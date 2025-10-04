बिहार चुनाव की कुछ पहेलियां

चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते जो अंतिम मतदाता सूची जारी की, उसमें 65 लाख नाम हटाकर नए 21.5 लाख जोड़े गए हैं। महागठबंधन महीनों से एसआईआर को मुद्दा बनाए हुए है। एनडीए के मजबूत जातीय समीकरणों के साथ अप्रत्याशित सौगातों के जखीरे…

बिहार इस समय राजनीति की रसगंगा में डूब-उतर रहा है। त्योहारों के इस मौसम में भी यहां के लोगों की बातचीत का विषय धर्म नहीं, चुनाव है। बिहारियों के लिए राजनीति से बड़ा कोई शगल नहीं।

पिछले दो दशक के दौरान सियासी रूप से अति सचेष्ट इस सूबे में कहावत बन गई है कि नीतीश कुमार, जिसके साथ होंगे, वही चुनाव जीतेगा। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी आदत के विपरीत यहां ‘छोटे भाई’ की भूमिका से संतुष्ट रहती है। नीतीश के ‘बड़े भाई’ लालू प्रसाद यादव का भी यही हाल है। जो घटक नीतीश कुमार के साथ नहीं होता, वह कटुता कितनी भी बघार ले, पर अंदर से उनके साथ के लिए लालायित रहता है। 2015 के महागठबंधन से 2017 में विलगाव के बावजूद लालू प्रसाद यादव ने अगस्त 2022 में इसीलिए नीतीश से हाथ मिला लिया था। महागठबंधन के इन दोनों सत्ता-काल में भाजपा के नेता कसम खाते रहे कि अब चाहे जो हो जाए, नीतीश के साथ कभी नहीं जाएंगे। अब वे तीसरी बार अपने इस ‘स्वाभाविक सहयोगी’ के साथ चुनाव लड़ रहे हैं।

नीतीश चुनावी जीत की कुंजी कैसे और क्यों बन गए?

इसके लिए हमें 20 वर्ष पहले लौटना होगा। सन् 2005 में नीतीश कुमार को कैसा बिहार मिला था? खजाना खाली था, इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थिति दयनीय थी, कानून और व्यवस्था के मामले में बिहार किसी आतंकवाद प्रभावित प्रदेश से भी बुरा माना जाता था। सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़कें, यहां का आम जुमला था। सन् 2001 में एक शर्मनाक आंकड़ा अखबारों की सुर्खियां बना था कि बिहार की साक्षरता-दर देश में सबसे कम, यानी 47.53 प्रतिशत है।

मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने कानून-व्यवस्था, सड़क, बिजली, परिवहन, यातायात के साथ-साथ शिक्षा पर जबरदस्त ध्यान दिया। सन् 2006 में उन्होंने ‘स्कूल चलो’ अभियान के तहत किशोरियों को नि:शुल्क साइकिल देने का काम शुरू किया। यह एक मौन क्रांति की शुरुआत थी। आंकड़े गवाह हैं कि सन् 2005 में बिहार की कुल 1.8 लाख लड़कियां 10वीं की परीक्षा में शामिल हुई थीं। इस वर्ष 15.85 लाख परीक्षार्थियों में आधी से अधिक बच्चियां हैं। बिहार के सरकारी कार्यालयों में जाकर देखिए, आपको वहां महिलाओं की बड़ी तादाद मिलेगी। हर वर्ग की महिलाएं इसीलिए नीतीश कुमार का साथ कभी नहीं छोड़तीं।

इनके अलावा हर शख्स को घर और हर घर में नल-जल की योजनाएं भी सबसे पहले उन्होंने शुरू कीं, लेकिन वे अंजाम तक नहीं पहुंच सकीं। पलायन का मुद्दा भी यथावत है और तमाम जरूरी मानकों पर बिहार अभी तक निचले पायदानों पर अटका पड़ा है। उनका तीसरा और चौथा कार्यकाल कई वजहों से पहले जितना कारगर नहीं साबित हुआ। वैसे भी, लोकतंत्र में हमेशा तेज रफ्तार में नहीं चला जा सकता।

इस बार जब उन पर तरह-तरह के हमले हो रहे हैं और उनकी सेहत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तब यह देखना दिलचस्प होगा कि वह पहले के मुकाबले ज्यादा सीटें जीतते हैं या कम? जनता दल (यू) की एक कमजोरी यह भी है कि उसके अपने समर्पित कार्यकर्ताओं की तादाद घट रही है। उसे चुनाव लड़ने के लिए कभी राजद, तो कभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य समूहों की सहायता लेनी पड़ती है। पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं था। वह कुलजमा 43 सीटें जीत सके थे।

यही वजह है कि इस बार उनकी सरकार ने अब तक एक करोड़ महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये डालने के साथ हर वर्ग पर रियायतों और इनायतों की बौछार कर दी है। क्या जून से जारी इन चुनावी सौगातों के बूते वह इस बार अपने गठबंधन की नाव पार लगा सकेंगे?

उनके मुख्य विरोधी तेजस्वी यादव ने पिछले चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। महागठबंधन सिर्फ 16,825 मतों से पिछड़ा था। तेजस्वी ने उस चुनाव में सभी वर्गों के युवाओं का समर्थन हासिल किया था। इस बार भी उन्हें कांग्रेस और वाम दलों का समर्थन हासिल है। अपने कमजोर जनाधार के बावजूद राहुल गांधी ने उनके साथ रोड-शो करके उन्हें मजबूती देने की कोशिश की है। इस दौरान वाम धड़े के दीपांकर भट्टाचार्य, सपा के अखिलेश यादव, शिव सेना के संजय राउत, डीएमके के एमके स्टालिन, झामुमो के हेमंत सोरेन, तृणमूल के यूसुफ पठान भी शामिल होकर अप्रत्यक्ष तौर पर संदेश दे रहे थे कि देश का समूचा विपक्ष तेजस्वी के साथ खड़ा है।

हालांकि, लक्ष्य-प्राप्ति में उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती सहयोगियों और परिवारीजन की अति-महत्वाकांक्षा को काबू में रखना है। महागठबंधन में फिलहाल टिकटों को लेकर मारामारी चल रही है, लेकिन हर चुनाव से पहले ऐसा होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि महागठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा।

यहां यह भी गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते जो अंतिम मतदाता सूची जारी की, उसमें 65 लाख नाम हटाकर नए 21.5 लाख जोड़े गए हैं। महागठबंधन महीनों से एसआईआर को मुद्दा बनाए हुए है। एनडीए के मजबूत जातीय समीकरणों के साथ अप्रत्याशित सौगातों के जखीरे और इस मुद्दे में मतदाता किसको प्राथमिकता देगा? इस सवाल ने सियासी सनसनी को दोगुना कर दिया है।

अब आते हैं प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर का नाम 2013 के आस-पास अचानक चर्चा में आया था। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रबंधक थे। इससे पहले भारत में पेशेवर तौर पर चुनाव प्रबंधन की कंपनियां जगजाहिर नहीं होती थीं। प्रशांत ने अपने सहयोगियों के साथ कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, द्रमुक और स्वयं नीतीश कुमार को चुनाव जितवाया। उन्होंने एक साल से अधिक समय तक बिहार में सघन ‘पद-यात्रा’ की। प्रशांत किशोर नीतीश, लालू और भारतीय जनता पार्टी, सभी को एक साथ घेरते हैं। उनकी सभाओं में जबरदस्त भीड़ हो रही है और उनकी पार्टी हर तरह के संसाधनों से परिपूर्ण नजर आती है। क्या वह सरकार बनाने या त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में बैसाखी बनने का गौरव हासिल कर सकेंगे?

भीड़ और लुभावने जुमले जीत के लिए जरूरी होते हैं, पर जीत की गारंटी नहीं होते।

यहां भारतीय जनता पार्टी की चर्चा जरूरी है। भगवा दल के पास सबसे सबल संगठन और जातीय समीकरण है। उनके गठबंधन में शामिल चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, जद (यू) के साथ मिलकर काफी ताकतवर गठबंधन बनाते हैं। भाजपा ने पिछली बार जद (यू) से लगभग दोगुनी सीटें जीतीं, पर वह अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी। सर्वमान्य चेहरे का अभाव इस दल की सबसे बड़ी कमजोरी है।

भाजपा को आज नहीं तो कल, इस संबंध में कुछ कठोर निर्णय करने ही होंगे। इसके लिए उसे अपने सहयोगियों और पुराने कार्यकर्ताओं से भी रार लेनी होगी। पुरानी कहावत है, शिकार के लिए निर्णायक छलांग से पहले शेर अपने ताकतवर जिस्म को सिकोड़ता है। क्या भाजपा यही कर रही है?

साफ है, बिहार में बहुत दिनों बाद ऐसा चुनाव होने जा रहा है, जहां असली गुल परिणाम आने के बाद खिलेंगे।