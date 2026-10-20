नोएडा की इकेबाना सोसायटी में मां दुर्गा का भव्य दरबार सजा

नोएडा के सेक्टर-143 स्थित इकेबाना सोसायटी में दुर्गा उत्सव पूरे उल्लास, भव्यता और भक्तिमय वातावरण के साथ मनाया जा रहा है…

नोएडा। नोएडा के सेक्टर-143 स्थित इकेबाना सोसायटी में दुर्गा उत्सव पूरे उल्लास, भव्यता और भक्तिमय वातावरण के साथ मनाया जा रहा है। 10 अक्टूबर से शुरू हुआ यह महोत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा, संस्कृति और सामाजिक एकता का ऐसा अद्भुत उत्सव बन गया है, जहां हर दिन खुशियों के नए रंग बिखर रहे हैं।

यहां मां दुर्गा की भक्ति भी है, बंगाल की परंपराओं की झलक भी, भारतीय संस्कृति की जीवंत छटा भी और अपनों के साथ त्योहार मनाने का बेमिसाल आनंद भी। इकेबाना सोसायटी का दुर्गा उत्सव अपनी भव्यता, आत्मीयता और सामूहिक सहभागिता से एक ऐसी मिसाल पेश कर रहा है, जहां हर आयोजन खास है और हर पल यादगार!

आनंद मेले की रौनक, गायत्री हवन की पवित्रता, माता की चौकी की भक्तिमय स्वर लहरियां, विधि-विधान से दुर्गा पूजा, धुनुची नृत्य की मनमोहक छटा, रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और डांडिया नाइट का जोश- हर कार्यक्रम उत्सव की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। भोग वितरण से लेकर संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक, हर गतिविधि में निवासियों का उत्साह देखते ही बनता है।

इस महोत्सव की सबसे बड़ी खूबसूरती है लोगों का अद्भुत जुड़ाव। बच्चे हों या बुजुर्ग, युवा हों या महिलाएं- पूरा परिवार एक साथ मां दुर्गा के चरणों में शीश नवाता है और उत्सव की खुशियां साझा करता है। यहां सोसायटी की सीमाएं सिमट जाती हैं और रिश्तों में अपनापन, दिलों में श्रद्धा तथा हर चेहरे पर उत्साह नजर आता है। यही वह भावना है, जो इकेबाना के दुर्गा उत्सव को सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के दिलों से जुड़ा एक यादगार अनुभव बनाती है।