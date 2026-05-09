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बिहार-बंगाल से आगे की बात

Shashi Shekhar लाइव हिन्दुस्तान
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विपक्ष अगर भाजपा के इस अश्वमेध को रोकना चाहता है, तो उसे अपनी रीति-नीति में बदलाव करना होगा। पश्चिम बंगाल के नतीजों से साफ है कि घिसे-पिटे आरोपों और खोखली भावनात्मक दलीलों का जमाना लद चुका है। सटीक रणनीति, सांगठनिक एकजुटता, जनता से…

बिहार-बंगाल से आगे की बात

गए गुरुवार और शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के दो राज्यों में आयोजित शपथ ग्रहण समारोहों में शिरकत की। ये जलसे सिर्फ सम्राट चौधरी और शुभेंदु अधिकारी की ताजपोशी के लिए नहीं आयोजित किए गए थे। आप इनको भगवा दल के आशातीत उभार और उससे उपजे सियासी अश्वमेध की मुनादी भी मान सकते हैं।

सन् 2014 के इसी मई महीने में जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी, तब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अन्य धड़ों के साथ देश के सिर्फ सात सूबों पर राज करती थी। आज देश के 22 राज्यों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकारें हैं। इनमें से प्रमुख 15 सूबों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। सवाल उठता है, इतनी बड़ी सफलता हासिल कैसे की गई? कुछ दिलजले इसे सांप्रदायिकता की जीत बताकर अपना गुबार हल्का कर लेते हैं, लेकिन क्या बात इतनी सी है? सही जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे लौटना होगा।

वर्ष 1988 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नरेंद्र मोदी को गुजरात में भाजपा का कामकाज सौंपा था। राजनीति में आते ही उनका पहला इम्तिहान अगले साल होने वाले अहमदाबाद निकाय चुनाव के दौरान होना था। इस चुनाव में भाजपा ने पहली बार अहमदाबाद का मेयर पद हासिल किया और यहीं से इस प्रदेश में पार्टी की सत्ता-यात्रा की शुरुआत हुई। इसी दौरान नरेंद्र मोदी ने एक नई राजनीतिक ‘टेम्पलेट’ की बुनियाद रखी- चुनाव से पूर्व मुद्दों और सियासी शत्रुओं की सटीक पहचान के साथ सत्ता में आते ही घोषणापत्र पर अमल की शुरुआत।

उत्तराखंड से ओडिशा और गारो पहाड़ियों से गुजरात तक के सत्ता-सदन आज इसीलिए भगवा में रंगे नजर आते हैं।

जो नहीं जानते, उन्हें बता दूं। उस समय गुजरात में एक बड़ा शराब तस्कर था- अब्दुल लतीफ। लतीफ पार्षद की पांच सीटों पर निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत चुका था और उसके समर्थक उसे पिंजरे में बंद शेर की भांति प्रस्तुत कर रहे थे। मोदी ने इसी को मुद्दा बनाया और जीत हासिल की। जो लोग इस हार-जीत को सांप्रदायिक चश्मे से देखते हैं, वे जरा इस सवाल पर भी गौर फरमा देखें। लतीफ वीर अब्दुल हमीद जैसा शहीद या अब्दुल कलाम जैसा वैज्ञानिक नहीं था। वह घोषित मुजरिम था। उसकी जीत सेक्युलरिज्म की विजय और हार सेक्युलर शक्तियों की पराजय कैसे हो सकती है?

पश्चिम बंगाल इस प्रयोग की नवीनतम बानगी है। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 2021 के विधानसभा चुनावों में 38.1 फीसदी मतदाताओं ने भाजपा का वरण कर लिया था। समझने वाले तभी समझ गए थे कि अगले चुनाव में ममता दीदी की खैर नहीं है। सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले बहुसंख्यक सांप्रदायिक हैं? कतई नहीं, दीदी की जड़ों में उनके ताबेदार ही मट्ठा डालने में जुटे थे।

अपनी बात समझाने के लिए मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। मेरे एक सहयोगी के वृद्ध पिता इंजीनियरिंग कॉलेज से अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हैं। बर्धमान में उनकी संपत्ति का एक हिस्सा पड़ोस के छुटभैये गुंडे ने हथिया रखा है। वह छुटभैया पहले खुद को सीपीएम का कार्यकर्ता बताता था, पर ममता बनर्जी के सत्ता संभालते ही उसने तृणमूल का नकाब पहन लिया। प्रोफेसर साहब ने जब उसकी बेजा हरकतों पर ऐतराज जताया, तो उनके साथ अभद्रता की गई।

शरीफ शहरी होने के नाते वह इलाकाई पुलिस थाने में पहुंचे। वहां उन्हें इंसाफ की जगह जिल्लत भरी फटकार मिली। समूचे बंगाल में ‘कट मनी’ और कब्जे की ऐसी हजारों दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। आप ही बताएं, ऐसे लोगों ने मौका मिलते ही क्या तृणमूल कांग्रेस को वोट किया होगा? वह भी तब, जब भाजपा इस मनोभाव को पढ़ चुकी थी और उसके हजारों कार्यकर्ता पार्टी शासित प्रदेशों में भयमुक्त समाज की मिसालों के जरिये उत्पीड़ितों की हौसला अफजाई में जुटे थे। नतीजा सामने है।

इस मंजिल को पाने के लिए भगवा दल ने अपनी पुरानी भूलों से भी सबक लिया था। बदली रणनीति के तहत पार्टी के आला नेताओं ने इस बार ममता बनर्जी पर सीधे हमले से परहेज किया। वे दीदी को सहानुभूति दांव आजमाने का मौका नहीं देना चाहते थे। सारा जोर कुशासन और तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोगों के अनाचार पर केंद्रित था, जो लोगों के दिल को छू रहा था।

अमित शाह के कुशल जमीनी नेतृत्व के बिना इतना सफल अभियान और अविश्वसनीय जीत संभव नहीं थी।

उन्होंने कुल जमा 66 रैलियां और रोड शो किए। एक-एक बूथ की गहन समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित किया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और पार्टी महासचिव सुनील बंसल चुनाव प्रबंधन को सिरे तक पहुंचाने के लिए उनके साथ तैनात थे।

आप पूछ सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी सहित तमाम लोगों ने फिर रह-रहकर हिंदू और सनातन जैसे शब्दों का उद्घोष क्यों किया? अगर वे गलत थे, तो तृणमूल कांग्रेस की सांसद सयानी घोष के बारे में क्या कहा जाए? वह भी तो जनसभाओं में गा रही थीं-आमार हृदय माझे काबा, नयने मदीना। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए कोई एक पार्टी या नेता दोषी नहीं है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा पर अंग, बंग और कलिंग पर आधिपत्य जमाने के बाद नई जिम्मेदारी आ गई है। नीति आयोग के मुताबिक, साल 2023-24 में सतत विकास लक्ष्य के शीर्ष पांच प्रदेशों में से एक भी पूर्वी भारत से नहीं था। बिहार, झारखंड, नगालैंड, मेघालय और अरुणाचल सबसे खराब स्थिति वाले प्रदेशों में आंके जाते हैं। देश के सबसे गरीब दस राज्यों में अंग यानी बिहार और कलिंग यानी ओडिशा की गिनती होती है। बंगाल अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है, लेकिन वहां कुछ अन्य चुनौतियां हैं।

अब बंगाल में शुभेंदु अधिकारी और बिहार में सम्राट चौधरी के सत्तारोहण के राजनीतिक फलितार्थ पर आते हैं। बताने की जरूरत नहीं कि अगले साल देश के सात महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव हैं। इनमें से पांच, यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गुजरात और गोवा में भाजपा की सरकारें हैं। रह बचे पंजाब और हिमाचल को जीतने के लिए आत्म-विश्वास से भरपूर भाजपा और उसका गठबंधन यकीनन पूरा जोर लगाएगा। कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में पदार्पण के बाद भाजपा मतदाताओं को यह संदेश देने में कामयाब हो गई है कि फिलहाल उसका कोई विकल्प नहीं है।

यहां एक और तथ्य मौजूं है। अभी तक जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, वहां से 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतने की कवायद जल्द आकार लेने लगेगी। अंग, बंग और कलिंग के साथ पूर्वोत्तर के राज्यों से कुल जमा 128 सांसद चुनकर आते हैं। इस इलाके में केवल एक विपक्ष शासित राज्य रह बचा है- झारखंड। यहां 14 लोकसभा सीटें हैं। इन्हें जोड़ लें, तो फिलवक्त पूर्वी राज्यों की 51 सीटों पर विपक्ष का कब्जा है। भाजपा के पास बढ़त बनाने की गुंजाइश भी यहीं से बनती है।

तय है। विपक्ष अगर भाजपा के इस अश्वमेध को रोकना चाहता है, तो उसे अपनी रीति-नीति में बदलाव करना होगा। पश्चिम बंगाल के नतीजों से साफ है कि घिसे-पिटे आरोपों और खोखली भावनात्मक दलीलों का जमाना लद चुका है। सटीक रणनीति, सांगठनिक एकजुटता, जनता से सीधे संवाद और सक्षम नेतृत्व के बिना चुनाव जीतना नामुमकिन है।

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