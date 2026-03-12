हमेशा रहती चमत्कार की गुंजाइश

सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से मरणासन्न स्थिति में जी रहे हरीश राणा को कष्ट से मुक्त करने की उनकी माता-पिता की मांग मान ली है। निस्संदेह, काफी सोच-विचार के बाद यह फैसला सुनाया गया है, पर हमें यह प्रयास भी करना चाहिए कि यह फैसला आने वाले दिनों में इच्छा मृत्यु का बहाना न बन सके…

सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से मरणासन्न स्थिति में जी रहे हरीश राणा को कष्ट से मुक्त करने की उनकी माता-पिता की मांग मान ली है। निस्संदेह, काफी सोच-विचार के बाद यह फैसला सुनाया गया है, पर हमें यह प्रयास भी करना चाहिए कि यह फैसला आने वाले दिनों में इच्छा मृत्यु का बहाना न बन सके। इच्छा मृत्यु की मांग को मानना परोक्ष रूप से चमत्कार होने की उम्मीदों का तोड़ देना भी है। विडंबना ही है कि एक तरफ इच्छा मृत्यु की मंजूरी की खबर आई, तो दूसरी तरफ, पीलीभीत से एक चमत्कार की खबर सामने आई, जिसमें एक ‘ब्रेन डेड’ महिला की सांसें चमत्कारिक रूप से गड्ढे के झटके से लौट आई। माना कि हरीश राणा का केस बेहद ही अलग है और उनके परिजनों को इच्छा मृत्यु की मंजूरी का फैसला राहत ही देगा, परंतु अब संभव है कि हर वह व्यक्ति इच्छा मृत्यु की मांग करेगा, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो पा रहा है और जीवन से हार मान चुका है। चिकित्सा विज्ञान पर भरोसा रखकर ही तो लोग इलाज करवाते हैं और जहां तक हो सके, अपनों की जान बचाने की कोशिश करते हैं, पर अब वे तुरंत ही हार मानकर इच्छा मृत्यु की मांग कर सकते हैं, जबकि बहुत से जटिल मामलों में भी हमने चमत्कार होते देखे हैं। इसलिए उपचार को ही अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और इसके लिए जरूरी कानूनी प्रावधान करने चाहिए।

शैलबाला कुमारी, गृहिणी

आज स्वास्थ्य सेवाएं तकनीक और उन्नत चिकित्सा सुविधाओं के कारण पहले की तुलना में कहीं अधिक विकसित हो चुकी हैं, पर जब कोई गरीब या मध्यवर्गीय परिवार गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल (खासतौर से निजी) पहुंचता है, तो उसे अक्सर निराशा ही हाथ लगती है। कई बार अस्पताल प्रबंधन विभिन्न औपचारिकताओं के माध्यम से मरीज को टालने की कोशिश करता है। ऐसे में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इच्छा मृत्यु को मंजूर करना इन अस्पतालों को गंभीर मरीजों को टालने का एक और बहाना दे सकता है। अस्पतालों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराएं, किंतु वास्तविकता में यह व्यवस्था कई बार आम और गरीब मरीजों के लिए एक कठिन व असहज अनुभव बन जाती है। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने कई अवसरों पर टिप्पणी भी की है कि स्वास्थ्य सेवा केवल मुनाफा कमाने का व्यवसाय नहीं हो सकती, बल्कि यह नागरिकों के जीवन और गरिमा से जुड़ा बुनियादी दायित्व है। उम्मीद है, अस्पताल अदालत की उम्मीद पर खरा उतरेंगे।

मुनीष भाटिया, टिप्पणीकार

गरिमा के साथ मरने की मिली इजाजत कहा जाता है कि जीवन और मरण परमात्मा के हाथ में होता है। कानूनी धाराओं में भी इसीलिए हत्या के लिए सजा तय की गई है। हालांकि, समय के साथ कुछ कानूनों में सुधार आवश्यक हो जाते हैं। अगर ये परिवर्तन किसी के लिए सहायक बनते हैं, तभी उनको सार्थक माना जाता है। भारत में भी बहुत से कानूनों में सुधार करके सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी पहल की है। इच्छा मृत्यु की मांग को मानने का भी यही मतलब है। बेशक, भारत में सर्वोच्च अदालत ने गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार के तहत सीमित शर्तों के साथ इच्छा मृत्यु को मान्यता दी है, लेकिन अभी उसने जो फैसला सुनाया है, वह किसी नजीर से कम नहीं है।

गाजियाबाद के हरिश राणा पिछले 13 साल से कोमा में थे। जब हरसंभव इलाज के बाद भी उन्हें होश में न लाया जा सका और डॉक्टरों की भी यही राय बनी कि अब उनकी तबीयत में किसी तरह का सुधार नहीं हो सकता, तो उनके माता-पिता ने उनकी ‘मृत्यु’ की मांग सुप्रीम कोर्ट से की। एक लंबी जिरह के बाद अदालत ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है, हालांकि इस बाबत फैसला सुनाते वक्त खुद जज साहब भी भावुक हो गए थे। अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का उचित उपयोग किया जाए, तो यह गरीबों के लिए वरदान साबित हो सकता है। यह सही है कि हमारे देश में कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग भी खूब होता है, लेकिन इस आधार पर सुधार के किसी रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता। अगर अदालत इच्छा मृत्यु पर सहमत हुई है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

भारत वह देश है, जहां जानलेवा बीमारियों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि कोई भी बीमारी अमीर और गरीब में अंतर नहीं करती। यहां अमीर भी बीमारी से मरते हैं और गरीब भी, लेकिन जिनके पास धन-दौलत है, वे इलाज पर पानी की तरह पैसा बहाने में सक्षम होते हैं और वे बहाते भी हैं, पर विपन्न लोगों के लिए बीमारी के दिन मुश्किल भरे होते हैं। किसी को भी यदि जिंदगी और मौत में से एक को चुनने के लिए कहा जाए, तो वह जीवन ही चुनेगा, लेकिन गरीबों के साथ दिक्कत यह होती है कि संसाधन के अभाव में वे अपने परिजन को घुट-घुटकर मरते हुए देखने को मजबूर हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला इन मामलों में भी कारगर साबित हो सकेगा। जब जिंदगी की उम्मीद न रहे, तो कृत्रिम प्रणालियों के बूते तमाम तरह के कष्ट देकर मरीज को जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं है। सर्वोच्च अदालत का फैसला गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार का पूरा सम्मान करता है।