इस धुआं-धुआं छठ के मायने

उगऽ हे सूरजदेव भेल भिनसरवा,

अरघ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो,

बरती पुकारे देव दुनु कर जोरवा,

अरघ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो।

अर्थात्, हे सूर्य देव, भोर हो गई, अब अर्घ्य देने और पूजन करने का समय आ गया है, आप उदित हों। व्रती दोनों हाथ जोड़कर आपको पुकार रही हैं कि अर्घ्य देने और पूजन करने का यही उपयुक्त समय है।

इन भावों को मन में संजोये महिलाएं जब गुजरे मंगलवार की सुबह दिल्ली के घाटों पर पहुंचीं, तो उनकी आस पर ग्रहण लग गया। उनकी लाख गुहार के बावजूद सूर्य देवता कुहासे की मोटी चादर के पीछे छिपे रहे। पिछली शाम भी अस्ताचलगामी सूर्य और उनके बीच दिल्ली का दमघोंटू ‘स्मॉग’ दीवार की मानिंद अड़ा हुआ था। बताने की जरूरत नहीं कि इनमेें से कई 36 घंटे से निर्जल व्रत पर थीं। इस दौरान दिल्ली की हवा भी ‘अति खराब’ की श्रेणी में थी। वायु गुणवत्ता में दीवाली की रात से शुरू हुआ यह क्षरण अभी तक जारी है।

दमकती धूप और साफ हवा के बिना भला छठ पूजा कैसी? यहां भारतीय परंपरा के लचीलेपन को सलाम करने का जी करता है। लोगों ने सूरज डूबने और अगली सुबह उगने की दिशा को साक्षी मान अर्घ्य दिया और हाथ जोड़ लिए।

जो नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि छठ भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा का ऐसा अद्भुत पर्व है, जो सामाजिक समरसता और प्रकृति के शृंगार को सदियों से साथ लेकर चलता आया है। यह सूर्य-पूजा का त्योहार तो है ही, लेकिन इस अवसर पर जो सामग्री प्रसाद के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, वह सारी की सारी हमारे खेतों में उपजी होती है। इस दिन सभी सामाजिक भेदभाव समाप्त हो जाते हैं और सभी वर्गों के लोग एक साथ घाटों पर जुटते हैं। सबकी अलग कामना, पर आराध्य एक और पूजन का तरीका भी एक। व्यक्ति में समष्टि और समष्टि में व्यक्ति की परंपरा उस दिन घाटों पर फिर से जी उठती है।

हालांकि, महज मंगल कामनाओं से काम चल जाता, तो क्या बात थी? नहीं! हमने बरस-दर-बरस न केवल अपने सामाजिक सद्भाव को चोटिल किया है, बल्कि प्रकृति की उदारता को भी लहूलुहान कर दिया है। यह छठ पूजा तो एक बानगी भर थी। कैसे?

बताता हूं। उसी शाम आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में मोंथा चक्रवात टकराया। इससे तीन लोगों को जान गंवानी पड़ी और करोड़ों रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई। इस तूफान का असर झारखंड पर भी देखा गया और यहां के आठ जिले अतिवृष्टि के शिकार हो गए। मंगलवार को ही देश के तमाम हिस्सों में बिन मौसम की बरसात हुई। यह बात अलग है कि आम आदमी को प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली सरकार को कृत्रिम वर्षा करानी पड़ी। यह प्रयोग आंशिक तौर पर ही सफल रहा।

यह हाल तब है, जब हम मानसून के मिजाज में जानलेवा बदलाव से उबरे नहीं हैं। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल की तरह 2025 में भी बारिशों के दिन लंबे खिंच गए थे। इसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव पड़ा पंजाब पर। यहां सामान्य से 41 प्रतिशत अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। नतीजतन, यहां के लोगों को बाढ़ का कहर झेलना पड़ा। इसी तरह, हरियाणा में 34 फीसदी, तो राजस्थान में औसत से 65 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई। इसके बरक्स समूचे देश में 108 फीसदी जलवृष्टि मापी गई। माना जाता है, 58 प्रतिशत खरीफ की खड़ी फसल पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 16 फीसदी ज्यादा है।

तबाही के आंकड़े अगर ऐसे ही सुरसा का फैलता मुंह बने रहे, तो दूसरी हरित क्रांति का रूमानी सपना जमींदोज हो जाएगा।

इन हाहाकारी बारिशों से पहले गर्मियों ने खासा सितम ढाया था। पिछले साल कम से कम तीन दिन ऐसे थे, जिनको ‘मानवता के इतिहास में सबसे गर्म’ आंका गया। लगातार दो सालों से हमारे देश में ‘सामान्य से अति गर्म’ दिन-रातों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। लैंसेट की नवीनतम रिपोर्ट बताती है कि इस दौरान भारत में 20 दिन ‘घातक लू’ चली और समूची दुनिया में हर मिनट कोई एक व्यक्ति ‘हीट स्ट्रोक’ से दम तोड़ गया। यही नहीं, साल 2022 में वायु प्रदूषण ने 17.2 लाख भारतीयों के प्राण हर लिए, जो 2010 की तुलना में 38 प्रतिशत ज्यादा है।

शोध आशंका जताते हैं कि 2050 तक भारतीय गर्मियां इंसानी सहन-सीमा से परे जा सकती हैं। इसका सीधा असर 60 करोड़ भारतीयों पर पड़ेगा। अत्यधिक ताप का दुष्प्रभाव जंगलों पर भी पड़ता है और वहां सूखे पत्ते आग पकड़ लेते हैं, जिससे कभी-कभी समूचा जंगल ज्वालाओं से धधक उठता है। ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी होती जा रही है।

आप चाहें, तो याद कर सकते हैं, अर्थनीति से जुड़ी सभी वैश्विक संस्थाएं मानती हैं कि भारत 2047 तक संसार की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका होगा। तरक्की की मौजूदा रफ्तार भी यही प्रमाणित करती है, लेकिन विकास और विनाश को एक साथ कैसे जिया जा सकता है?

मसलन, महाराष्ट्र का शुमार संपन्न सूबों में होता है, पर मौसमी बदलावों का सर्वाधिक शिकार भी यही प्रदेश है। इसके बाद नंबर आता है झारखंड, मिजोरम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश का। इन्हें मौसम विज्ञानियों ने ‘अति-संवेदनशील’ की श्रेणी में डाला है। यही नहीं, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात अपनी तमाम तैयारियों के बावजूद ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में खतरे की सीमा तक पहुंच रहे हैं।

कोई आश्चर्य नहीं कि भारत की गिनती संसार के उन देशों में होती है, जहां सर्वाधिक लोग मौसमी अति के शिकार होते हैं। इस वर्ष अब तक 3,500 से अधिक लोग इन आपदाओं की चपेट में आ चुके हैं। यह इस सदी का रजत जयंती वर्ष है और दुख के साथ याद करना पड़ रहा है कि गुजरे 25 वर्षों में मौसम के मारे लोगों की संख्या में 269 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। यह हाल तब है, जब साल गुजरने में अभी दो महीने शेष हैं और वैज्ञानिक अति-गर्मी और वृष्टि के बाद अब लंबी शीतलहर की भविष्यवाणी कर रहे हैं।

यह तो थी अपने देश की बात। अब दुनिया के हाल पर भी नजर डाल देखते हैं। बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, तूफान, भूस्खलन या दावानल जैसी त्रासदियों के शिकार बन चुके लाखों इंसानों में से 90 फीसदी विकासशील देशों में रहते थे। नस्लीय सोच वाले कह सकते हैं कि विकासशील देशों के लोग अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, लेकिन कुदरत भेदभाव नहीं करती।

‘क्लाइमेट सेंट्रल ग्रुप’ के मुताबिक, इस साल के शुरुआती छह महीनों में अकेले अमेरिका में अति पर उतारू मौसम ने कम से कम 14 बार ऐसा कहर ढाया, जिससे 101 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति तबाह हो गई और 400 से ज्यादा लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। क्या दुनिया का निजाम अपने मुताबिक करने पर आमादा डोनाल्ड ट्रंप को कुदरत की यह मार गैर-जरूरी लगती है?

वह और उनके ताकतवर पश्चिमी दोस्त इस मुद्दे पर संजीदगी से कुछ करते क्यों नहीं? हमारी धरती की इस दुर्गति के पहले कुसूरवार तो वही हैं।