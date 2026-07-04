हमारी आस्था के सौदागर

इसमें कोई दोराय नहीं कि राम मंदिर के बहाने अयोध्या नगरी का भी कायाकल्प हो गया। प्रतिदिन हजारों लोग देश-विदेश से यहां दर्शन करने आते हैं और चढ़ावे की रकम भी आसमान छूने लगी है। सवाल उठता है कि श्रद्धा और सदियों के संघर्ष का क्या यही हश्र होना था?…

वे 1989 के ऐसे ही उमस भरे दिन थे। हम, यानी मैं और मेरे सहयोगी अयोध्या स्थित राम मंदिर के मुख्य अर्चक महंत लाल दास के सामने बैठे थे। महंत जी नाराज थे।

उनका मानना था कि आंदोलन का तौर-तरीका ठीक नहीं है और इससे समाज में विभाजन का खतरा पैदा हो सकता है। वह बाबरी मस्जिद के ध्वंस या उसके कहीं और स्थानांतरण को भी उचित नहीं मानते थे। संयोग से उनके बाद हमें कारसेवकपुरम में आचार्य गिरिराज किशोर से मिलना था। हम जब वहां पहुंचे, तो बड़ी मात्रा में राम मंदिर के निर्माण के लिए ‘देश भर से एकत्रित शिलाएं’ देखकर हैरान रह गए। विश्व हिंदू परिषद और समूचा संघ परिवार पूरी शिद्दत से अपनी भावी योजना को आकार देने में जुटा था।

आचार्य गिरिराज किशोर के समक्ष पहुंचते ही मैंने प्रश्न दागा कि आप लोग देश की 12 से 14 प्रतिशत आबादी (मुसलमानों) की भावनाओं की अनदेखी कर कोई ध्वंस या निर्माण कैसे कर सकते हैं? उन्होंने स्निग्ध भाव से कहा कि यह किसी साधारण मंदिर का निर्माण नहीं है। भगवान श्रीराम का मंदिर देश में ‘रामराज्य’ की स्थापना करेगा। रामराज्य में तो सभी बिना किसी ऊंच-नीच और भेदभाव के साथ रहते थे। सवालों का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा, लेकिन आचार्यजी ने पल भर को भी आपा नहीं खोया। वह शिला की तरह शीतल और दृढ़ थे।

मुझे अनायास क्रिकेटर बापू नाडकर्णी याद आ गए थे। बापू रन देने के मामले में बेहद कंजूस थे। उन्होंने 41 टेस्ट मैच के अपने करियर में 1.67 की किफायती इकोनॉमी से गेंदबाजी की। उनके नाम 21 मेडन ओवर फेंकने का अटूट रिकॉर्ड है। बड़े से बड़ा बल्लेबाज उनके सामने खुद को बेबस पाता था।

आज जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर वितंडा मचा हुआ है, तब मुझे लाल दास और गिरिराज किशोर एक साथ याद आ रहे हैं। उनके विचार अलग, लेकिन आस्था समान थी। आज 37 साल बाद जब उन मुलाकातों के ब्योरे परख रहा हूं, तब लगता है कि वे दोनों अपने उद्देश्यों के अंतिम छोर पर असफल साबित हुए। लाल दास बाबरी ध्वंस नहीं रोक सके। उसके बाद आई कल्याण सिंह सरकार ने 1992 में उन्हें राम मंदिर में वित्तीय एवं प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण हटा दिया। अगले ही वर्ष उनकी हत्या भी हो गई। गिरिराज किशोर ने लंबा जीवन पाया। वह आज होते, तो चढ़ावा और चंदा चोरी के इन आरोपों से आहत हो रहे होते।

जो लोग भूल गए हैं, उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय का हिन्दुस्तान दो विचारधाराओं के टकराव से आंदोलित था। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और न जाने कहां-कहां से बसों व ट्रेनों में भरकर कारसेवक अयोध्या पहुंचने की कोशिश करते। उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। वह अयोध्या में ‘परिंदा तक पर न मार सके’ की स्थिति का दम रखने के लिए कृत-संकल्प थे। उनके निर्देश के तहत पुलिस प्रदेश की सीमाओं पर कारसेवकों को रोकती, तो झड़पें होतीं। कई जगहों पर संघ के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग कारसेवकों के सहयोग के लिए एकत्र हो जाते। इस दौरान पुलिस ने कई बार बल प्रयोग भी किया। कई स्थानों पर कर्फ्यू लगे या कर्फ्यू की नौबत आ गई।

संघ परिवार आम बहुसंख्यकों को अपने पाले में करने के लिए तमाम अन्य उपाय कर रहा था। मसलन, गृहणियों से अपील की जाती कि शाम के वक्त छत पर चढ़कर थालियां बजाएं, ताकि जन-जागरण हो सके। महिलाओं के लिए यह मनोरंजन का जरिया था, बच्चे उनके साथ शामिल हो जाते और कई बार समूचे मोहल्ले की महिलाएं-बच्चे इसके साथ ही भजन गाने लगते। 1980 के दशक से पहले ‘जय श्रीराम’ भारतीय समाज में आपसी आदर प्रदर्शन का जरिया नहीं था। लोग राम-राम या जय सियाराम कहते थे। बृज प्रदेश में राधे-राधे कहा जाता था। तय है, समाज में एक बदलाव आकार ले रहा था। मुलायम सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह या चंद्रशेखर के सारे प्रयास भोथरे साबित हो रहे थे।

इसी बीच नवंबर, 1990 में अयोध्या में उत्तर प्रदेश पुलिस और कारसेवकों के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें पुलिस की गोली से 17 लोग मारे गए और 100 से ऊपर घायल हो गए। आंदोलन का यह निर्णायक मोड़ था। मुलायम सिंह अगला चुनाव बुरी तरह हार गए और कल्याण सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लखनऊ के सत्ता-सदन में जा विराजी। 21 मई, 1991 को श्रीपेरंबदूर में राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के मित्र नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। राव साहब देश के सबसे अनुभवी राजनेताओं में से एक थे, फिर भी वह कल्याण सिंह की मंशा भांपने में नाकाम कैसे हो गए?

इस संबंध में तमाम षड्यंत्र-कथाएं और कानाफूसियां सतह से ऊपर उठती रहीं, लेकिन इनका प्रमाण किसी को न मिलना था और न मिला। लाल दास की हत्या के वक्त भी ऐसा ही हुआ था।

बाबरी ध्वंस के बाद संघ परिवार ने रणनीति बदली। उनकी हुकूमत के दायरे में अब दिल्ली भी थी। इसके साथ उग्र आंदोलनों की आवश्यकता समाप्त हो चुकी थी, लिहाजा कानून का रास्ता चुना गया। 9 नवंबर, 2019 को देश की आला अदालत के फैसले के बाद मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 की 22 जनवरी को शानदार लोकार्पण किया। मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ पूजन में उनके साथ थे। इसमें कोई दोराय नहीं कि इस बहाने अयोध्या नगरी का भी कायाकल्प हो गया। प्रतिदिन हजारों लोग देश-विदेश से यहां दर्शन करने आते हैं और चढ़ावे की रकम भी आसमान छूने लगी है। सवाल उठता है कि श्रद्धा और सदियों के संघर्ष का क्या यही हश्र होना था?

पिछले दिनों देश की प्रमुख शोध संस्था ‘सी वोटर’ ने एक सर्वेक्षण किया। उन्होंने पाया कि 86 प्रतिशत से अधिक लोगों का मानना है कि राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे की चोरी के आरोप बेहद गंभीर हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि केवल विपक्षी दल ही नहीं, बल्कि सत्ताधारी गठबंधन के भी लगभग 53.7 फीसदी समर्थक यह मानते हैं कि इस घटना से उनका भरोसा प्रभावित या आहत हुआ है।

अच्छी बात यह है कि लोग अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। वे यह भी मानते हैं कि उन्हें निराशा हाथ नहीं लगेगी, लेकिन जैसा कि सी-वोटर का सर्वेक्षण बताता है कि कार्रवाई में अधिक देरी लोगों का विश्वास तोड़ सकती है। मामला आस्था से जुड़ा है। इसी आस्था के दम पर रामभक्तों ने सदियों के संघर्ष के बाद यह मुकाम पाया है। चढ़ावा चोरों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और भविष्य के लिए पारदर्शी व्यवस्था उनके इस भाव को संबल प्रदान करेगी।