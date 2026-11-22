पराग ह्यूमन फाउंडेशन ट्रस्ट ने महिलाओं को सम्मानित किया
कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में रविवार को पराग ह्यूमन फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा इंस्पायरिंग वूमेन अवार्ड 2026 का भव्य आयोजन किया गया…
नई दिल्ली, व.सं। कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में रविवार को पराग ह्यूमन फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा इंस्पायरिंग वूमेन अवार्ड 2026 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच डॉ. रीता गंगवानी व डॉ. स्वर्णलता शर्मा रहीं। वहीं, विशिष्ट अतिथि डॉ. किरन रेखा बनर्जी और प्राची सिंह ने डॉ. स्वाति को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाली 40 महिलाओं को सम्मानित किया गया।
वहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। संस्था के अध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने दीप त्रियम फाउंडेशन के द्वारा प्रस्तुत की गई कथक नृत्य की प्रस्तुति के लिए नृत्यांगनाओं को सम्मानित किया। संस्था की संस्थापक डॉ. गरिमा सिंह ने बताया कि फाउंडेशन के द्वारा लगातार नौ वर्ष से महिलाओं के लिए यह सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान महिलाओं को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया।
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