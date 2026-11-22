नई दिल्ली, व.सं। कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में रविवार को पराग ह्यूमन फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा इंस्पायरिंग वूमेन अवार्ड 2026 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच डॉ. रीता गंगवानी व डॉ. स्वर्णलता शर्मा रहीं। वहीं, विशिष्ट अतिथि डॉ. किरन रेखा बनर्जी और प्राची सिंह ने डॉ. स्वाति को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाली 40 महिलाओं को सम्मानित किया गया।