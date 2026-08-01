आभासी दुनिया का क्रूर सच

एओएमआरसी ने अपनी हालिया रिपोर्ट में सोशल मीडिया के नशे को ‘पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी’ घोषित किया है। ब्रिटेन के 23 शाही मेडिकल कॉलेजों व विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाली यह सम्मानित संस्था इस लत को धूम्रपान जितना खतरनाक बताती है…

बात कुछ महीने पुरानी है। उत्तर प्रदेश के एक थाने में लगभग 16 साल का किशोर डर से जर्द हो रहे चेहरे के साथ बैठा हुआ था। पुलिस ने उसे प्रधानमंत्री और दो मुख्यमंत्रियों को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया यह बालक रातोंरात मशहूर होना चाहता था और इसके लिए उसने ये ऑनलाइन धमकियां दी थीं। मामला चूंकि अति-विशिष्ट लोगों का था, इसलिए पुलिस तमाम डिजिटल तिकड़मों को तोड़ते हुए उस तक जा पहुंची थी। बाद में अदालत ने उसकी उम्र का लिहाज करते हुए उसे जमानत दे दी थी। यह किसी राह भटके किशोर का अकेला उन्माद नहीं है। हमारे चारों ओर ऐसे हजारों किस्से बिखरे हुए हैं, जहां बच्चों या किशोरों ने अपनी ऑनलाइन लत के चलते तमाम हैरतअंगेज कारनामों को अंजाम दिया।

‘एकेडेमी ऑफ मेडिकल रॉयल कॉलेजेज’ (एओएमआरसी) ने अपनी हालिया रिपोर्ट में सोशल मीडिया के नशे को ‘पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी’ घोषित किया है। ब्रिटेन के 23 शाही मेडिकल कॉलेजों व विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाली यह सम्मानित संस्था इस लत को धूम्रपान जितना खतरनाक बताती है। उसने इससे होने वाली क्षति की दिलचस्प तुलना सड़क दुर्घटना की स्थिति में ‘सीटबेल्ट’ न लगाने वाले सवार से की है। बताने की जरूरत नहीं। ऐसे सवारों को सर्वाधिक चोट लगती है।

इस सर्वे में शामिल आधे से अधिक डॉक्टर बताते हैं कि उनके पास प्रतिदिन एक ऐसा बच्चा अवश्य आता है, अत्यधिक ऑनलाइन रहने की वजह से जिसकी देह या दिमाग दुष्प्रभावों का शिकार बन चुका है। चिकित्सकों ने चेताया है कि टेक कंपनियां अपने एप्स इस तरह डिजाइन कर रही हैं, जिससे लोग ‘लती’ बनें और उस लत पर कायम रहें। इससे पैदा होने वाली अनिद्रा, चिड़चिड़ाहट, हिंसक उन्माद और अन्य खुराफातों से हम वाकिफ हैं।

इस महाबला से निपटने के लिए नॉर्वे की सरकार ने पहली अगस्त से क्रांतिकारी कदम उठाए हैं।

हम जानते हैं कि नॉर्वे ने अपनी प्रयोगधर्मिता के चलते विश्व में सबसे पहले प्राथमिक कक्षाओं के डिजिटलीकरण की शुरुआत की थी। आज की हुकूमत और समाज इसे उलट रहा है। वहां की शिक्षा मंत्री का कहना है कि स्कूलों में स्क्रीन के अत्यधिक उपयोग से बच्चों की बुनियादी क्षमताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उनमें एकाग्रता की कमी पाई जा रही है और पढ़ने की क्षमता में तेजी से गिरावट आ रही है। बच्चों के बीच हाथ से लिखने का कौशल समाप्त हो चला है। उनके दैहिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। नतीजतन, तमाम बच्चे ‘साइबर बुलिंग’ की ओर बढ़ चले हैं।

ओस्लो की हुकूमत ने इसलिए ‘बैक टु बेसिक्स’ (जड़ों से पुन: जुड़ाव) की नीति अपनाई है। इसके तहत दो बरस पहले करोड़ों क्रोन (नॉर्वे की मुद्रा) का बजट पाठ्य-पुस्तकों की वापसी और खरीद के लिए आवंटित किया गया था। अब पहली अगस्त से कक्षा एक से चार तक के बच्चों के लिए स्क्रीन का उपयोग कानूनी तौर पर खत्म कर दिया गया है। दो साल से छोटे बच्चों पर शून्य स्क्रीन की व्यवस्था पहले ही लागू हो चुकी है। इसे मुकाम तक पहुंचाने के लिए स्कूली पुस्तकालयों की सरकारी अनुदान राशि तीन गुना तक बढ़ा दी गई है।

नॉर्वे का यह कदम यकीनन मानव बुद्धि के संरक्षण की दिशा में ‘मील का पत्थर’ साबित होने जा रहा है।

कोई आश्चर्य नहीं कि इंग्लैंड में बीती 15 जून से 16 साल से कम उम्र के सभी किशोरों के लिए सभी प्रकार के सोशल मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ब्रिटिश सरकार का यह फैसला टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, एक्स, फेसबुक, यू-ट्यूब और रेडिट जैसे सभी लोकप्रिय मंचों पर लागू होगा। इसके तत्काल बाद फ्रांस ने भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कानूनी तौर पर सोशल मीडिया पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। इससे कम उम्र के बच्चों के लिए पहले शून्य या सीमित समय का प्रावधान था।

हमारे पड़ोसी चीन ने भी 18 साल से कम उम्र की आबादी के लिए स्क्रीन टाइम सीमित कर दिया है। वहां आठ साल से कम उम्र के बच्चों के लिए तो स्क्रीन का समय 24 घंटे में 40 मिनट तक सिमटा दिया गया है। रात 10 बजते ही ‘इंटरनेट कर्फ्यू’ लागू हो जाता है, जो सुबह छह बजे तक जारी रहता है। बीजिंग ने हर उस सेवा पर रोक लगा दी है, जो बच्चों को ‘एआई एडिक्ट’ बना सकती है। दक्षिण कोरिया भी इस मामले में बेहतरीन काम कर रहा है। वहां पिछले महीने से समूचे देश की ‘कक्षाएं’ मोबाइल फोन की पहुंच से परे हो गई हैं। इसके साथ सरकार ने ‘इंटरनेट रेस्क्यू स्कूल’ भी स्थापित किए हैं। यहां नाबालिग एक से दो हफ्ते तक बिना किसी गैजेट के प्रकृति की शरण में रखे जाते हैं, ताकि वे अपने मूल स्वभाव की ओर लौट सकें।

इस पहलकदमी को बढ़ाते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। अगर कोई कंपनी इसके प्रावधानों को तोड़ने की कोशिश करती पाई जाएगी, तो उसे 35 मिलियन डॉलर तक के भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

सवाल उठता है कि इस महत्वपूर्ण मामले में भारत की क्या स्थिति है? हमारे यहां ‘ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन ऐक्ट 2025’ के जरिये कुछ पाबंदियां जरूर लागू की गई हैं, परंतु हमें लंबी दूरी तय करनी है।

समूची दुनिया के जानकार फिलवक्त एक अन्य प्रश्न से जूझ रहे हैं- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बढ़ते प्रभाव के इस दौर में सही संतुलन स्थापित कैसे किया जाए? पीसा (अंतरराष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम) और ओईसीडी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) के अध्ययन इस मुद्दे पर अच्छी-खासी रोशनी डालते हैं। वे बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ‘टूल्स’ निश्चित तौर पर मनुष्य की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी करने वाले साबित हो रहे हैं, लेकिन हमारे समाज को ‘उपयोग’ और ‘लत’ के बीच के अंतर को समझना होगा।

उन्होंने पाया कि डिजिटल उत्पादों के लती छात्रों ने जब 24 घंटे में एक से तीन घंटे डिजिटल उपकरणों के साथ बिताए, तो उनके परिणाम बेहतर मिले। इसके उलट 65 फीसदी ‘लती’ बच्चे गणित की कक्षा में तमाम उपकरणों के प्रयोग के बावजूद भटक गए। लगभग 59 प्रतिशत छात्र ऐसे भी पाए गए, जिनको दूसरों के लैपटॉप, स्मार्टफोन विचलित करते हैं। तीन से सात घंटे तक डिजिटल उपकरणों के साथ बिताने वाले 45 फीसदी बच्चे स्मार्टफोन न होने पर घबरा उठते हैं।

मतलब साफ है। छात्रों के पास लैपटॉप या स्मार्टफोन होना ही उन्हें दक्ष नहीं बनाता। उन्हें अनुशासन और उद्देश्य पर फोकस करना होगा। एआई की ताकत और इंसानी समझ का बेहतरीन समन्वय ही सार्थक संसार की संरचना कर सकता है।