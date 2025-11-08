Hindustan Hindi News
Hindi Newsओपिनियन ब्लॉगHindustan aajkal column by Shashi Shekhar 09 November 2025
काम के बोझ से दरकते रिश्ते

संक्षेप: क्यों होता है ‘बर्नआउट सिंड्रोम?’ यह एक ऐसी परिस्थिति है, जो अक्सर अत्यधिक काम के दबाव से उपजती है। वे लोग, जिनके निजी जीवन में पेशेगत अनिवार्यताएं दखल देने लगती हैं, वे अवसाद अथवा हिंसक मनोवृत्ति की चपेट में आ जाते हैं…

Sat, 8 Nov 2025 08:13 PMShashi Shekhar लाइव हिन्दुस्तान
क्या भीमेश बाबू को जानते हैं आप? इस महीने की शुरुआत में अपनी त्रासद मौत की वजह से वह समूचे देश में चर्चा का विषय बन गए थे। कैसे हुआ उनका देहांत? उनकी मृत्यु से पेशेवरों के बीच प्रचलित एक पुरानी बहस क्यों पुरगर्म हो उठी है?

पहले इस झकझोर देने वाले घटनाक्रम पर गौर करते हैं। रात एक बजे जब अंग्रेजी कैलेंडर 2 नवंबर की आमद की मुनादी कर चुके थे, तब भीमेश बेंगलुरु के एक डाटा डिजिटल बैंक में रोजमर्रा के काम निपटाकर घर जाने की तैयारी में थे। किसी वजह से तेज रोशनी उनकी आंखों में चुभती थी और वह अक्सर साथियों से अनावश्यक लाइट बुझाने को कहा करते थे। उस रात भी उन्होंने एक कनिष्ठ सहयोगी से बत्तियां बुझाने को कहा, लेकिन वह भड़क उठा। उसने भीमेश पर हमला बोल दिया, जो इतना घातक था कि बाद में उनकी मृत्यु हो गई।

इस शर्मनाक घटना ने एक बार फिर ‘वर्कलाइफ बैलेंस’ की पुरानी बहस को जिंदा कर दिया है।

भारत में कार्यस्थल पर बढ़ते काम के बोझ और दरकते रिश्तों ने लोगों को मनोविकारों की ओर धकेलना शुरू कर दिया है। तमाम सर्वेक्षणों के अनुसार आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर तेज कदम बढ़ा रहा भारत ‘बर्नआउट एपिडेमिक’ के जबड़े में भी समाता जा रहा है। इस नए कारोबारी मुहावरे का अर्थ है- काम के अत्यधिक बोझ से टूटन।

कई भरोसेमंद सर्वेक्षण बताते हैं कि हमारा देश लगातार उन देशों के शीर्ष पर बना हुआ है, जहां काम का समय स्थापित मानक से कहीं ज्यादा है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, पूरी दुनिया में छह कार्यदिवसों के सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम करने का रिवाज है। इसके उलट भारत कार्य की समय-सीमा के मामले में संसार के उन 13 देशों में शामिल है, जहां काम के घंटे सर्वाधिक हैं। इसका दुष्परिणाम सामने है। एक शोध के दौरान देश में 60 फीसदी से अधिक पेशेवरों में ‘बर्नआउट’ के लक्षण पाए गए हैं। हमारे यहां हालात पहले भी अच्छे नहीं थे, पर कोरोना के दौरान गजब की गिरावट देखी गई। उन दिनों लोग घरों से काम करते थे और उन्हें लगातार खुद को ‘लॉग इन’ रखना होता था।

क्यों होता है ‘बर्नआउट सिंड्रोम?’

यह एक ऐसी परिस्थिति है, जो अक्सर अत्यधिक काम के दबाव से उपजती है। वे लोग, जिनके निजी जीवन में पेशेगत अनिवार्यताएं दखल देने लगती हैं, वे अवसाद अथवा हिंसक मनोवृत्ति की चपेट में आ जाते हैं। भीमेश बाबू इसी का शिकार बने। उम्मीद थी कि कोविड के बाद यह सिलसिला खत्म हो जाएगा, पर इसमें बढ़ोतरी होती गई। अब नए डिजिटल उपकरणों के जरिये घर या दफ्तर से काम करने वाले लोगों की सतत निगरानी की जाती है। यही नहीं, ‘फील्ड’ में काम करने वाले पेशेवरों को भी अपनी ‘जीपीएस लोकेशन’ शेयर करनी पड़ती है।

शुरुआत में तो इस तरह की निगरानी उत्पादकता बढ़ाने वाली साबित हुई, लेकिन अब यह प्रक्रिया तमाम विरोधाभास जन रही है।

कई शोध बताते हैं कि काम की लंबी पारियां अच्छे नतीजे देने के बजाय कंपनियों का दोतरफा नुकसान कर रही हैं। आमतौर पर ऐसा पाया गया है कि 20 प्रतिशत से अधिक पेशेवर आठ से नौ घंटे की पारी में सिर्फ ढाई से तीन घंटे सर्वोत्तम परिणाम दे पाते हैं। धीमे-धीमे उनमें सुस्ती और ऊब के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। यहां भी लैंगिक असमानता भारतीयों का पीछा नहीं छोड़ती। मानव संसाधन की विशेषज्ञ एक संस्था ने पाया कि कार्यस्थल पर अत्यधिक दबाव और उससे उपजे पारिवारिक तनाव की वजह से नौकरी छोड़ने वालों में महिलाओं की तादाद काफी अधिक है।

आईटी और तकनीकी सेक्टर इस मामले में ज्यादा निर्मम साबित हो रहे हैं। उनके ज्यादातर ग्राहक धरती के दूसरे हिस्सों में रहते हैं। उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए इन क्षेत्रों में काम करने वालों को उनके समय के हिसाब से खुद को ढालना होता है। इसके अलावा भाषा, व्यवहार और तकनीकी दिक्कतें भी उन पर बुरा प्रभाव डालती हैं। यही नहीं, उन्हें कभी-कभी 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। सप्ताह में पचास से अधिक घंटों की ड्यूटी इन क्षेत्रों में आम है।

कई क्षेत्र ऐसे भी हैं, जहां कर्मचारियों से हरदम उपलब्धता की उम्मीद की जाती है। उन्हें ई-मेल, वाट्सएप अथवा कंपनी के निजी संदेश सिस्टम पर उपलब्ध रहना होता है। जो दिन-रात की परवाह किए बिना तत्काल जवाब दे देते हैं, उन्हें समर्पित और सक्षम के जुबानी तमगों से नवाजा जाता है। जिनसे थोड़ी-बहुत देर हो जाती है, वे ‘कामचोर’ करार दे दिए जाते हैं। इससे काम लेने वालों और काम करने वालों के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। कभी-कभी यह जानलेवा भी साबित होती है।

भीमेश बाबू से पहले अन्ना सेबेस्टियन पेरिल का मामला खबरों में सुर्ख हुआ था। एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी शुरू करते वक्त 25 वर्षीय अन्ना का दिल बल्लियों उछल रहा था, लेकिन 14 महीने के भीतर वह हृदयाघात से चल बसीं। अन्ना की असामयिक मौत के बाद उनकी मां ने उस कंपनी के आला अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न और निरंतर 14 घंटे तक काम लेने के आरोप लगाए थे। ऐसे दर्जनों मामले लोगों का ध्यान खींचते रहे हैं।

दुर्भाग्य से यह सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इससे सिर्फ कामगारों का ही नहीं, बल्कि बड़े-बड़े कॉरपोरेट घरानों को हानि उठानी पड़ रही है। इसका दोषी कौन है? व्यावसायिक संस्थान या उनके मानव संसाधन विभाग? कतई नहीं। अगर यह राष्ट्रीय आपदा बन रही है, तो इसके लिए राष्ट्रीय नीति की भी दरकार है। कुछ देशों ने इस मुद्दे पर बेहतरीन काम किया है।

मसलन, फ्रांस में शाम सात बजे से सुबह आठ बजे के बीच आधिकारिक ई-मेल या वाट्सएप संदेश भेजने पर पाबंदी है। कई पश्चिमी देशों में पेशेवरों को सलाह दी जाती है कि वे सुबह उठते ही अपने मोबाइल फोन चेक न करें और कुछ समय खुद को भी दें। इसके अलावा कुछ देशों में ‘लॉग इन’ अथवा ‘डेस्क टाइम’ की जगह उत्पादकता मापने के मानक गढ़े जा रहे हैं। वहां ‘डिजिटल बाउंड्रीज’ तय करने के साथ सवैतनिक छुट्टियों पर जाने की अनिवार्यता भी गढ़ी जा रही है।

तमाम भारतीय कॉरपोरेट इस दिशा में बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसी राष्ट्रीय नीति की जरूरत है, जो कॉरपोरेट और कामगारों का साझा विकास तय कर सके, क्योंकि इंसान और उत्पादकता का आदिम रिश्ता है। आज जब मानवीय बल और बुद्धि पर तकनीक हावी हो चली है, तब नए मानकों का निर्धारण जरूरी हो गया है।

Shashi Shekhar

