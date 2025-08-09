कभी अपनी बुलंदी भी देखिए

भारत जैसा जीवट कम देशों ने दिखाया है। लगभग दो सौ साल तक हिन्दुस्तान में लूट-खसोट का शासन चलाने वाले अंग्रेजों के देश इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को हमने सिर्फ साढ़े सात दशकों में पछाड़ दिया है। यही वजह है कि जब कोई देश टूटने की बात करता है…

किसी देश की दशा-दिशा आंकनी हो, तो उसके एक आम आदमी की जिंदगी में झांक देखिए, सब साफ हो जाएगा। पेश है, एक अनाम भारतीय का सफरनामा।

उसका बचपन, साल 1966।

मिर्जापुर शहर में वह अगस्त की दोपहर थी। एक राजकीय अधिकारी ने अपने छोटे से परिवार के साथ भोजन शुरू ही किया था कि उसकी साढ़े चार साल की बेटी ने रोना शुरू कर दिया। अगला नंबर उसके छह वर्ष के बेटे का था। इस हाय-तौबा की वजह थी लाल रंग की वे रोटियां, जो उस दिन पहली बार परोसी गई थीं। उनका स्वाद अजीब था। बच्चे छोटे थे, लेकिन स्वाद और गंध उम्र के गुलाम नहीं होते। उन दिनों अमेरिका जो गेहूं हमारे देश को दान में देता था, उसे वहां मुर्गियां खाती थीं। वह गेहूं भी महज नसीब वालों तक सीमित था। मिर्जापुर के आदिवासी तो कंद-मूल पर जिंदगी काट रहे थे। अवर्षण की वजह से भयंकर सूखा पड़ा था और खेत चटके पड़े थे। दुकानों पर कोका कोला उपलब्ध था, पर तमाम गांवों के जल भंडार सूखे पड़े थे।

दस्तावेज बताते हैं कि साल 1965-66 में महज 72.3 मिलियन टन खाद्यान्न देश में उपजा था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कुर्सी सम्हालते ही अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन से अन्नदान की गुहार लगानी पड़ी थी। आप यह जानकर खुश हो सकते हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष में हिन्दुस्तानी खेतों में 353.95 मिलियन टन अनाज उपजा। हाथ फैलाने वाले से अन्न निर्यातक तक की यह भारतीय यात्रा रोचक, रोमांचक और प्रेरणादायक है।

इंदिरा गांधी से पहले लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्हीं के वक्त में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरी जंग हुई थी। उस दौरान शास्त्री जी ने ‘जय जवान, जय किसान’ का जो नारा दिया, वह आज तक लोकप्रिय है, लेकिन उनके एक आह्वान की अब बहुत चर्चा नहीं होती, जबकि उसकी याद नई पीढ़ी के लिए प्रेरक हो सकती है। शास्त्री ने अनुरोध किया था कि सप्ताह में एक दिन एक वक्त का खाना न खाएं, क्योंकि देश में अनाज की कमी है। मेरे आदर्शवादी पिता और माता ने इसे तत्काल अमल में लाना शुरू कर दिया था। हम बच्चों से भी कहा गया था कि कुछ भी खाने का न बिगाड़ें, क्योंकि बहुत से लोगों को इतना भोजन भी नसीब नहीं है। आगे चलकर यह उस परिवार का संस्कार बन गया। उस जैसे हजारों परिवार इस संकल्प का आज तक पालन करते हैं।

कौन कहता है कि राजनेता समाज नहीं बदल सकते?

उसका यौवन, साल 1988।

लाल किले के प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी देश को संबोधित कर रहे थे। उसी समय वाराणसी रेल इंजन कारखाने के अस्पताल में एक बच्ची जन्म लेती है। बच्ची का पिता उस समय दूसरे शहर में एक दैनिक अखबार का स्थानीय संपादक था। शाम को जब वह राजीव गांधी के भाषण की अंतिम कॉपी बांच रहा था, उसे सूचना मिलती है कि वह पिता बन चुका है। उस खबरनवीस तक जीवन की सबसे जरूरी खबरों में से एक इस खबर को पहुंचने में सुबह से रात हो गई थी। कारण? दिन भर फोन नहीं लग सका था।

इन दिनों जब कोई भी सूचना कुछ सेकंड में दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंच जाती है, तब उन दिनों को याद करना अचंभे की अंधी खोह में यात्रा का रोमांच देता है। तब मोबाइल और इंटरनेट नहीं थे। महज मुट्ठी भर नसीब वालों को लैंडलाइन फोन हासिल थे। उन्हें भी पहले ट्रंक कॉल और फिर सीधी ट्रंक डायल सेवा की आमद के बावजूद कभी-कभी घंटों इंतजार करना होता था। यह लैंडलाइन फोन पाने के लिए भी सांसद अथवा संचार मंत्री तक की शरण में जाना पड़ता था, क्योंकि आमजन के लिए बरसों की प्रतीक्षा सूची होती थी। आज उसी भारत में संसार के सर्वाधिक मोबाइल उपभोक्ता हैं। यही नहीं, लगभग 50 करोड़ यूपीआई उपयोगकर्ता दुनिया को अचंभित करते हैं। महानगरों में बसे अति दक्ष व्यवसायियों से अबूझमाड़ के जंगलों में बसे आदिवासियों तक लेन-देन की यह तकनीक आम आदमी के जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाई है।

उसका रोजनामचा, 1978 से आजतक।

1970 के दशक के अंत और 80 के दशक में ऐसा कई बार लगा कि यह देश टूट जाएगा। उन दिनों कश्मीर में आज जैसा आतंकवाद नहीं था, लेकिन पंजाब धधक पड़ा था। पाकिस्तान पोषित इस आतंकवाद में एक शोध के अनुसार, 1980 से 2000 के बीच 11,694 आमजन मारे गए थे। पंजाब पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के 1,784 जवानों और अधिकारियों ने अपनी आहुति दी या वे गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। हालांकि, तमाम लोग इन आंकड़ों से इत्तेफाक नहीं रखते। इसी बीच 1982 में जनरैल सिंह भिंडरावाले की अगुवाई में हिंसक अलगाववादियों का जत्था हरमंदिर साहिब में घुसकर बैठ गया था। उन्हें निकालने के लिए ‘ऑपरेशन ब्लूस्टार’ करना पड़ा। इस वजह से इंदिरा गांधी को उनके ही सरकारी बंगले में ‘भरोसे’ के सिख अंगरक्षकों ने 31 अक्तूबर, 1984 को मार डाला। यह हादसा अभूतपूर्व था। उसके बाद जिस तरह सिखों पर कहर ढाया गया, वह हमारे लिए आज तक शर्म की वजह है। नवंबर, 1984 में तो ऐसा लगने लगा था कि सिखों के प्रति उपजी बेवजह की यह घृणा इस बहादुर कौम को हमसे छीन लेगी।

ऐसा नहीं हुआ। भारतीय समाज में अपनी दरारों को पाट लेने की अद्भुत क्षमता है।

उन दिनों पूर्वोत्तर के तमाम प्रदेश अलगाव की आग से सुलग रहे थे। ऐसा लगता था, यह देश कई हिस्सों में बंट जाएगा। हर 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा समय-समय पर अखबारों के संपादकीय पन्नों पर ऐसी चिंता जताई जाती थी। आज वे दिन धूमिल अतीत का हिस्सा हैं। कश्मीर में पड़ोस प्रायोजित आतंकवाद को छोड़ दें, तो बाकी राज्यों से आतंकवाद दम तोड़ चुका है। भारत से अलग होकर दूसरा राष्ट्र बनाने की बातें अब निरर्थक साबित हो चुकी हैं। जो माओवादी एक दशक पहले तक बहुत मजबूत नजर आते थे, वे भी अब चला-चली की स्थिति में हैं।

एक राष्ट्र-राज्य के तौर पर हम अगस्त 1947 में भले उभरे हों, पर हमारा राष्ट्रीय एका हजारों साल में परत-दर-परत पुख्ता हुआ है।

भारत की यह यात्रा बताती है कि भारत जैसा जीवट कम देशों ने दिखाया है। लगभग दो सौ साल तक हिन्दुस्तान में लूट-खसोट का शासन चलाने वाले अंग्रेजों के देश इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को हमने सिर्फ साढ़े सात दशकों में पछाड़ दिया है। कुछ सालों में हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही वजह है कि जब कोई देश टूटने की बात करता है, तो मुझे हंसी आती है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर जॉनसन द्वारा दान किया गया लाल गेहूं जेहन में उभरता है। जब हम वे दुर्दिन काट गए, तो यह बला भला कौन सी बला है? इस अविरल यात्रा में आगे भी दिक्कतें आएंगी, उनसे भी पार पा लेंगे। बस, आपको एक विनम्र योगदान करना है।

अपने जन्मदिन की भांति देश की आजादी के दिन, यानी इस 15 अगस्त को आप खुद किसी कुरीति से जूझने की कसम क्यों नहीं खाते? अपनी मातृभूमि के प्रति इससे बेहतर अवदान भला और क्या हो सकता है?