अदाणी डिफेन्स एंड एयरोस्पेस और लियोनार्डो फोर्ज भारत में बनाएंगे हेलीकॉप्टर

नई दिल्ली। भारत में रक्षा क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों में शामिल, अदाणी डिफेन्स एंड एयरोस्पेस ने आज डिफेन्स, एयरोस्पेस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में दुनिया की जानी-मानी इटालियन कंपनी लियोनार्डो के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के घोषणा की। यह महत्वपूर्ण साझेदारी भारत में एक पूरी तरह एकीकृत हेलिकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार करेगी। इससे देश की बढ़ती सैन्य ज़रूरतों को पूरा करने के साथ-साथ देश को हेलिकॉप्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी तेजी से काम होगा।

भारतीय सशस्त्र बलों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए यह कदम काफी अहम है। खासतौर पर लियोनार्डो के एडवांस एडब्ल्यू169एम और एडब्ल्यू109 ट्रैक्केरएम हेलिकॉप्टरों इसमें काफी सहायक साबित होंगे। यह सहयोग चरणबद्ध तरीके से स्वदेशीकरण, मजबूत मेंटेनेंस-रिपेयर-ओवरहॉल (एमआरओ) सुविधाएं और पायलटों के लिए व्यापक ट्रेनिंग उपलब्ध कराएगा।

लियोनार्डो की विश्वस्तरीय हेलिकॉप्टर डिज़ाइन और इंजीनियरिंग क्षमता को अदाणी डिफेन्स की संपूर्ण रक्षा एवं एयरोस्पेस विशेषज्ञता के साथ जोड़कर देखा जाए तो यह पहल आत्मनिर्भर भारत के विज़न को आगे बढ़ाती है। यह पहल राष्ट्रीय रक्षा तैयारियों को मज़बूत करती है और आगे चलकर सिविल एविएशन के उपयोग और अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन से जुड़ने की भी बड़ी संभावना पैदा करती है।

अदाणी डिफेंस और लियोनार्डो का साथ आना इकोसिस्टम में बड़े पैमाने पर आर्थिक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। इससे इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस सेवाओं में हज़ारों हाई-स्किल जॉब्स पैदा होंगी। इसके साथ ही भारत को हेलिकॉप्टर निर्माण का एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक केंद्र बनाने में मदद मिलेगी।

अदाणी डिफेन्स एंड एयरोस्पेस के डायरेक्टर जीत अदाणी ने कहा, लियोनार्डो के साथ यह साझेदारी भारत में एक मजबूत और भविष्य के लिए तैयार हेलिकॉप्टर इकोसिस्टम की दिशा में एक अहम कदम है। ग्लोबल एक्सीलेंस को हमारे इंडस्ट्रियल मोमेंटम के साथ जोड़कर, हम दीर्घकालिक मूल्य सृजन, उच्च-कौशल रोज़गार और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों के अनुरूप भारत को एक ग्लोबल एयरोस्पेस पावरहाउस के रूप में स्थापित करेंगे।

अदाणी डिफेन्स एंड एयरोस्पेस के सीईओ आशीष राजवंशी ने कहा, कि भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आने वाले एक दशक में 1,000 से अधिक हेलिकॉप्टरों की मांग को देखते हुए, यह साझेदारी स्वदेशी निर्माण के हमारे विज़न को साकार करती है। इससे स्वदेशीकरण की गति तेज़ होगी, सप्लाई चेन मज़बूत होंगी और भारत एक विश्वस्तरीय उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित होगा।

लियोनार्डो हेलिकॉप्टर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर जियान पिएरो कुटिल्लो ने कहा, अदाणी के साथ साझेदारी कर हमें बेहद खुशी हो रही है। इसके ज़रिये हम भारत की रोटरक्राफ्ट इंडस्ट्री को और मज़बूत व विस्तारित बनाने के विज़न में अपना योगदान दे पाएंगे और देश को वह आधुनिक तकनीक व संचालन क्षमता उपलब्ध कराएंगे, जिसकी उसे आवश्यकता है। हम अपनी एक-दूसरे की विशेषज्ञताओं का लाभ उठाते हुए इस पहल में आगे बढ़ने और सर्वोत्तम समाधान देने को लेकर उत्साहित हैं।