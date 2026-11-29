आतंकवाद, अलगाववाद के लिए जगह नहीं : सिन्हा
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को अलगाववादी तंत्र के बचे तत्वों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यह नया जम्मू-कश्मीर है। यहां आतंकवाद और अलगाववाद के लिए जगह नहीं है, जो लोग कानून को चुनौती देंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
जम्मू, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को अलगाववादी तंत्र के बचे तत्वों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यह नया जम्मू-कश्मीर है। यहां आतंकवाद और अलगाववाद के लिए जगह नहीं है, जो लोग कानून को चुनौती देंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
उपराज्यपाल सिन्हा के अनुसार, आतंकवादी और उनके समर्थक पाताल में भी छिप जाएं तो उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा और कानून के दायरे में लाकर सजा दिलाई जाएगी। आतंकवाद के शिकार परिवारों के 125 सदस्यों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद सभा उन्होंने एक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। कहा, दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार आतंकवाद के पीड़ितों के परिवारों को न्याय मिला है। उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा, प्रशासन ने आतंकवाद से जुड़े पुराने मामलों को फिर खोला है। नई एफआईआर दर्ज की हैं और उन घटनाओं की जांच शुरू की है, जिन पर वर्षों से कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा, आतंकवाद के शिकार वे परिवार, जो डर से दशकों तक चुप रहे, आज आतंकवादियों और उनके तंत्र का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने किश्तवाड़ के कृष्ण लाल, ज्ञान चंद और के परिजनों का जिक्र किया, जिनकी जुलाई 1999 में और पुंछ के मोहम्मद रफीक के परिवार का उल्लेख किया, जिनकी फरवरी 2003 में हत्या की गई थी। राज्यपाल के अनुसार, आतंकवादियों की गोली से तबाह परिवारों को सिस्टम की बेरुखी के कारण वर्षों तक अकेले छोड़ा गया था। कई में तो जांच भी नहीं कराई गई थी।
2020 से अभूतपूर्व विकास
कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल ने कहा, वर्ष 2019 से पहले हर साल औसतन 9,000 से 10,000 परियोजनाएं पूरी होती थीं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद हर साल 50,000 से अधिक परियोजनाएं और बुनियादी ढांचे के काम पूरे किए गए हैं। इसके साथ ही पर्यटन, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और उद्योग के क्षेत्रों में भी काफी प्रगति हुई है।
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