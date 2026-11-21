प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बिहार के वैशाली से वर्चुअल माध्यम द्वारा एसजेवीएन की 1320 मेगावाट क्षमता वाली बक्सर ताप विद्युत परियोजना की दूसरी यूनिट (660 मेगावाट) राष्ट्र को समर्पित की…

शिमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बिहार के वैशाली से वर्चुअल माध्यम द्वारा एसजेवीएन की 1320 मेगावाट क्षमता वाली बक्सर ताप विद्युत परियोजना की दूसरी यूनिट (660 मेगावाट) राष्ट्र को समर्पित की। एसजेवीएन की पूर्ण स्वामित्व वाली अधीनस्थ कंपनी एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड (एसटीपीएल) द्वारा विकसित इस परियोजना की दूसरी यूनिट पर 7,221.09 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री, बिहार के उपमुख्यमंत्री, राज्य मंत्री और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।बक्सर ताप विद्युत परियोजना स्थल पर भी इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें परियोजना के कर्मचारियों और स्थानीय समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। एसजेवीएन प्रबंधन के साथ भारत और नेपाल में स्थित एसजेवीएन तथा उसकी अधीनस्थ कंपनियों के कर्मचारी भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने।

दोनों यूनिटों से 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन

बिहार के बक्सर जिले के चौसा में स्थित 1320 मेगावाट (2×660 मेगावाट) क्षमता वाली यह परियोजना देश की विद्युत उत्पादन अवसंरचना में महत्वपूर्ण योगदान देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च, 2019 को परियोजना की आधारशिला रखी थी। इसके बाद 22 अगस्त, 2025 को पहली यूनिट (660 मेगावाट) का उद्घाटन किया गया। अब दूसरी यूनिट के उद्घाटन के साथ ही दोनों यूनिटों का वाणिज्यिक प्रचालन शुरू हो गया है और परियोजना ने अपनी पूरी स्थापित क्षमता 1320 मेगावाट हासिल कर ली है। परियोजना की कुल स्वीकृत संशोधित लागत 14,269.40 करोड़ रुपये है।

25 वर्षों में 2.45 लाख मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का अनुमान

परियोजना को 85 प्रतिशत संयंत्र उपलब्धता फैक्टर पर प्रतिवर्ष लगभग 9,828.72 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन के लिए तैयार किया गया है। इसके तहत 25 वर्षों की अवधि में लगभग 2,45,718 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का अनुमान है। परियोजना से उत्पादित बिजली का 85 प्रतिशत हिस्सा दीर्घकालिक विद्युत क्रय करार के तहत बिहार को आवंटित किया गया है।

अत्याधुनिक तकनीक से होगा बिजली उत्पादन

बक्सर ताप विद्युत परियोजना अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक और आधुनिक उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों पर आधारित है। इन्हें उच्च परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने और कोयला आधारित बिजली उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। घरेलू कोयले की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की अधीनस्थ कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के साथ ईंधन आपूर्ति करार भी किया गया है। परियोजना से उत्पादित बिजली बिहार की बढ़ती विद्युत जरूरतों, विशेष रूप से बिजली की अधिकतम मांग के दौरान आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे पूर्वी क्षेत्रीय पावर ग्रिड की विश्वसनीयता और स्थिरता भी मजबूत होगी। बिजली की उपलब्धता से औद्योगिक गतिविधियों, कृषि कार्यों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। साथ ही बिहार और आसपास के क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

निर्माण में 2.54 लाख मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल

परियोजना के निर्माण में लगभग 2,54,932 मीट्रिक टन स्टील और 2,84,291 टन सीमेंट जैसी घरेलू सामग्रियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। यह भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'विकसित भारत' के विजन के अनुरूप है। निर्माण के विभिन्न चरणों के दौरान परियोजना में लगभग 65,000 श्रमिकों को रोजगार मिला। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अनेक अवसर पैदा हुए और स्थानीय आजीविका को भी समर्थन मिला। परियोजना के संचालन के दौरान भी क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के अवसर लगातार पैदा होते रहेंगे।

सामुदायिक विकास पर भी जोर