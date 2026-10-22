गुलशन इकेबाना का दुर्गा उत्सव सिंदूर खेला और विसर्जन के साथ समापन

नोएडा के सेक्टर-143 स्थित गुलशन इकेबाना में आयोजित दुर्गा उत्सव का समापन बुधवार को सिंदूर खेला और मां दुर्गा की भव्य विसर्जन यात्रा के साथ हुआ…

नोएडा। नोएडा के सेक्टर-143 स्थित गुलशन इकेबाना में आयोजित दुर्गा उत्सव का समापन बुधवार को सिंदूर खेला और मां दुर्गा की भव्य विसर्जन यात्रा के साथ हुआ। पांच दिनों तक चले इस उत्सव ने भव्य आयोजन, पारंपरिक रीति-रिवाजों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सामुदायिक सहभागिता के जरिए ऐसा उत्सवी माहौल बनाया, जिसने हर किसी का मन मोह लिया। आस्था, परंपरा और आधुनिक शहरी जीवन के इस अद्भुत संगम ने गुलशन इकेबाना के दुर्गा उत्सव को एक विशिष्ट पहचान दी।

उत्सव के अंतिम दिन सिंदूर खेला की भव्यता देखते ही बनी। पारंपरिक परिधानों में सजी सैकड़ों विवाहित महिलाओं ने एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर सुख-समृद्धि, सौभाग्य और मंगलमय जीवन की कामना की। इसके बाद मां दुर्गा की विदाई के लिए निकली विसर्जन यात्रा में श्रद्धा, उल्लास और भावनाओं का अनूठा संगम देखने को मिला। ‘अगले साल फिर से आना’ के जयघोष से वातावरण गूंज उठा और हर आंख में मां की विदाई की भावुकता के साथ उनके पुनः आगमन की प्रतीक्षा दिखाई दी।

करीब 1,500 परिवारों वाले गुलशन इकेबाना में आयोजित इस पांच दिवसीय महोत्सव की भव्यता केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने पूरे समुदाय को एक परिवार की तरह जोड़ दिया। पारंपरिक हवन और मां दुर्गा के आगमन से शुरू हुए उत्सव में माता की चौकी, आनंद मेला, प्रतिदिन पूजा-अर्चना, भोग प्रसाद, संध्याकालीन आरती, धुनुची नृत्य, डांडिया और निवासियों द्वारा प्रस्तुत रामलीला जैसे कार्यक्रमों ने चार चांद लगा दिए। हर कार्यक्रम में लोगों का उत्साह और भागीदारी इस आयोजन की व्यापकता और लोकप्रियता को दर्शाती रही।

उत्सव की विशेषता यह रही कि यहां धार्मिक आस्था के साथ बंगाली संस्कृति की समृद्ध विरासत, भारतीय परंपराओं और सामुदायिक एकता को भी भव्य मंच मिला। बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों की सक्रिय भागीदारी ने इसे महज एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि पूरे समुदाय का सांस्कृतिक महोत्सव बना दिया। आयोजन की भव्यता, कार्यक्रमों की विविधता और लोगों के उत्साह ने गुलशन इकेबाना के दुर्गा उत्सव को नोएडा के प्रमुख सामुदायिक आयोजनों में एक खास स्थान दिलाया।

इस वर्ष आयोजन को एक विशेष सम्मान तब मिला, जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गुलशन इकेबाना के दुर्गा उत्सव के लिए शुभकामनाएं भेजीं। उनके संदेश को आयोजन समिति और निवासियों ने सराहना के साथ स्वीकार किया।

‘परंपरा के साथ सततता’ की थीम पर आधारित इस वर्ष के उत्सव ने यह संदेश दिया कि भव्यता केवल सजावट और आयोजन के आकार में नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने, परंपराओं को जीवित रखने और आने वाली पीढ़ियों तक सांस्कृतिक मूल्यों को पहुंचाने में भी निहित है। स्वयंसेवकों और निवासियों के सामूहिक प्रयासों ने आयोजन को यादगार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।