‘भारतीय साहित्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस’ विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न

नई दिल्ली। द पेन फाउंडेशन, हंसराज कॉलेज और माटी न्यास के तत्वावधान में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर केंद्रित एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी दर्शन के उपाध्यक्ष विजय गोयल रहे। विशिष्ट अतिथि एमएलसी और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रमुख संजय मयूख तथा एसएनएसएमटी के अध्यक्ष सुपर्णो सतपथी उपस्थित रहे।

उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता वरिष्ठ आईएएस नितीशवर कुमार और समापन सत्र की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय ने की। विशिष्ट अतिथियों में ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत तथा लेखक दीपक कुमार उपस्थित रहे। स्वागत और बीज वक्तव्य दे पेन फाउंडेशन के अध्यक्ष आसिफ आजमी ने दिया। वहीं, कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रमा ने समापन वक्तव्य दिया। वक्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के क्रांतिकारी विचारों, राष्ट्रवादी चेतना तथा भारतीय साहित्य में उनके व्यक्तित्व की बहुआयामी अभिव्यक्तियों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

इस मौके पर विजय गोयल ने कहा कि नेताजी अदम्य साहस, पराक्रम और त्याग की प्रतिमूर्ति थे। उनका जीवन, विचार और पराक्रम आने वाली पीढ़ियों को सदैव राष्ट्रसेवा और कर्तव्यपथ पर प्रेरित करता रहेगा।

राम बहादुर राय ने कहा कि नेताजी हमें जो जीवन दर्शन देकर गए हैं, वह है लेने की जगह देना। आज प्रधानमंत्री की विशेष रुचि से सुभाष चंद्र बोस को बड़े पैमाने पर याद किया जा रहा है और उन्होंने ने ही उनकी जयंती को पराक्रम दिवस की संज्ञा दी है।

संजय मयूख ने कहा कि नेताजी का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने युवाओं से नेताजी को आदर्शों को अपनाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील भी की।

सुपर्नो सत्पथी ने कहा कि नेताजी का व्यक्तित्व बहुआयामी है। वे स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी नेता और सच्चे देशभक्त थे। मेरी दृष्टि में गांधी जी का योगदान बहुत बड़ा है, परंतु नेताजी का योगदान उससे बड़ा और महत्वपूर्ण है। अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में नितीशवर कुमार ने कहा कि नेताजी साहित्यकारों, कलाकारों के प्रेरणास्रोत हैं। उनको केंद्र में रखकर अनेकों कविताएं, साहित्यिक कृतियां लिखी गई हैं।

सेमिनार के संयोजक आसिफ आजमी ने बताया कि यह सेमिनार नेताजी पर हिंदी, बंगला, उड़िया, मराठी एवं उर्दू में लिखी गई सामग्रियों का मूल्यांकन कर उनकों संकलित करने के उद्देश्य से किया गया है। ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत ने कहा कि गांधी और सुभाष चंद्र बोस में कोई खाई नहीं है। नेताजी यथार्थवादी नेता थे।

हिंदी और उर्दू अकादमी के सहयोग से आयोजित हुआ कार्यक्रम