हो चुकी है। अमीर देशों के आगे लोकतंत्र और मानवाधिकारों की पोषक संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं तक नतमस्तक हैं। यही वजह है कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण पांचवें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है और इजरायल गाजा में महीनों तक नरसंहार करता रहा। बाद में, उसने अमेरिका के साथ ईरान पर हमला बोल दिया। यह बात अलग है कि यूरोप और अमेरिका के दम पर यूक्रेन आज तक रूस के खिलाफ खड़ा है। ईरान भी चीन और रूस की मदद से अमेरिका की नाक में दम किए हुए है, लेकिन इन युद्धों से दुनिया का मौजूदा निजाम खतरे में पड़ गया है।

इसके साथ ही यह सवाल भी बुलंद हो गया है कि राष्ट्रीय और सामाजिक विषमता का यह कहर अगर यहीं नहीं रुका, तो क्या होगा? भुखमरी, तीसरा विश्व-युद्ध, परमाणु विनाश या और कुछ?