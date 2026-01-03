जंग की आहटें और यह नया साल

संक्षेप: वर्ष 2025 ने अगर बहुत कुछ दिया है, तो साल 2026 के समक्ष युद्धों की नई चुनौती खड़ी कर दी है। क्या हर रोज जंग की ज्वाला की ओर घिसट रही हमारी दुनिया में अब भी शांति और सहमति के नए सूत्र तलाशने की कुव्वत शेष है? इस सवाल का जवाब ही …

क्या आपने अमेरिकी स्पेशल फोर्स के जवानों की जकड़ में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का फोटो देखा? क्या यह तस्वीर आपको दिसंबर 2003 में छपी एक और दर्दनाक चित्र की याद नहीं दिला गई?

उस फोटो में सद्दाम हुसैन थे, इसी तरह जकड़े हुए, हतप्रभ और हताश। मादुरो भी सद्दाम की तरह एक संप्रभु देश के निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी हुक्मरानों की सनक के गुलाम हैं? जॉर्ज डब्ल्यू बुश सद्दाम को सूली पर चढ़ाने के बावजूद अपना एक भी आरोप प्रमाणित नहीं कर पाए थे, क्या मादुरो झूठ की इस परंपरा की अगली कड़ी साबित होने जा रहे हैं?

अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप का यह कारनामा आशंकाओं का भरा-पूरा महाकाव्य रचने की कुव्वत रखता है। दशकों से किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नए साल के पहले हफ्ते में दुनिया को जंग की ऐसी सौगात नहीं दी थी। वेनेजुएला की यह वारदात डरावनी है।

मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि ट्रंप की तरह ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने यूक्रेनियाई समकक्ष वोलोदिमीर जेलेंस्की को गिरफ्तार करना चाहते हैं। अभी तक वह अपने मकसद में भले सफल न हो सके हों, लेकिन उनकी फौज ने यूक्रेन के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया है। सोवियत फौजियों का यूक्रेन की धरती में धंसाव जारी है और हर पल कीव की स्थिति नाजुक होती जा रही है।

साल के पहले दिन मॉस्को के आला अधिकारियों ने एक वीडियो जारी कर घोषणा की कि यूक्रेन के 91 ड्रोन हमारे हुक्मरां पुतिन के आधिकारिक आवास पर दागे गए। इस हमले का मकसद पुतिन को सांघातिक नुकसान पहुंचाना था। कीव ने इसका खंडन किया है, मगर मॉस्को बदला लेने के ‘हक’ पर अड़ा हुआ है। कोई आश्चर्य नहीं कि हम आने वाले दिनों में वेनेजुएला की राजधानी कराकस जैसी या उससे मिलती-जुलती कोई घटना कीव में घटती देखें।

यहां एक और त्रासद तथ्य की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला में हमला इस बिना पर किया कि वहां के राष्ट्रपति नशीले पदार्थों के तस्करों को पनाह देते हैं, जिनमें से कई तो दहशतगर्दों की श्रेणी में रखे जाते हैं। ऐसा कहते वक्त वह सुविधापूर्वक भूल जाते हैं कि उनके परम मित्र पाकिस्तान के हुक्मरां तो ओसामा बिन लादेन से लेकर अजहर मसूद तक को न केवल पनाह देते आए हैं, बल्कि उन जैसों को जनने में भी उन्हें महारत हासिल है। उधर, पुतिन ने हमले के वक्त दावा किया था कि जेलेंस्की फासिस्ट हैं। दुनिया पर सबसे बड़ा असर डालने वाली घटनाओं के मूल में इसी तरीके के कुतर्क पाए जाते हैं।

दुनिया की मौजूदा अशांति इन्हीं असत्यों की देन है।

‘ग्लोबल पीस इंडेक्स’ (जीपीआई) की नवीनतम रिपोर्ट बताती है कि संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 78 इस समय किसी न किसी रूप में जंग से जूझ रहे हैं। द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद यह पहला अवसर है, जब इतनी बड़ी संख्या में संप्रभु राष्ट्र एक-दूसरे से टकरा रहे हैं। 17 दुर्भाग्यशाली देश तो ऐसे हैं, जिनके एक हजार से अधिक नागरिक 2025 में मारे गए।

मैं जान-बूझकर यहां पश्चिमी अफ्रीकी माली, नाइजर, बुर्किना फासो, चाड आदि देशों की बात नहीं कर रहा। वे बरसों से इस प्राणलेवा बला की चपेट में हैं। अब तो थाईलैंड और कंबोडिया जैसे शांत समझे जाने वाले देश भी गुत्थमगुत्था हो रहे हैं। पिछले महीने की 13 तारीख को थाईलैंड ने अमेरिका के दिए हुए एफ-16 बमवर्षक का उपयोग करते हुए कंबोडिया पर बम बरसाए। इससे 11 लोग मारे गए। अकाल काल के गाल में समाए लोग वहां मनोरंजन के लिए जुटे थे। युद्ध उनके ख्वाबों-ख्यालों से परे था।

हथियारों के बारे में कहा जाता है कि जो भी उनका संग्रह करता है, वह इसका शिकार जरूर बनता है।

जीपीआई की ही रिपोर्ट बताती है कि संसार के 84 देश ऐसे हैं, जो पिछले छह साल से निरंतर अपना रक्षा व्यय बढ़ाते जा रहे हैं। इनमें परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र भी हैं। सन् 2023 में इनका कुल रक्षा व्यय विश्व जीडीपी का 11.6 प्रतिशत तक पहुंच चुका था। इसी का नतीजा है कि समूची धरती पर शांति-कामना में 0.3 प्रतिशत की और गिरावट आई है। अपने में सिकुड़ते-सिमटते देशों के बाशिंदे भला किस मुंह से नई और भली 21वीं सदी की सरंचना करेंगे?

इसी बीच रूस और यूक्रेन की जंग चौथे साल की दहलीज पर पहुंच चुकी है। इसके चलते अब तक 53 हजार के करीब लोग मारे जा चुके हैं और एक करोड़ से अधिक विस्थापित हो चुके हैं। इस युद्ध ने न केवल इन दो देशों को प्रभावित किया है, बल्कि पिछले 50 सालों में सर्वाधिक शांत माने जाने वाले यूरोप को भीतर से झिंझोड़ दिया है। डेनमार्क न केवल द्वितीय विश्व-युद्ध में बनाई उन सुरंगों की सफाई करा चुका है, जिनमें हमला होने की स्थिति में सामान्य लोग छिप सकते थे, बल्कि उसने नए मारक हथियारों के सौदे भी शुरू कर दिए हैं। पड़ोसी स्वीडन की भी यही स्थिति है। यूरोप में ऐसा कोई दिन नहीं जाता, जब कोई बड़ा नेता या जनरल रूस के आक्रमण की आशंका नहीं दोहरा देता।

डोनाल्ड ट्रंप ने जब से नाटो से अधिक रक्षा शुल्क वसूलने की जद्दोजहद शुरू की है, तब से यूरोपीय देश अपने रक्षा व्यय में और बढ़ोतरी के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसका असर संसार की माली हालत पर पड़ रहा है और विश्व की कल्याणकारी योजनाएं शिथिल पड़ रही हैं।

क्या 1991 से 2019 के बीच रची गई विकास-गाथा अतीत बन चली है?

हमारे यहां भी सत्ता-प्रतिष्ठान और सैन्य प्रशासन रह-रहकर ऑपरेशन सिंदूर-02 की आशंकाएं जताता रहता है। पाकिस्तान तो पहले से इस आपदा का शिकार था, लेकिन उसके द्वारा आरोपित हालात ने हमें बड़ी जंग की तैयारी पर मजबूर कर दिया है। हमारी एक चुनौती यह भी है कि दूसरा पड़ोसी चीन, जिसकी आर्थिक और सैन्य भुजाएं हमसे कहीं बलवान हैं, शत्रुतापूर्ण रवैया रखता है। आपको देश के पहले ‘चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ’ जनरल विपिन रावत का वह बयान याद होगा कि हमें एक साथ दो मोर्चों पर लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए।

यही नहीं। पिछले एक साल से बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उनको इस्लामाबाद के साथ बीजिंग से जैसा समर्थन हासिल हो रहा है, वह कुछ नई चिंताएं जनता है। बांग्लादेश आंतरिक हिंसा के दावानल से झुलस रहा है। वहां अब तक महत्वपूर्ण छात्र नेताओं की रहस्यपूर्ण तरीके से हत्या हो चुकी है। हर हत्या के बाद वहां बदअमनी का आकार बढ़ जाता है और भारत विरोध का शोर भी। सवाल उठता है कि हमारे इस पड़ोसी को भड़काने की साजिश कर कौन रहा है?

वर्ष 2025 ने अगर बहुत कुछ दिया है, तो साल 2026 के समक्ष युद्धों की नई चुनौती खड़ी कर दी है। क्या हर रोज जंग की ज्वाला की ओर घिसट रही हमारी दुनिया में अब भी शांति और सहमति के नए सूत्र तलाशने की कुव्वत शेष है? इस सवाल का जवाब ही घातकतम हथियारों से बजबजाती धरती का भविष्य तय करेगा।