बच्चों की सुरक्षा करेगा ‘सजग’, हैदराबाद के डे-केयर सेंटरों में लागू हो रही तकनीक
बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैदराबाद और नोएडा के दो स्कूली छात्रों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित एक विशेष निगरानी प्रणाली विकसित की है…
नई दिल्ली/हैदराबाद। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैदराबाद और नोएडा के दो स्कूली छात्रों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित एक विशेष निगरानी प्रणाली विकसित की है। ‘सजग एआई’ नाम का यह टूल डे-केयर सेंटरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण कर बच्चों के साथ होने वाली संभावित असुरक्षित गतिविधियों की पहचान करेगा। इसे हैदराबाद में कन्फेडरेशन ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया (सीओडब्ल्यूई इंडिया) की ओर से संचालित 18 डे-केयर सेंटरों में लागू किया जा रहा है।
इस तकनीक को दसवीं कक्षा के छात्र श्लोक बिहानी और नोएडा के आर्यमन तापड़िया ने मिलकर तैयार किया है। दोनों छात्रों ने ऐसी व्यवस्था विकसित की है, जो एक साथ कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पर नजर रख सकती है। किसी संदिग्ध गतिविधि का पता चलने पर यह संबंधित केंद्र के समन्वयक और संगठन की निगरानी टीम को एसएमएस और ईमेल के जरिये अलर्ट भेजती है। इसके साथ ही संदिग्ध घटना का स्क्रीनशॉट भी उपलब्ध कराया जाता है, ताकि कर्मचारी तत्काल स्थिति की जांच कर सकें।
परीक्षण में 97.3 फीसदी घटनाओं की पहचान
सीओडब्ल्यूई के अनुसार, स्वतंत्र परीक्षण के दौरान इस सिस्टम ने 97.3 फीसदी सुरक्षा घटनाओं की पहचान की, जबकि इसकी कुल सटीकता 91.7 फीसदी रही। शुरुआती लाइव परीक्षण में इसने जानबूझकर तैयार की गईं 10 में से आठ घटनाओं को पकड़ लिया।
कम लागत में तैयार हुई तकनीक
इस सिस्टम को मौजूदा सीसीटीवी कैमरों से जोड़कर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए कम लागत वाले रास्पबेरी पाई-5 कंप्यूटर का उपयोग किया गया है। इसकी खासियत यह है कि संदिग्ध गतिविधियों की पहचान के लिए अलग से महंगे कैमरे या बड़े सर्वर लगाने की जरूरत नहीं है। वीडियो का विश्लेषण केंद्र में ही किया जाता है और निगरानी टीम को केवल संदिग्ध घटना का स्क्रीनशॉट और जरूरी जानकारी भेजी जाती है।
कामकाजी महिलाओं के बच्चों को मिलेगी मदद
सीओडब्ल्यूई इंडिया के अवेक्षा डे-केयर सेंटरों में छह महीने से छह साल तक के करीब 20 से 30 बच्चों की देखभाल की जाती है। ये केंद्र औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं और वंचित समुदायों के परिवारों के बच्चों को मुफ्त या बेहद कम शुल्क पर देखभाल की सुविधा देते हैं। संगठन का कहना है कि कई केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज पर एक साथ नजर रखना कर्मचारियों के लिए मुश्किल होता है। ऐसे में यह तकनीक बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मददगार हो सकती है।
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