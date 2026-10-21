क्रॉसिंग रिपब्लिक में धूमधाम से मनाया गया सिंदूर खेला
क्रॉसिंग रिपब्लिक दुर्गा पूजा पंडाल में आज विजयादशमी के अवसर पर पारंपरिक सिंदूर खेला बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। नारी शक्ति थीम पर सजे इस पंडाल में सिंदूर खेला मुख्य आकर्षण रहा…
गाजियाबाद /क्रॉसिंग रिपब्लिक। क्रॉसिंग रिपब्लिक दुर्गा पूजा पंडाल में आज विजयादशमी के अवसर पर पारंपरिक सिंदूर खेला बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। नारी शक्ति थीम पर सजे इस पंडाल में सिंदूर खेला मुख्य आकर्षण रहा।
लाल और सफेद साड़ियों में सजी सैकड़ों विवाहित महिलाओं ने पहले मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित किया, उनकी मांग भरी और फिर एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर अखंड सौभाग्य और सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान पूरा पंडाल बोलो दुर्गा माई की जय के जयकारों से गूंज उठा।
महिलाओं के चेहरे पर जहां सिंदूर खेला की खुशी थी, वहीं मां की विदाई का भावुक पल भी साफ दिखाई दे रहा था। एक-दूसरे के गालों पर प्यार से सिंदूर के थापे लगाते हुए महिलाओं ने इस परंपरा को बखूबी निभाया। यह दृश्य बंगाल की समृद्ध संस्कृति और नारी एकता का सुंदर प्रतीक बन गया।
आयोजन समिति ने बताया कि सिंदूर खेला केवल एक रस्म नहीं, बल्कि महिलाओं के बीच प्रेम, एकता और शक्ति का प्रतीक है। इसके साथ ही क्रॉसिंग रिपब्लिक में पांच दिवसीय दुर्गा पूजा महोत्सव का विधिवत समापन हो गया।
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