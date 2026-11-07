दीवाली जब ऐसी नहीं रहेगी

आपके मन में यह सवाल उभर रहा होगा कि क्या भविष्य की तस्वीर वाकई इतनी गुलाबी है? यकीनन, उम्मीदों से अधिक आशंकाएं हैं, लेकिन दीपावली के इस पवित्र त्योहार पर हम लक्ष्मी और गणेश का ध्यान करते हुए सिर्फ शुभ-लाभ की क्यों न सोचें? आपको दीपावली की हार्दिक बधाई!…

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के हारते ही भारतीय बाजारों की सुस्ती हवा हो गई। धनतेरस से ऐन पहले के इस घटनाक्रम ने भीड़ का रुख बाजारों की ओर कर दिया। नतीजतन, इस बार की धनतेरस ने खरीद-बिक्री के तमाम कीर्तिमान गढ़ दिए हैं।

अमेरिका के इस राजनीतिक घटनाक्रम ने समूची धरती पर सकारात्मक असर अवश्य डाला है, लेकिन अगले दिन क्या होगा, कोई नहीं जानता। दुनिया अगर एक-दूसरे के साथ घी-शक्कर हो चली है, तो यह अच्छी बात है, पर इसे बेहतर करने के लिए जो निजाम चाहिए, वह फिलहाल डांवाडोल है। भले-बुरे की यह शृंखला आने वाले वर्षों में क्या आकार ग्रहण करेगी? उनका हमारे जीवन पर कैसा असर पड़ेगा?

विश्व के सबसे बड़े धनिकों में एक एलन मस्क कहते हैं कि वह दिन दूर नहीं, जब मुद्रा का मौजूदा स्वरूप बदल जाएगा। आपके हिस्से का लगभग हर काम एआई के उपकरण कर रहे होंगे। नतीजतन, आपको नौकरी या व्यवसाय में खटना नहीं होगा। सब कुछ प्रचुर मात्रा में आपके आस-पास मौजूद होगा। यह सब ऐसा और इतना होगा कि काम करना अनिवार्य नहीं रह जाएगा। मस्क अकेले नहीं हैं। तमाम विशेषज्ञ ऐसा ही मानते हैं।

इस ख्याल के विरोधी मानते हैं कि यह सब दूर की कौड़ी है। फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती। फिलहाल! इस शब्द पर गौर फरमाएं। मतलब, विशेषज्ञों का यह वर्ग भी मानता है कि देर-सबेर ऐसा हो सकता है। चाहे जो हो, जब हो, पर यह तो तय है कि हमारे जीवन का तौर-तरीका एआई ने अभी से बदलना शुरू कर दिया है। यह बदलाव का दरिया आगे क्या शक्ल धारण करेगा, कहां जाकर रुकेगा, इसे कोई नहीं जानता। यहां कुछ क्षणों के लिए अगर हम मस्क द्वारा बताई जा रही दुनिया में सैर करने की कोशिश करें, तो क्या पाएंगे?

कल्पना करें। आपको जीवन-यापन के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं रह बची है। आप अपने परिवार के साथ अपनी पसंदीदा जगह पर रह रहे हैं। अब आपके पास भरपूर समय है, जिसकी कमी आपको हमेशा खलती थी। वह शायद आपकी सृजनात्मक क्षमता के पूरे इस्तेमाल का वक्त भी होगा। संसार के कालजयी काव्य, दर्शन की पोथियां और भाष्य उसी कालखंड में रचे गए, जब इंसान मशीन नहीं बना था। महान औद्योगीकरण से आज के पूंजीवाद तक मानव को एक ‘उत्पाद’ बनाने की कोशिश की गई। हम फिलवक्त उसके चरम से गुजर रहे हैं। हर मानव संसाधन आज अपनी उत्पादकता के हिसाब से भुगतान हासिल करता है।

यहां सवाल उठता है, मानव कब संसाधन नहीं था?

‘संसाधन’ का यह तमगा इंसानों के लिए तब कुछ गरिमापूर्ण लगने लगता है, जब हम विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं पर नजर डालते हैं। ग्रीस, मिस्र और रोम में क्या होता था? इनके फौजी दस्ते दूरदराज के जंगलों और गांवों में जाकर आदम और हव्वा की संतानों को उठा लाते थे। इन लोगों को गुलाम कहा जाता था और इनका उपयोग बोलने वाली मशीन की तरह किया जाता था। यही राजभवन या किले बनाते थे, धनिकों की अट्टालिकाएं इन्हीं के जरिये आबाद होती थीं और खेतों में अनाज उगाकर अपने मालिकों का पेट भरने की जिम्मेदारी भी इन गुलामों पर थी। इन्हें किसी तरीके के मानवीय अधिकार मुहैया नहीं थे। उसूल साफ था- जब तक सांस चलेगी, तब तक काम करना है।

यह सिलसिला शताब्दियों तक चला।

बाद में जब व्यापारिक समुद्री मार्ग पनपे और नौसेनाएं अस्तित्व में आईं, तब भारी पोतों को आगे बढ़ाने के लिए ‘गैली स्लेव्स’, यानी जकड़े दासों की प्रथा ने जोर पकड़ लिया। इनके पैरों में जंजीरें होती थीं और हाथों में भारी चप्पू। पोत का नायक तय करता था कि इन्हें कितनी गति से और कितनी देर तक इस दुरूह काम को अंजाम देना है। इसमें कोताही न हो, इसके लिए हाथों में कोड़े लिए सैनिक हरदम उनके सिर पर सवार रहते।

हम भारतीय भी कालांतर में इसके शिकार बने।

उत्तर भारत के हिंदीभाषी प्रदेशों से अंग्रेज ईख की खेती कराने के लिए हजारों की संख्या में स्त्री-पुरुषों को मॉरीशस, फिजी, गुयाना जैसे देशों में ले गए। दक्षिण भारतीय सूबों से मलेशिया, सिंगापुर आदि देशों में उसी दौरान बड़ी संख्या में मजदूरों को ले जाया गया। वे वहां रेल की पटरियां बिछाते और खेती करते। 19वीं सदी को दास प्रथा का अंतिम दौर माना जाता है, लेकिन उसके बाद भी हमें बदले रूपों में यह घिनौना काला व्यापार जारी रहते दिखाई पड़ा। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान अंग्रेजी फौज मिस्र के मोर्चे पर नाकाम थी। वजह यह थी कि जर्मन सेनापति ने बड़ी संख्या में बालू के ढूहे बना दिए थे। उनके पीछे ‘स्नाईपर्स’ छिपे रहते। जो अंग्रेज सैनिक आगे बढ़ने की कोशिश करता, वह उनकी जद में आते ही ढेर हो जाता।

ऐसे में, अंग्रेजों ने भारतीय और नेपाली फौजियों को संगीनें, तलवारें या खुखरियां लेकर उन ढूहों की ओर दौड़ा दिया। वे मरते रहे, लेकिन उनको रुकने या लौटने की इजाजत नहीं थी। तलवारों, खुखरियों और संगीनों से उन्होंने जर्मन व्यूह रचना को तहस-नहस कर दिया। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भी ऐसे तमाम उदाहरण सामने आए थे। यही वजह है कि आदिम इंसान से गलीज गुलामी और वहां से मानव संसाधन तक की यह यात्रा मुझे अनोखी लगती है। आज पूंजीवाद के विरोधी इसे लेकर बहुत-सी बातें कहते हैं। इसके बावजूद सच तो यह है कि 1991 से आज तक महामारियों और युद्धों के बावजूद जितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे, वह अभूतपूर्व है, लेकिन वक्त बदल रहा है।

पहले कहते थे, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब आविष्कार आवश्यकताओं को बदलने जा रहे हैं। जरा सोचें। जब एआई अपनी सर्वोच्चता को हासिल कर लेगा, तब क्या मानवीय जिजीविषा अपने सृजनात्मक गुणों की ओर फिर से नहीं मुड़ेगी?

अरस्तू ने ईसा के जनमने से पूर्व मानवीय नियति को आंकते हुए ‘यूडाइमोनिया का सिद्धांत’ रचा था। यूडाइमोनिया सुख नहीं, बल्कि मानव उत्कर्ष या सार्थक जीवन की कुंजी है। अरस्तू के अनुसार, मनुष्य का विशिष्ट गुण उसकी तर्कशीलता है। जब मनुष्य तर्क और सद्गुणों के अनुसार निरंतर सक्रिय जीवन जीता है, तब वह यूडाइमोनिया की अवस्था पाता है। भारतीय परंपरा में हम इसे बदले स्वरूप, लेकिन समान भावना के साथ पाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पीछे की अवधारणा भी यही है। हमारे यहां जीवन के अंतिम काल में अपना सब कुछ समाज को सौंप मोक्ष, यानी विमुक्त हो जाने को आदर्श मानते हैं।

कबीर ने इसे आम बोलचाल की भाषा में कहा था- दास कबीर जतन से ओढ़ी, जस की तस धर दीनी चदरिया।

यहां आपके मन में यह सवाल उभर रहा होगा कि क्या भविष्य की तस्वीर वाकई इतनी गुलाबी है? यकीनन, उम्मीदों से अधिक आशंकाएं हैं, लेकिन दीपावली के इस पवित्र त्योहार पर हम लक्ष्मी और गणेश का ध्यान करते हुए सिर्फ शुभ-लाभ की क्यों न सोचें? आपको दीपावली की हार्दिक बधाई!