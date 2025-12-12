बचपन कोई तकनीकी परियोजना नहीं है
देव नाथ पाठक,
एसोसिएट डीन, सामाजिक विज्ञान संकाय, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली
1989 का संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय (सीआरसी) एक प्रकार से पवित्र दस्तावेज है। न केवल अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां और विश्वभर की सरकारी व्यवस्थाएं, बल्कि कोई भी व्यक्ति जो बच्चों की परवाह करता है, उसे इस अभिसमय से अवगत होना चाहिए। इस दस्तावेज़ ने बच्चों के स्वतंत्र, शिक्षित, स्वस्थ तथा भेदभाव और बहिष्कार से मुक्त होने के अधिकारों को वैधता प्रदान की। ‘अधिकारों’ पर विशेष ज़ोर देने में कोई संदेह नहीं, लेकिन दस्तावेज ने अनेक कर्तव्यों को भी अप्रत्यक्ष रूप से रेखांकित किया। राज्य, समाज, परिवार और पड़ोस—सभी को बच्चों की उपेक्षा और बचपन की सुरक्षा के प्रति अपने दायित्वों से मुंह मोड़ने के लिए ज़िम्मेदार माना गया है।
बचपन के अनुभवों के इस नए परिवेश को देखते हुए, जिसमें बच्चे एल्गोरिथ्म-निर्धारित वर्चुअल दुनिया से जुड़ते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना अनिवार्य हो गया है—क्या ‘अधिकारों की भाषा’ ने बचपन को एक तकनीकी-वैधानिक परियोजना में बदल दिया है? इस समय आवश्यकता है कि अधिकारों के साथ-साथ सामाजिक कर्तव्यों की धारणा को पुनः स्थापित किया जाए। जब तक कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से व्यक्त और विमर्शित नहीं किया जाएगा, तब तक नैतिक विफलताएं होंगी, जो बच्चों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगी। समकालीन भारत में बच्चे सहानुभूति, समझ और संदर्भ-संवेदी हस्तक्षेपों की अपेक्षा रखते हैं।
प्रौद्योगिकी और एआई द्वारा मध्यस्थित बचपन
एआई-सक्षम ऑनलाइन सेवाओं और उत्पादों के युवा उपभोक्ताओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है। सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों में आज भारत के बच्चे स्मार्टफोन, टैबलेट, पैड और आकर्षक लैपटॉप जैसे हाई-टेक गैजेट्स में व्यस्त रहते हैं। ये सभी उपकरण इंटरनेट से जुड़े होते हैं, जो इस दिखावटी मजेदार साइबर-जंगल की कुंजी है। रिपोर्टों के अनुसार, भारत के लगभग 14 प्रतिशत इंटरनेट उपयोगकर्ता बच्चे हैं—एक डिजिटल मूलनिवासी पीढ़ी।
ऐसे विशाल तकनीकी हस्तक्षेप के बीच स्कूलों में शिक्षक और घरों में माता–पिता पारंपरिक चेतावनियां दोहराकर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। स्वयं को ‘जनरेशन जेड’ कहने वाले बच्चे इन चिंताओं को अक्सर खारिज कर देते हैं। ऐसी वयस्क चिंताएं प्रायः पिछली पीढ़ियों जनरेशन एक्स या ‘मिलेनियल’ का गुण मानी जाती हैं।
यह कहना अनिवार्य है कि संलग्न बचपन के पारंपरिक तंत्र के क्षय ने बच्चों को वर्चुअल दुनिया में कुछ हद तक असंपृक्त जीवन की ओर धकेल दिया है, लेकिन तकनीक-मध्यस्थित बचपन की यह तस्वीर पूरी तरह उजली नहीं है। अनेक रिपोर्टें बच्चों की बढ़ती मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक असुरक्षा की ओर संकेत करती हैं, जिसमें वे हेराफेरी और शोषण का शिकार बनते हैं।
तकनीकी-वैधानिक ढाँचे की विफलता
बचपन को एक तकनीकी परियोजना के रूप में परिभाषित करने के हानिकारक परिणाम सामने आए हैं। कोविड–19 लॉकडाउन ने बच्चों की वास्तविक दुनिया से वर्चुअल दुनिया की ओर शिफ्ट को और तेज कर दिया। केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि अवकाश और मनोरंजन में भी। चाइल्ड इंटरनेट सेफ्टी 2023 रिपोर्ट के अनुसार, 6 से 16 वर्ष के बच्चे प्रतिदिन छह घंटे से अधिक समय स्मार्टफोन पर इंटरनेट उपयोग में बिताते हैं। सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सेवाएं थीं सोशल मीडिया, चैटिंग, शॉपिंग और गेमिंग।
हालांकि, यह उस अनुभव का विस्तार ही था, क्योंकि भारत के बच्चे ऑनलाइन सर्च इंजन, यूट्यूब और ऑनलाइन शॉपिंग से पहले ही परिचित थे। कोविड–19 के बाद यह एक्सपोजर अत्यधिक और लगभग अनियंत्रित हो गया। इससे एआई-मध्यस्थित दुनिया में बच्चों की संवेदनशीलता और अधिक बढ़ गई। साइबर अपराधियों को आसान शिकार मिल गया बच्चे।
2021 से 2022 के बीच बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध में भारी वृद्धि हुई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में बच्चों के खिलाफ अपराध 32 प्रतिशत बढ़े। यूनेस्को ने विशेष रूप से बच्चों के साइबरबुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न के प्रति संवेदनशील होने पर जोर दिया है, जो उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। गेमिंग चैट रूम में बच्चे नशे जैसी लत, अनुचित सामग्री और नकारात्मक टिप्पणियों के संपर्क में आते हैं।
इन अप्रिय रिपोर्टों के बीच यह स्पष्ट है कि केवल तकनीकी-वैधानिक सुरक्षा तंत्र बच्चों की सुरक्षा की पूर्ण गारंटी नहीं दे सकता। सराहनीय होने के बावजूद बाल अधिकार एजेंसियों की पहलें सीमित हैं और बच्चों के मानवोचित जीवन के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
सामाजिक कर्तव्यों की ओर वापसी
तकनीकी मध्यस्थता के इस दौर में बच्चों के साथ-साथ माता–पिता और शिक्षकों में भी चिंता बढ़ रही है, लेकिन चिंता-प्रेरित नैतिक उपदेश ‘तकनीकी रूप से जानकार’ और स्वयं को ‘स्मार्ट किड्स’ कहने वाली इस पीढ़ी पर प्रभावी नहीं होते। जो प्रभावी हो सकता है, वह है हमारे दायित्व-आधारित व्यवहार, रोजमर्रा की जिंदगी में नए उदाहरण प्रस्तुत करना।
हम अपने बच्चों के लिए समय को पीछे नहीं ले जा सकते और इंटरनेट से जुड़े गैजेट्स को हट नहीं सकते, लेकिन हम उन गतिविधियों को अपनाए रख सकते हैं, जो तकनीकी उपकरणों से स्वतंत्र होकर भी उत्साहवर्धक और मुक्तिदायी हैं। यह समय सामूहिक आह्वान करने का है, जिसमें हम बचपन की सामाजिक और सांस्कृतिक परियोजना को पुनर्जीवित करें। इस परियोजना में गीत और कहानियां, संगीत और जादू, आस्था और कल्पना, खेल और भ्रमण, श्रेष्ठ और सामान्य—सभी को शामिल किया जाना चाहिए ताकि तकनीक की अत्यधिक अमानवीय होती दुनिया को पुनः मानवीय बनाया जा सके।
