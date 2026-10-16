ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की जरूरत

भारत के अधिकांश ग्रामीण गरीबों की आर्थिक स्थिति को समझने का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है, गांवों में मिलने वाली मजदूरी। कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों से गहरे जुड़े होने के कारण ग्रामीण मजदूरी…

हिमांशु, एसोशिएट प्रोफेसर, जेएनयू

भारत के अधिकांश ग्रामीण गरीबों की आर्थिक स्थिति को समझने का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है, गांवों में मिलने वाली मजदूरी। कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों से गहरे जुड़े होने के कारण ग्रामीण मजदूरी देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकट को दर्शाने वाले उन चुनिंदा संकेतकों में से एक है, जिनके आंकड़े लगातार उपलब्ध होते रहे हैं।

श्रम ब्यूरो द्वारा साल 1998 से ही हरेक महीने 12 कृषि और 13 गैर-कृषि व्यवसायों के आंकड़े जारी किए जाते रहे हैं। जुलाई 2025 से इस शृंखला में बदलाव किया गया। श्रम ब्यूरो ने वेतन डाटा इकट्ठा करने और रिपोर्ट के दायरे एवं तरीके (मेथडोलॉजी), दोनों में बदलाव किए। इस बदलाव के तहत गांवों की संख्या बढ़ाई गई है और इसे कृषि मजदूरों के लिए संशोधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआईएएल) से भी जोड़ा गया है। जुलाई 2025 से शुरू हुई इस नई शृंखला का दायरा बढ़ाकर इसमें 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, जबकि पहले इसमें केवल 20 प्रमुख राज्य शामिल थे। जाहिर है, इसका मतलब यह भी है कि नई शृंखला की तुलना पुरानी से नहीं की जा सकती। इस शृंखला में एक तरह का ‘ब्रेक’ आ गया है। बहरहाल, 2025 के मध्य तक के ग्रामीण इलाकों के आंकड़े बताते हैं कि कृषि और गैर-कृषि, दोनों तरह की पारिश्रमिक में ठहराव था।

जुलाई 2015 से जून 2025 के दशक में कृषि क्षेत्र में वास्तविक मजदूरी सालाना 1.3 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जबकि गैर-कृषि क्षेत्र में यह सालाना 0.2 फीसदी की दर से बढ़ी। आजादी के बाद से एक दशक की अवधि में यह वृद्धि दर सबसे धीमी है। अगर हम कोविड के बाद की अवधि, यानी जुलाई 2019 से शुरू होने वाले आंकड़ों को देखें, तो कृषि क्षेत्र में मजदूरी सालाना 1.3 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जबकि गैर-कृषि क्षेत्र में इसमें सालाना 0.1 फीसदी की गिरावट आई।

नई शृंखला के तहत जुलाई और अगस्त 2026 के डाटा अब उपलब्ध हैं। ये बताते हैं कि जुलाई में कृषि व्यवसायों की वास्तविक मजदूरी में 1.5 प्रतिशत और गैर-कृषि व्यवसायों की मजदूरी में 1.6 फीसदी की गिरावट आई। अगस्त में इनमें और गिरावट आई, पिछले वर्ष की तुलना में कृषि व्यवसायों में 1.9 प्रतिशत और गैर-कृषि व्यवसायों में 2.1 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।

ये आंकड़े बताते हैं कि कृषि कार्यों की मजदूरी में पुरानी शृंखला में देखी गई मामूली वृद्धि के मुकाबले गिरावट आई है। इसी तरह, गैर-कृषि कार्यों की दिहाड़ी में गिरावट की दर कहीं अधिक तेज हुई है। ये आंकड़े अन्य स्रोतों से सामने आए ग्रामीण संकट के और गहराने की पुष्टि करते हैं। साफ है, अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों को लेकर देश के शहरी इलाकों में जो उत्साह है, वह ग्रामीण इलाकों में नदारद है। गौर कीजिए, जुलाई-अगस्त में न केवल अल नीनो के कारण कृषि क्षेत्र पर बुरा असर पड़ा है, बल्कि ये दोनों महीने ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ (वीबी-जीरामजी) के लागू होने के शुरुआती दो महीने भी थे।

इस साल ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दोनों ही इंजन- खेती-किसानी और गैर-कृषि व्यावसायिक गतिविधियां- प्रभावित होते दिख रहे हैं। असल में, खेतिहर मजदूरी की तुलना में गैर-कृषि कार्यों में मिलने वाली मजदूरी में कहीं ज्यादा गिरावट आई है। ऐसे में, हालात और भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई पहले ही आठ प्रतिशत का आंकड़ा पार कर चुकी है। ऐसे में, महंगाई में होने वाली अब कोई भी बढ़ोतरी गैर-कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि इससे गैर-कृषि वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम हो जाएगी।

इसलिए सरकार को वीबी-जीरामजी के तहत ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाने के लिए अपने कुछ नए प्रावधानों में ढील देनी होगी। साथ ही, गरीब राज्यों को वित्तीय सहायता की भी जरूरत होगी। वीबी-जीरामजी को मजबूत करना न केवल ग्रामीण संकट को दूर करने के लिए जरूरी है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भी यह आवश्यक है। देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए ग्रामीण खपत में वृद्धि जरूरी है।