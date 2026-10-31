चीनी चौधराहट के विरुद्ध

चीन निर्मित वस्तुओं का भारतीयों की जिंदगी पर गहरा प्रभाव है, लेकिन चीनियों के जीवन पर हमारा असर अति-सीमित है। हमें अपनी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत करनी होगी कि चीन या कोई और हमारी तरफ आंख उठाने से पहले 50 बार सोचे। स्वदेशी के नारे के साथ हमने प्रगति तो की है, पर अभी लंबी दूरी तय करनी है…

इतिहास के संयोग कैसी त्रासदी जनते हैं? वह 1962 की अक्तूबर-नवंबर थी, जब लाल सैनिक पूर्वोत्तर की हमारी सीमा में घुस आए थे। भीषण जंग में भारत को हताशा का सामना करना पड़ा था।

आज 64 बरस बाद पूर्वोत्तर में तथाकथित घुसपैठ को लेकर माहौल गरमाने की कोशिशें जारी हैं। सीमाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार स्थिति साफ कर चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया के अदृश्य सुपारी किलर और विपक्ष नाखुशी जाहिर कर रहा है। तब और अब में अंतर मात्र इतना है कि 1962 में हंगामा खड़ा करने वालों के सियासी वंशज आज हुकूमत में हैं और तब के हुक्मरानों के वारिस विपक्ष की कतारों को आबाद कर रहे हैं।

समय के साथ देश बदल गया, दुनिया बदल गई, पर हमारे राजनीतिज्ञ उस अनुपात में क्यों नहीं बदले?

इन संघर्ष-कथाओं से इतर एक और सच है, जिसे दरकिनार करना नामुमकिन है। हम दीवाली पर जो झालरें लगाते हैं और जिन मूर्तियों का पूजन करते हैं, वे अक्सर हमारे इस पड़ोसी देश से आयात की जाती हैं। चीन निर्मित वस्तुओं का भारतीयों की जिंदगी पर गहरा प्रभाव है, लेकिन चीनियों के जीवन पर हमारा असर अति-सीमित है। हमें अपनी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत करनी होगी कि चीन या कोई और हमारी तरफ आंख उठाने से पहले 50 बार सोचे। स्वदेशी के नारे के साथ हमने प्रगति तो की है, पर अभी लंबी दूरी तय करनी है। चीन हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है, लेकिन उसके हम 10-12वें नंबर के साझीदार हैं।

इस रिक्ति को पाटना जरूरी है।

हम जानते हैं, चीन की सत्ता-व्यवस्था बंद दरवाजों की नीति में यकीन करती है, इसीलिए वहां के लोग भारत और भारतीयों के बारे में बहुत कम जानते हैं। जानकारी का यह अभाव वहां वैसा बवंडर नहीं रचता, जैसा हमारे यहां देखा जाता है। चीन के रमणीक तटीय शहर चिन्हुआंगदाओ में अपने नौजवान गाइड से बातचीत के दौरान मैंने पूछा कि आप भारत के बारे में क्या जानते हैं? उसका जवाब था, बहुत कम, क्योंकि हम वही पढ़ते और देखते हैं, जो सरकार चाहती है। भारत एवं चीन के बीच का आर्थिक असंतुलन और वहां के लोगों की अनभिज्ञता के कारण दोनों मुल्कों के बीच अमन की मांग वहां नहीं पनप पाती।

इस तथ्य को पाकिस्तान के हवाले से भी समझा जा सकता है।

भारत और पाकिस्तान चार युद्ध लड़ चुके हैं। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हमारे बीच की ताजा-तरीन झड़प थी। पाकिस्तान के इस जन्मना वैमनस्य के बावजूद दोनों तरफ के आम अवाम अमन के पक्ष में रहते हैं, क्योंकि हमारे और उनके बीच रोटी-बेटी के रिश्ते हैं। चीन हजारों साल से हमारा सांस्कृतिक सहयोगी है, पर भौगोलिक दुरूहता ने आपस में कभी आम आदमी से आम आदमी के रिश्ते नहीं जनमने दिए। कुछ वहां की सत्ता संरचना, तो कुछ दोनों देशों के निवासियों की अजनबीयत बीजिंग को बेलगाम करती है। दोनों देशों के बीच जारी सीमा संबंधी बातचीत के परवान न चढ़ने की एक वजह यह भी है।

अब मौजूदा झड़पों पर आते हैं।

भारत और चीन की रेखांकन रहित सीमा को ऐतिहासिक कारणों से वास्तविक सीमा रेखा कहा जाता है। किसी चिह्नांकन के अभाव में दोनों देशों के गश्ती-दल कभी-कदा एक-दूसरे की सीमा में कुछ किलोमीटर तक चले जाते हैं। इनमें आपस में झड़प भी हो जाती है, मगर गलवान को छोड़ दें, तो बड़े स्तर पर खून-खराबे से दोनों पक्ष बचते आए हैं। रही बात मौजूदा विवाद की, तो इसकी शुरुआत पिछले हफ्ते भारत-तिब्बत पुलिस बल के रिटायर होते महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के एक वीडियो से हुई। इस वीडियो में अपने सहयोगियों से तकरीर करते वक्त उन्हें यह कहते सुना गया कि भारत-चीन के बलों के बीच जुलाई में शुरू हुई झड़प आज तक जारी है। सोशल मीडिया के शहसवारों को कपूर के बयान से पंख मिल गए। तरह-तरह के वीडियो और पोस्ट वायरल होने लगीं, जिनमें ऊटपटांग दावे किए जा रहे हैं। उसी शाम विदेश मंत्रालय ने स्थिति साफ कर दी थी कि यह अतिरंजना है। उधर, आईटीबीपी ने अपने महानिदेशक का यह वीडियो अपने हैंडल से हटा दिया। शत्रुजीत कपूर 31 अक्तूबर को इस विवाद शृंखला को पीछे छोड़ शासकीय सेवा से रुखसत हो चुके हैं।

कुछ लोग शायद मेरी इस बात को अन्यथा लें, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने पिछले दस वर्ष में चीन सीमा पर अपनी स्थिति लगातार मजबूत की है। रोहतांग, जोजिला और सेला जैसे दुर्गम दर्रों में सुरंगों का निर्माण कर यह सुनिश्चित किया गया है कि चीन की ओर जाने वाली सीमाओं पर यातायात 12 महीने खुले रहें। जो लोग सीमावर्ती प्रदेशों में हो रहे परिवर्तनों को जानते हैं, उन्हें मालूम है कि युद्धस्तर पर सड़क और रेलमार्ग निर्माण के कार्य जारी हैं। यही नहीं, सीमावर्ती क्षेत्रों में हवाई पट्टियों को भी बेहतर किया गया है, ताकि आपात स्थिति में सैनिक और सैन्य सामग्री वहां पहुंचाई जा सके।

इसके अलावा घातक घुसपैठ रोकने के लिए हेरॉन मार्क-2 ड्रोन की तैनाती के साथ ‘ऑल वेदर सेंसर’ लगाए गए हैं। रिसैट और एमिसैट जैसे उपग्रह सतत निगरानी के लिए अलग से तैनात हैं। सियाचिन और कारगिल की वजह से हमारे पास उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में लंबे समय तक लड़ने की दक्षता रखने वाले दस्ते मौजूद हैं। इन दस्तों ने गलवान के बाद कैलाश पर्वतमालाओं पर साजो-सामान सहित तिरंगा गाड़कर चीन को चमत्कृत कर दिया था।

जहां तक हमारे सैनिकों के शौर्य और क्षमता का सवाल है, तो मैं आपको सितंबर-अक्तूबर 1967 के दो इतिहास रचने वाले उदाहरणों से रूबरू कराना चाहूंगा। 1962 की जीत से इठलाते चीनी कमांडरों ने फतवा जारी किया था कि भारतीय सैनिक नाथू ला और चोला दर्रों को खाली कर दें। इसके लिए वे लगातार घुसपैठ कर रहे थे और इस घुसपैठ को रोकने के लिए मेजर जनरल सगत सिंह ने कंटीले तार लगवाने का फैसला किया। 11 सितंबर, 1967 को जब भारतीय सैनिक इस काम को अंजाम दे रहे थे, तब चीनी सैनिकों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमारे कई जवान शहीद हो गए। इसके जवाब में मेजर जनरल सगत सिंह ने आर्मी मुख्यालय के निर्देशों का इंतजार किए बिना अपनी तोपों के मुंह खोल दिए। इसके बाद पहली अक्तूबर को भारत के गोरखों ने चोला में तमाम चीनी सैनिकों को अपनी खूखरियों से काट डाला था। इन दोनों संघर्षों में चीन के 500 के करीब सैनिक हताहत हुए। 88 भारतीय जवान भी शहीद हुए, लेकिन चीन को तभी एहसास हो गया था कि भारत को हर बार डराया नहीं जा सकता।

क्या आपको नहीं लगता कि तब से अब तक भारत लगातार मजबूत हुआ है?

यहां एक और तथ्य गौरतलब है। मोदी सरकार ने सीमावर्ती गांवों को आखिरी की जगह देश का पहला गांव कहना शुरू कर दिया है। चीन ताकतवर जरूर है, पर हम भी इतने कमजोर नहीं कि अपने पहले गांव गंवा दें।