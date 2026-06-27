गुलशन इकेबाना सोसाइटी में महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली

नोएडा के सेक्टर 143 स्थित गुलशन इकेबाना सोसाइटी के निवासियों ने आपसी सहयोग से भव्य मंदिर का निर्माण करवाया है। शनिवार को यहां कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया…

नोएडा। नोएडा के सेक्टर 143 स्थित गुलशन इकेबाना सोसाइटी के निवासियों ने आपसी सहयोग से भव्य मंदिर का निर्माण करवाया है। शनिवार को यहां कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान हरि ओम मुंजाल ने सुंदर कांड का पाठ किया। रविवार को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा।

गुलशन इकेबाना सोसाइटी में इकेबाना धर्मार्थ ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पहले दिन भव्य कलश यात्रा के साथ अन्य धार्मिक कार्यक्रम किए गए। कलश यात्रा में महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में उत्साहपूर्वक भाग लिया। तत्पश्चात वैदिक मंत्रोच्चार एवं विद्वान आचार्यों के सान्निध्य में भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण और श्रीहनुमान जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा विधि-विधान से संपन्न कराई गई।

महोत्सव के दौरान हवन-यज्ञ, सुंदरकांड पाठ, भजन संध्या, सामूहिक आरती, चित्रकला प्रतियोगिता तथा महाप्रसाद जैसे अनेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पूरे वातावरण में जय श्रीराम के उद्घोष, भक्ति संगीत एवं वैदिक मंत्रों की गूंज से आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संचार हुआ।