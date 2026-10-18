क्रॉसिंग रिपब्लिक दुर्गा पूजा : नारी शक्ति थीम पर सजा पंडाल

क्रॉसिंग रिपब्लिक में चल रहे दुर्गा पूजा महोत्सव में भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। इस बार पंडाल को विशेष रूप से ‘नारी शक्ति’ की थीम पर सजाया गया है…

क्रॉसिंग रिपब्लिक में चल रहे दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग भी पहुंचे।

गाजियाबाद/क्रॉसिंग रिपब्लिक। क्रॉसिंग रिपब्लिक में चल रहे दुर्गा पूजा महोत्सव में भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। इस बार पंडाल को विशेष रूप से ‘नारी शक्ति’ की थीम पर सजाया गया है, जो समाज में महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण का संदेश दे रहा है। पंडाल की भव्य सजावट और माता की मनमोहक प्रतिमा श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है।

दुर्गा पूजा समारोह में रविवार को गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग ने पहुंचकर माता के दर्शन किए और विधि-विधान से आरती में भाग लिया। उन्होंने मां दुर्गा से क्षेत्र की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। आयोजकों ने सांसद जी का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखते हैं।

बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम बने मुख्य आकर्षण

इस दुर्गा पूजा समारोह का मुख्य आकर्षण बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे। बच्चों ने नृत्य, संगीत और नाट्य प्रस्तुतियों से पंडाल में उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। उनकी शानदार प्रस्तुतियों ने पूरे माहौल को भक्तिमय और उत्साहपूर्ण बना दिया। सांसद अतुल गर्ग ने ही बच्चों के कार्यक्रमों की सराहना की और उनका उत्साहवर्धन करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया।