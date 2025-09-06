रूसी सीमा पर होने की थरथराहट

भारतीयों को सोचना ही होगा कि हम खुद तेजी से तरक्की करने वाला देश हैं, तो ऐसे में जॉर्जिया जैसे अपेक्षाकृत कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश में बसकर हमें भला क्या लाभ होगा? जिस देश का अतीत रक्त-रंजित गुलामी से आक्रांत, वर्तमान आशंकित…

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे जॉर्जिया की यात्रा रोमांचक और यादगार थी। काकेशस पर्वतमाला की गोद में रूस की दूसरी सीमा पर बसे इस छोटे देश का इतिहास अपने सीने में बड़े दर्द समेटे हुए है।

जॉर्जिया के लोगों की बहादुरी के बावजूद 1578 से 1991 तक उन्हें ओटोमन, पर्शियन, रूस की जारशाही और सोवियत अधीनता में रहने को विवश होना पड़ा। यहां के लोग सोवियत संघ के विघटन के समय से खुद को आजाद मानते हैं। क्या विडंबना है! जॉर्जिया 1922 में सोवियत संघ की स्थापना के साथ ही उसका सदस्य बना। इसमें जोसेफ स्टालिन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जॉर्जिया के गोरी गांव की पैदाइश स्टालिन ‘सोवियत शासन’ के 69 वर्षों में 30 साल तक सोवियत संघ का सर्वेसर्वा रहा। यहां के लोग अगर सोवियत संघ के विघटन को आजादी मानते हैं, तो सोवियत ‘तानाशाह’ स्टालिन के बारे में उनकी क्या राय है? गोरी में स्टालिन संग्रहालय के आस-पास तमाम स्थानीय लोगों को टटोलने की कोशिश की। सभी भाषायी अनभिज्ञता की ओट लेकर टाल गए।

पुरानी आदतें देर से जाती हैं।

क्या समूचे जॉर्जिया का यही हाल है? कतई नहीं। फर्राटेदार हिंदी बोलने वाली मारजिया मुझे त्बिलिसी में मदर जॉर्जिया की मूर्ति के पास मिलीं। उन्होंने 2017 में सात महीने आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान में बिताए हैं, इस नाते उनकी भारत और भारतीयों में रुचि है। उनसे पूछता हूं, रूस-यूक्रेन युद्ध को आप किस तरह देखती हैं?

मारजिया शब्दों को चबाकर बोलने की आदी नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘हमें रूस पर भरोसा नहीं। यूक्रेन युद्ध के बाद उसके इरादे बेपर्दा हो गए हैं, लेकिन हमारी सरकार मॉस्को से मेल-जोल में लगी है।’ उनके साथ खड़ी युवती कुछ आक्रोश से कहती है कि मौजूदा राष्ट्रपति मिखाइल कावेलाश्विली धोखाधड़ी से चुनाव जीते हैं और इस समय हमारा देश पूंजीपतियों व भ्रष्ट सत्ताधारियों के बीच पिस रहा है।

कहीं ये लोग किसी खास विचारधारा से तो ताल्लुक नहीं रखते?

शंका दूर करने के लिए यही सवाल मैं 1992 में जन्मे वाको से पूछता हूं। वह कहते हैं, जॉर्जिया को यूरोप और अमेरिका से संरक्षण भले प्राप्त हो, लेकिन हमारा देश नाटो का सदस्य तक नहीं। हम रूस पर कभी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उसने 8 अगस्त, 2008 को जॉर्जिया पर अकारण हमला बोल दिया था। मेरा अगला सवाल था, क्या रूस की सेनाएं दोबारा आपके देश में दाखिल हो सकती हैं? ऐसी किसी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हमें अपनी सुरक्षा के उपाय खुद खोजने होंगे, जवाब मिलता है।

ऐसा नहीं है कि हर कोई इसी तरह सोचता है।

मैं ऐसे कई जॉर्जियावासियों से मिला, जो अपनी सरकार या रूस की बुराई से सकुचाते हैं। इनमें से एक जोजो जॉर्जियन को राजनीतिक चर्चा से बचता देख मैंने दूसरी तरह से टटोला, अगर आपको किसी वजह से जॉर्जिया को छोड़ना पड़ा, तब आप किस देश में रहना पसंद करेंगे- अमेरिका, इंग्लैंड अथवा रूस? वह हिचकते हुए जवाब देते हैं, अमेरिका। मेरा अगला सवाल था, यदि अमेरिका आपको इजाजत न दे, तब आप कहां रहना चाहेंगे- इंग्लैंड या रूस?

जोजो बेहिचक बोलते हैं- रूस। क्यों? ‘मेरे वहां कई दोस्त हैं। रूस एक अमीर देश है। मैं जानता हूं कि वहां के लोग क्या सोचते हैं और उनकी जरूरतें क्या हैं? वहां मेरे लिए रोजगार के बेहतर अवसर होंगे।’ उनका यह जवाब मेरे सारे सवालों के उत्तर दे देता है। मैं आगे बढ़ जाता हूं। बातूमी में एक और नौजवान मिलता है, वह बताता है कि हमारे यहां इस समय बेरोजगारी बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, पर सरकार पश्चिम बनाम मॉस्को के छाया-युद्ध में बीच का रास्ता चुन रही है। मौजूदा हालात में यह उचित भी है। हम बेवजह रूस को उकसा भी तो नहीं सकते।

आंकड़े देखता हूं, तो उसकी बात में आंशिक सच्चाई नजर आती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2025-26 में जॉर्जिया की विकास दर छह फीसदी आंकी है, जो पिछले वर्ष से खासा खराब है। यही नहीं, साल 2025 की पहली तिमाही में बेरोजगारी दर भी बढ़ी है। इसके बावजूद पड़ोसी देशों के मुकाबले जॉर्जिया की स्थिति बेहतर है। कोरोना के बाद से यहां पर्यटन में तेज बढ़ोतरी हुई है। यहां की प्राकृतिक खूबसूरती, सोवियत युग की निशानियां और काकेशस की विरासत लोगों को लुभाती हैं। यूक्रेन युद्ध की वजह से जो लोग रूस या यूक्रेन छोड़कर आए, उन्होंने भी तरक्की में योगदान किया है।

इसके बावजूद कुछ बातें बहुत साफ हैं। ज्यादातर लोग मौजूदा सरकार को बहुत पसंद नहीं करते, नई पीढ़ी में आशंका भरी अकुलाहट है और अवैध अप्रवासियों की समस्या यहां भी विकराल रूप ले रही है। पाकिस्तान से आए मोहम्मद अली यूं ही टकरा गए थे। वह बरसों से यहां पर हैं। उनसे पूछता हूं, तो वह कहते हैं कि यहां के लोगों और पुलिस का व्यवहार हमारे प्रति बहुत अच्छा नहीं है। वह यह भी जोड़ते हैं कि आखिर जॉर्जिया के लोग करें तो करें क्या? अवैध अप्रवासी ‘गंदगी’ फैलाने में जुटे हैं।

यहां भी अंतरविरोध के दर्शन होते हैं।

त्बिलिसी और बातूमी में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के मेडिकल छात्र मिले। उन सभी ने एक राय हो बताया कि पुरानी पीढ़ी भले हमसे कुछ दुराव रखती हो, लेकिन नौजवान गर्मजोश हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं। ये छात्र अपनी फीस के जरिये यहां की अर्थव्यवस्था में खासा योगदान करते हैं। इन दिनों जॉर्जिया के कॉलेज बंद हैं और ये सभी होटल अथवा किसी रेस्तरां में काम करते मिले। उनका श्रम भाव-विभोर कर जाता है। दूर बसे इस मुल्क में खुद मेरा अनुभव बीच का रहा। भारतीयों के प्रति आम लोगों में भले कोई रोष न हो, लेकिन वे स्वागत-उत्सुक भी नहीं दिखे।

हवाई अड्डे पर आव्रजन अधिकारियों ने जिस अंदाज में हर अभिलेख को देर तक चेक किया, उससे लगा कि वे भारत के लोगों पर खास नजर रख रहे हैं। हमारे जहाज से आए आधा दर्जन लोगों को वीजा और जरूरी कागजात दिखाने के बाद भी तरह-तरह से हलकान किया गया। उनसे यहां तक पूछा गया कि आपके पास अपने देश की कितनी करेंसी है और आप उसे कैसे खर्च करेंगे? महिला आव्रजन अधिकारी ने एक सज्जन के पर्स में मौजूद भारतीय करेंसी तक निकलवाकर गिनवा ली।

ऐसी अगवानी मैंने इससे पहले किसी देश में नहीं देखी थी।

हम भारतीयों को सोचना ही होगा कि हम खुद तेजी से तरक्की करने वाला देश हैं, तो ऐसे में जॉर्जिया जैसे अपेक्षाकृत कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश में बसकर हमें भला क्या लाभ होगा? जिस देश का अतीत रक्त-रंजित गुलामी से आक्रांत, वर्तमान आशंकित और भविष्य धुंधलके से ढका हो, उससे आप भला क्या उम्मीद कर सकते हैं?