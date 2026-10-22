घरेलू बजट बिगाड़ रहा बढ़ता खर्च

महंगाई केवल वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि का नाम नहीं है, बल्कि यह आम आदमी की क्रय-शक्ति, बचत और भविष्य की सुरक्षा पर पड़ने वाली ऐसी चोट है, जिसका दर्द हर महीने घरेलू बजट बनाते समय महसूस होता है…

महंगाई केवल वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि का नाम नहीं है, बल्कि यह आम आदमी की क्रय-शक्ति, बचत और भविष्य की सुरक्षा पर पड़ने वाली ऐसी चोट है, जिसका दर्द हर महीने घरेलू बजट बनाते समय महसूस होता है। दूध, सब्जी, दाल, तेल, रसोई गैस, बिजली, पेट्रोल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ते खर्च ने मध्यमवर्गीय परिवारों की आर्थिक गणित बिगाड़ दी है। विडंबना यह है कि आमदनी जिस गति से नहीं बढ़ती, खर्च उससे कहीं तेजी से बढ़ने लगते हैं। नतीजतन, हर परिवार अब जरूरी खर्च पूरे करने के लिए भी संघर्ष कर रहा है।

महंगाई की भयावहता समझने के लिए केवल बाजार में वस्तुओं की कीमतें देखना पर्याप्त नहीं है। यह भी देखना होगा कि हमारी आय की वास्तविक क्रय-शक्ति कितनी बची है। यदि किसी व्यक्ति की आमदनी पांच प्रतिशत बढ़ती है, लेकिन उसके जरूरी खर्च आठ प्रतिशत बढ़ जाते हैं, तो कागजों पर बढ़ी आय के बावजूद उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर रह जाती है। यही महंगाई का असली संकट है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुद्रास्फीति नियंत्रण का लक्ष्य भी इसी चुनौती को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है, लेकिन नीतिगत लक्ष्य और आम आदमी की रसोई के बीच का अंतर चिंता का विषय बना हुआ है। बढ़ती महंगाई के पीछे कई कारण हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें, रुपये की विनिमय दर, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति, परिवहन लागत, मौसम की अनिश्चितता और वैश्विक संघर्ष घरेलू कीमतों को प्रभावित करते हैं। सूखा, बाढ़ या बेमौसम बारिश फसलों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे सब्जियों और अनाज की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसलिए महंगाई का मुकाबला केवल ब्याज दरें बढ़ाने या घटाने से नहीं किया जा सकता। इसके लिए उत्पादन, भंडारण और वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाना भी जरूरी है।

सरकार को चाहिए कि खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पर लगातार निगरानी रखे, जमाखोरी और कालाबाजारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे और किसानों को बेहतर भंडारण व बाजार सुविधाएं उपलब्ध कराए। गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों तक लक्षित खाद्य सहायता पहुंचाना भी आवश्यक है, ताकि महंगाई के कारण कोई परिवार पोषण और बुनियादी जरूरतों से वंचित न रह जाए। जरूरी यह भी है कि प्रत्येक परिवार अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप बजट बनाए। यह समझना होगा कि विकास का वास्तविक पैमाना केवल अर्थव्यवस्था का आकार नहीं, बल्कि यह भी है कि आम नागरिक अपनी कमाई में सम्मानपूर्वक जीवन जी पा रहा है या नहीं?

विभूति बुपक्या, शिक्षाविद

महंगाई थामने के हो रहे गंभीर प्रयास इसमें कोई संदेह नहीं कि महंगाई का सीधा असर आम आदमी की थाली, घरेलू बजट और बचत पर पड़ता है। खाद्य पदार्थों, ईंधन और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से विशेषकर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, पर केंद्र सरकार कीमतों को स्थिर रखने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कई स्तरों पर प्रयास कर रही है।

खाद्य महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार प्याज, दाल जैसी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतें नियंत्रित करने के कदम उठाती रही है। नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) के माध्यम से सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री इसका उदाहरण है। जमाखोरी रोकने और बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करने वालों पर कार्रवाई के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधान भी महत्वपूर्ण हैं। गरीब परिवारों को राहत देने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को पांच वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला कितना कारगर साबित हो रहा है। इस योजना से करोड़ों परिवारों को अपना खाद्य खर्च कम करने में मदद मिली है। इसके अलावा, घरेलू बाजार में वस्तुओं की कमी होने पर सरकार आयात नीति में बदलाव कर आपूर्ति बढ़ाने का प्रयास करती है।

महंगाई नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति भी महत्वपूर्ण है। ब्याज दरों में बदलाव के जरिये मांग और ऋण की लागत को प्रभावित कर महंगाई पर काबू पाने का प्रयास किया जाता है। ब्याज दरों में हालिया बदलाव इसी का संकेत है। वहीं, सरकार खाद्य तेलों और दालों जैसी वस्तुओं के आयात से जुड़े फैसलों के माध्यम से घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने की कोशिश करती है। निस्संदेह, इन प्रयासों के बावजूद कई बार असफलता हाथ लगती है और महंगाई बढ़ जाती है, जैसे अभी दिख भी रहा है, लेकिन यह देखना होगा कि प्रतिकूल मौसम, कमजोर फसल, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत वृद्धि और आपूर्ति संबंधी बाधाएं किस तरह घरेलू कीमतों को प्रभावित करती हैं। इसलिए कृषि उत्पादन बढ़ाने, आधुनिक भंडारण व्यवस्था विकसित करने, कोल्ड स्टोरेज व परिवहन सुविधाओं का विस्तार करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है, हालांकि यह आम आदमी को मिलने वाली राहत से ही तय होगा। आवश्यक वस्तुएं उचित कीमतों पर उपलब्ध हों और लोगों की क्रय-शक्ति सुरक्षित रहे, इसके लिए हो रहे सरकारी प्रयास सुखद हैं।