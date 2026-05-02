अलगाव की मुनादी करते चुनाव

चुनाव आते ही हमारे नेता एक तरफ लोगों पर सरकारी खजाने से धन-वर्षा शुरू कर देते हैं, तो दूसरी तरफ अपनी अपूर्णताओं को छिपाने के लिए अनर्गल आलाप भर उठते हैं। वे नफरत बोते और घृणा काटते हैं…

छप्परफाड़ मतदान सिर्फ हार या जीत की मुनादी नहीं करते, वे समय की चाल और उससे उपजी सामाजिक सोच का भी आईना होते हैं। सोमवार को जिन पांच राज्यों के चुनाव परिणाम जग-जाहिर होने हैं, उनकी आरंभिक अनुगूंज कैसी थी?

चुनाव प्रचार के उन मैराथन दिनों में हमारे चारों ओर नफरतों के तीर चल रहे थे? कहीं मियां, कहीं घुसपैठिया, कहीं हिंदी, कहीं हिंदू, कहीं मुसलमान, तो कहीं सनातन का जाप हो रहा था। सवाल उठता है, पांच से पंद्रह साल की हुकूमत के बाद चुनावी रण में उतरे मुख्यमंत्रियों और उनके विरोधियों के पास क्या कोई सार्थक तथ्य कहने को नहीं था? यकीनन, उनके पास बहुत कुछ है, फिर वे ऐसा क्यों करते हैं? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहूंगा।

सबसे पहले साक्षरता की बात।

सन् 1952 में हुए पहले आम चुनाव के दौरान भारत की साक्षरता दर बमुश्किल 18.33 प्रतिशत थी। उस चुनाव में महज 45 फीसदी लोगों ने वोट डाले थे। उन मतदाताओं में से बहुत को तो मालूम ही नहीं होगा कि पिछले पांच वर्षों में उन्होंने औपनिवेशिक राजशाही से लोकशाही तक का सफर तय कर लिया है। अब उनके वोट सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि देश का नसीब भी निर्धारित कर रहे हैं। तब से आज तक देश की तरक्की और जम्हूरियत की मजबूती का सिलसिला जारी है। मतदाताओं और उनके जरिये सत्ता-सदन में दाखिल हुए सत्तानायकों की यह जुगलबंदी अनूठी है।

भरोसा न हो, तो इस तथ्य पर नजर डाल देखिए। इस समय भारत की साक्षरता दर 81 प्रतिशत को पार कर गई है और बरस-दर-बरस बढ़ रही है। शिक्षा जागृति लाती है और जागृति जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल में 92.47 फीसदी और अन्य चार प्रदेशों में 80 प्रतिशत से अधिक मतदान जाहिर करता है कि मतदाताओं ने अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वाह किया।

हमारी पांच हजार साल पुरानी सभ्यता में ये 74 आधुनिक लोकतांत्रिक साल कितने महत्वपूर्ण साबित हुए, इसके कई और जीवंत उदाहरण मौजूद हैं। इस दौरान भारत के पूर्णकालिक या कार्यवाहक 15 राष्ट्रपतियों में से आठ आदिवासी, दलित अथवा अल्पसंख्यक समुदाय से आए हैं। मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु इसी परंपरा की संवाहक हैं। इसी तरह, एक बार प्रधानमंत्री और दो बार लोकसभाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद भी महिलाओं ने सुशोभित किए हैं।

राजीव गांधी ने आधी आबादी के सशक्तीकरण के लिए 64वां व 65वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था, जिसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना था। हालांकि, ये विधेयक संसद में उस समय पारित नहीं हो सके, लेकिन बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिये उनके सुधार लागू किए गए। आज देश में करीब 50 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधि महिलाएं हैं। विधानसभाओं में वे आठ से दस प्रतिशत तक की हिस्सेदारी निभाती हैं। संसद के दोनों सदनों में इस वक्त 116 महिला सदस्य हैं।

यह कारवां अभी रुका नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मौजूदा सरकार ने पिछले महीने नारी शक्ति वंदन अधिनियम (संशोधन) विधेयक संसद में पेश किया था। इसके पारित होने की स्थिति में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 272 तक पहुंच जाती। राजनीतिक गतिरोध के कारण यह बिल पास नहीं हो सका, लेकिन हमारे अनुभव गवाह हैं कि इसे लंबे समय तक नहीं रोका जा सकता। बहुत जल्द इस पर राजनीतिक बिरादरी एक होगी या फिर उसे बहुमत से निर्णय लेना होगा।

जिन राज्यों के फैसले सोमवार को आने वाले हैं, उनमें महिलाओं, नौजवानों, विद्यार्थियों, गर्भवती स्त्रियों के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद गैस वितरण केंद्रों पर लगी लंबी कतारें दुखद हैं, लेकिन इन्होंने एक सुखद तथ्य उजागर किया है। ईंधन, गैस के लिए उमड़ी भीड़ में बड़ी तादाद उन 10.33 करोड़ महिलाओं की भी है, जिन्हें केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए थे। पिछले दस सालों में उन्हें निर्बाध गैस आपूर्ति की आदत पड़ गई थी।

कभी-कभी संकट हमें बताते हैं कि हमने कैसी और कितनी यात्रा तय की है।

लोकतांत्रिक विकास का यह सफर और अच्छा रहा होता, अगर हमारे चुनाव इतने खर्चीले नहीं होते और राजनेता भ्रष्टाचार के आरोपों में आकंठ न डूब गए होते। क्या कभी किसी ने सोचा था कि पिछड़ों के मसीहा लालू यादव सजायाफ्ता मुजरिम बन जाएंगे? आदिवासियों के हक-हुकूक की लड़ाई लड़ने वाले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा लंबे समय तक कारागार में रहने को अभिशप्त होंगे? और तो और, वैकल्पिक राजनीति की दुहाई देकर धूमकेतु की तरह राजनीति में उभरे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ेगा? यह फेहरिस्त लंबी है।

इसी कुटेव के चलते हमारे विधानमंडलों और संसद में चुनाव-दर-चुनाव धनपतियों का कब्जा मजबूत होता जा रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के मुताबिक, 18वीं लोकसभा के 543 में से 504, यानी 93 प्रतिशत सांसद करोड़पति हैं। यह संख्या कितनी तेजी से बढ़ी है, इसका खुलासा इसी से हो जाता है कि साल 2009 में महज 58 प्रतिशत लोकसभा सदस्य करोड़पति थे। अगले चुनाव, यानी 2014 के बाद इनकी तादाद 82 फीसदी तक जा पहुंची और 2019 में 88 फीसदी हो गई। अगर यही रफ्तार रही, तो आगामी लोकसभा में शत-प्रतिशत सदस्य करोड़पति हो सकते हैं।

देश के सांसद धनी-मानी हों, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब आम भारतीय की सालाना आय दो से ढाई लाख रुपये के बीच ठिठकी हो, तब सवाल उठने लाजिमी हैं।

मतदाता औरमाननीयों के बीच का यह वैषम्य इस चुनाव में और बुलंद साबित हुआ है। सर्वाधिक चर्चित पश्चिम बंगाल में हर पांच में से एक प्रत्याशी ने खुद को करोड़पति घोषित किया है। इसी तरह, सत्ता की दावेदार पार्टियों के 1,074 प्रत्याशियों में से 412 के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 35 तो हत्याभियुक्त तक हैं। इस मामले में पड़ोसी असम भी खास पीछे नहीं है। वहां के 722 उम्मीदवारों में से 39 प्रतिशत करोड़पति और 14 फीसदी दागी हैं। और तो और, महिला कल्याण की योजनाओं का दावा करने वाली पार्टियों ने महज आठ प्रतिशत महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है।

यही वजह है कि चुनाव आते ही हमारे नेता एक तरफ लोगों पर सरकारी खजाने से धन-वर्षा शुरू कर देते हैं, तो दूसरी तरफ अपनी अपूर्णताओं को छिपाने के लिए अनर्गल आलाप भर उठते हैं। वे नफरत बोते और घृणा काटते हैं। एक आशंका इसीलिए रह-रहकर उभरती है कि कहीं इस बंपर मतदान के पीछे सामाजिक अलगाव की विषबेल तो नहीं? कहीं हमारा समाज विभक्त तो नहीं हो चला है?

मैं सोमवार की शाम अपनी इन आशंकाओं को गलत साबित होते देखना चाहता हूं।