Hindustan aajkal column by Shashi Shekhar 11 January 2026
नई चुनौतियों के दौर में भारत

संक्षेप:

डोनाल्ड ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भी कोई ‘परवाह’ नहीं। साल भर पहले तक यह सब कुछ अकल्पनीय था। हम अकल्पनीयता को असलियत बनते देखने को अभिशप्त हैं। ऐसे में, कोई यह दावा नहीं कर सकता कि ट्रंप का अगला कदम क्या होगा…

Jan 10, 2026 08:43 pm IST Shashi Shekhar
‘वेनेजुएला मेरी हुकूमत में है और जल्द हम ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे। अमेरिका के लिए यह जरूरी है।’ यह 16वीं शताब्दी के किसी तानाशाह की शेखी नहीं, बल्कि खुद को लोकतंत्र का मदीना बताने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। वह कनाडा को भी अमेरिका का 51वां राज्य बताते हैं, तो क्या वह वहां भी फौजी दस्ते भेजेंगे? क्या यह इतना आसान है?

इन सवालों के जवाब पिछले हफ्ते की कुछ घटनाओं में छिपे हैं। पहले अन्य देशों की प्रतिक्रिया पर गौर फरमा देखिए।

वेनेजुएला पर हमले के तत्काल बाद बीजिंग ने कई अमेरिकी उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिए और उसके बैंकों ने डॉलर की जगह युआन में तिजारत करने की पेशकश बढ़ा दी। जिनपिंग की हुकूमत ने चेतावनी के अंदाज में हालात न सुधरने पर अमेरिकी कंपनियों पर बंदिशें बढ़ाने की मंशा बुलंद की, नतीजतन चीन के साथ व्यापार करने वाली कंपनियों के शेयर ‘वॉल स्ट्रीट’ में लड़खड़ा गए। उधर, रूस ने अपने बेहद घातक हथियारों की नई तैनाती शुरू कर दी। उसने अपनी सबसे ताकतवर परमाणु पनडुब्बी को वेनेजुएला के पास तैनात कर दिया है।

इसी बीच अमेरिका के कुछ शहरों में हैकर्स ने विद्युत, संचार और यातायात संसाधनों के साथ अस्पतालों पर हमला बोलकर उनको कुछ देर के लिए ठप कर दिया। अमेरिकी इसे चीन की करतूत बताते हैं, हालांकि बीजिंग ने इससे इनकार किया है। ध्यान दें, हैकर्स ने महज नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाया, सैन्य संस्थान नहीं छेड़े। ऐसा इसलिए किया गया, ताकि अमेरिका को सैनिक कार्रवाई का अवसर न मिले। इसके बावजूद जो संदेश दिया जाना था, वह सही स्थान पर पहुंच गया।

सवाल उठता है कि क्या अमेरिका एक साथ इतने मोर्चों पर जूझ सकता है?

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से प्रस्तावित मुलाकात से पूर्व डेनिश रक्षा मंत्रालय ने एक सनसनीखेज बयान दिया। रक्षा विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, हमने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि वे किसी भी आक्रामक को पहले गोली मारें, फिर सवाल पूछें। इस सबसे बेखबर ट्रंप प्रशासन ग्रीनलैंड वासियों को उनकी संपत्ति के एवज में भारी-भरकम रकम चुकाने की तैयारी कर रहा है। यह प्रस्ताव ‘फूट डालो, राज करो’ नीति का नया संस्करण है। इसके साथ-साथ पेंटागन ने मंगलवार को रूस का झंडा फहराते दो जलयानों को कब्जे में ले लिया। अमेरिका जताना चाहता है कि हमें रूसी परमाणु पनडुब्बी की कोई परवाह नहीं। वाशिंगटन में चर्चा है कि वेनेजुएला जैसा कुछ क्यूबा या कोलंबिया में हो सकता है।

यही नहीं, एक बिल के जरिये डोनाल्ड ट्रंप इस सप्ताह किसी भी देश पर 500 प्रतिशत तक शुल्क थोपने का हक हासिल कर सकते हैं। इस अधिकार का इस्तेमाल वह ‘पुतिन के रक्त-पिपासु यूक्रेन अभियान’ में रूसी पेट्रो पदार्थ खरीदकर ‘सहयोग’ देने वाले देशों के विरुद्ध करेंगे। मतलब साफ है। वह भारत, चीन और ब्राजील पर निशाना साध रहे हैं। अमेरिका ने भारत की अगुवाई वाले ‘सोलर अलायंस’ सहित 66 ऐसे मंचों से नाता तोड़ लिया है, जो पर्यावरण, सेहत, शिक्षा और पोषण जैसे जरूरी मसलों पर महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। ट्रंप पहले से ही संयुक्त राष्ट्र और उसके कल्याणकारी संगठनों को फिजूलखर्ची बताते आए हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भी कोई ‘परवाह’ नहीं।

साल भर पहले तक यह सब कुछ अकल्पनीय था। हम अकल्पनीयता को असलियत बनते देखने को अभिशप्त हैं। ऐसे में, कोई यह दावा नहीं कर सकता कि ट्रंप का अगला कदम क्या होगा और उस पर दुनिया की प्रतिक्रिया कैसी होगी? बिला शक हम संघर्षों से एक महासंघर्ष की ओर खिसक रहे हैं।

क्या ट्रंप यह नहीं जानते? क्या उन्हें नहीं मालूम कि चीन ने वेनेजुएला में पिछले दो दशक में 62.5 बिलियन डॉलर का जो निवेश किया है, उसे बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जाएगा? इसी तरह, लातिन अमेरिका में चीन और रूस के तमाम हित अमेरिकी कार्रवाइयों से टकरा रहे हैं। इससे अनजानी गोलबंदियों को आकार मिलना शुरू हो गया है। हर गोलबंदी के साथ नई आश्वस्तियां और नए तनाव उपजते हैं।

मसलन, पिछली 6 जनवरी के पेरिस घोषणापत्र को ही ले लीजिए। यूक्रेन और यूरोपीय संघ के बीच हुए समझौते में फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य सहयोगियों ने यूक्रेन को भविष्य में रूसी हमलों से बचाने के लिए सुरक्षा-कवच प्रदान करने की गारंटी ली है। युद्ध-विराम के बाद वे वहां न केवल अपनी सेनाएं तैनात करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, बल्कि यूक्रेन की भूमि पर सैनिक अड्डे भी बनाना चाहते हैं। इस समझौते के तहत अमेरिका इस तंत्र का नेतृत्व करेगा, लेकिन ऐसा कहते वक्त समझौते के साझीदार मुल्क जानते हैं कि उन्हें यह काम खुद करना पड़ेगा।

उम्मीद के मुताबिक, मॉस्को ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हम यूक्रेन की धरती पर किसी भी यूरोपीय देश या नाटो की सैन्य मौजूदगी स्वीकार नहीं करेंगे। यदि ऐसा होता है, तो रूस उन पर हमला करने से भी नहीं हिचकेगा। इसके साथ ही क्रेमलिन ने समझौते की पेशकश ठुकरा दी है। हंगरी ने भी यूरोप और यूक्रेन की जुगलबंदी के खिलाफ आवाज उठाई है। मतलब साफ है कि यूक्रेन बनाम रूस का संघर्ष कभी भी पश्चिम बनाम रूस में तब्दील हो सकता है। वेनेजुएला के बाद पनपता यह दूसरा ज्वालामुखी दुनिया के लिए शुभ संकेत नहीं है।

यहां भारत की बात करना जरूरी है। हमने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी देखी थी, अब इसे अगले मुकाम पर पहुंचाने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के वायुसेना अध्यक्षों ने पिछले हफ्ते तय किया कि रावलपिंडी का सुरक्षा तंत्र जल्दी ही ढाका को जेएफ-17 लड़ाकू विमान के साथ आवश्यक प्रशिक्षण भी मुहैया कराएगा। बांग्लादेश में जेएफ-17 की मौजूदगी नई चुनौतियां खड़ी करती है।

आपको यहां मोहम्मद यूनुस के उस बयान की याद दिलाना चाहूंगा, जो उन्होंने बीजिंग में दिया था। उन्होंने न केवल ‘चिकन नेक’, बल्कि समूचे उत्तर-पूर्व को शेष भारत से काटने की बात कही थी। तय है, इन सारी खुराफातों के सूत्रधार बीजिंग में बैठे हैं। इससे उत्साहित बांग्लादेश ने भारतीय कॉटन यार्न पर 10 से 20 फीसदी का कस्टम शुल्क लगाने का इरादा जाहिर किया है। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा कॉटन आयातक है।

यदि ऐसा होता है, तो अमेरिकी शुल्कों से जूझ रही हमारी अर्थव्यवस्था के लिए नया मोर्चा खुल जाएगा। यह पहला मौका है, जब बीजिंग और वाशिंगटन अलग-अलग कारणों से भारत की घेराबंदी में जुटे हुए हैं। हमारे पुराने दोस्त रूस की हालत बहुत देर और दूर तक मदद करने की नहीं है। ऐसे में, क्या भारत चीनी कंपनियों पर लगे प्रतिबंध शिथिल कर नए रास्ते खोलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली बीजिंग यात्रा के बाद सीमाओं पर बर्फ पिघली थी। इस सिलसिले को आगे बढ़ाना होगा। सप्ताह के मध्य में विदेश मंत्री एस जयशंकर की पेरिस यात्रा और राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात भी सार्थक संदेश देती है। विश्व राजनीति का नया दस्तूर है- दुश्मन का दुश्मन दोस्त भले न हो, पर साझीदार जरूर बन सकता है।

तेजी से बदलती इस दुनिया में अपना स्थान सुरक्षित रखने के लिए हमें ‘री पोजिशनिंग’ करनी होगी। नई दिल्ली ऐसा ही कर रही है।

@shekharkahin

@shashishekhar.journalist

