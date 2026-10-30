आभासी आकर्षण से जनादेश नहीं मिलते

राजस्थान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर 21 लाख फॉलोअर्स वाले ओमप्रकाश ज्योतिष को सरपंच चुनाव में महज 33 वोट मिले। सोशल मीडिया की लोकप्रियता और जनता के बीच स्वीकार्यता में फर्क समझने के लिए इस पंचायत का चुनाव…

राजस्थान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर 21 लाख फॉलोअर्स वाले ओमप्रकाश ज्योतिष को सरपंच चुनाव में महज 33 वोट मिले। सोशल मीडिया की लोकप्रियता और जनता के बीच स्वीकार्यता में फर्क समझने के लिए इस पंचायत का चुनाव परिणाम काफी है। इससे व्यक्ति की डिजिटल लोकप्रियता की सच्चाई का पता चल जाता है। यह सवाल स्वाभाविक है कि आखिर लाखों लोगों तक पहुंच रखने वाला व्यक्ति अपने गांव के मतदाताओं का भरोसा क्यों नहीं जीत पाया?

जोधपुर जिले की ओसियां तहसील की इंदों की ढाणी ग्राम पंचायत में ओमप्रकाश ज्योतिषि की चुनावी हार सिर्फ एक उम्मीदवार की पराजय नहीं है। यह उन लोगों के लिए भी एक सबक है, जो सोशल मीडिया पर लोकप्रियता को जनता के समर्थन का प्रमाण मान बैठते हैं। आभासी दुनिया में किसी को पसंद करने वाले लाखों लोग हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक दुनिया में उसकी बात पर भरोसा करने वाले कितने हैं, इसका फैसला आखिरकार जनता ही करती है। सोशल मीडिया पर किसी को पसंद करना और उसे अपना प्रतिनिधि चुनना, दोनों अलग बातें हैं। कोई व्यक्ति अच्छे वीडियो बनाता है, मनोरंजन करता है या किसी सामाजिक मुद्दे पर अपनी बात रखता है, तो लोग उसे पसंद कर सकते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वे उसे अपने गांव की सरकार चलाने की जिम्मेदारी भी सौंपना चाहते हैं। पंचायत का चुनाव देखने में छोटा जरूर लगता है, लेकिन इसकी राजनीति को समझना आसान नहीं है। यहां एक-एक वोट के लिए उम्मीदवारों को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, यह गांव की राजनीति से परिचित लोग अच्छी तरह जानते हैं। कहीं रिश्तेदारी काम आती है, कहीं सामाजिक समीकरण और कहीं वर्षों का व्यक्तिगत संपर्क। उम्मीदवार को मतदाताओं के बीच जाना पड़ता है, उनकी समस्याएं सुननी पड़ती हैं और भरोसा पैदा करना पड़ता है।

किसी नेता के पक्ष में हजारों ऑनलाइन टिप्पणियां देखकर यह निष्कर्ष निकाल लेना कि चुनाव में भी उसे उतना ही समर्थन मिलेगा, बड़ी भूल हो सकती है। डिजिटल प्रचार लोगों का ध्यान खींच सकता है लेकिन स्थानीय मुद्दों पर काम और जनता के बीच उपस्थिति का विकल्प नहीं है। चुनाव केवल प्रचार से नहीं जीते जाते। जनता के बीच मौजूदगी, उसके सवालों पर काम और मुश्किल समय में उसके साथ खड़े रहने का महत्व आज भी बना हुआ है। कोई नेता सोशल मीडिया पर कितना ही सक्रिय क्यों न हो, अगर आम लोगों को लगता है कि वह उनकी समस्याओं से दूर है, तो डिजिटल लोकप्रियता उसके बहुत काम नहीं आएगी।

अमरपाल सिंह वर्मा, टिप्पणीकार

सोशल मीडिया का उद्देश्य वोट दिलाना नहीं एक खबर चल रही है कि सोशल मीडिया पर 21 लाख फॉलोअर्स वाले एक व्यक्ति को राजस्थान के सरपंच चुनाव में महज 33 वोट ही मिले। खबर इस तरह से प्रसारित की जा रही है, मानो सोशल मीडिया की उपयोगिता मापने का एकमात्र जरिया चुनाव में पड़े वोट ही हो। हालांकि, हकीकत इससे कोसों दूर है। सोशल मीडिया का आकलन केवल वोट पाने भर से नहीं किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ना सामाजिक और व्यावहारिक स्तर पर कई प्रकार से फायदेमंद हो सकता है, बशर्ते वह जुड़ाव वास्तविक और सार्थक हो।

ओमप्रकाश ज्योतिषि ने अपनी पराजय के बाद सोशल मीडिया की लोकप्रियता और जमीनी हकीकत के बीच बड़े अंतर को स्वीकार किया। अपनी हार से सबक लेते हुए उन्होंने कहा है कि वह अगले पांच साल तक गांव में रहकर लोगों की समस्याएं समझेंगे और पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करेंगे। यह कहना गलत होगा कि सोशल मीडिया की राजनीति में कोई भूमिका नहीं है। उसकी भूमिका है और आने वाले समय में शायद और बढ़ेगी, लेकिन वह जनता से सीधे जुड़ने का विकल्प नहीं बन सकता। लोकतंत्र में मतदाता किसी की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर ही अपना फैसला नहीं करता। वह अपने अनुभव, जरूरतों और उम्मीदों के आधार पर वोट देता है। इंदों की ढाणी के मतदाताओं ने भी अपना फैसला सुना दिया है। लाखों फॉलोअर्स किसी व्यक्ति को चर्चित बना सकते हैं, पर प्रतिनिधि बनने के लिए जनता के बीच जगह बनानी पड़ती है।

सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ने के अपने फायदे हैं। इससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोग एक-दूसरे से जुड़ते हैं, जिससे नए संपर्क, मार्गदर्शन और समुदाय का निर्माण होता है। ऐसे अध्ययन भी हुए हैं, जिनके निष्कर्षों के अनुसार, डिजिटल माध्यमों पर बने संबंध व्यावहारिक मदद, जैसे कि नौकरी के अवसर, इंटर्नशिप या सामाजिक सहयोग में सहायक हो सकते हैं। बड़ी संख्या में फॉलोअर्स होने से किसी सामाजिक मुद्दे को व्यापक स्तर पर उठाया जा सकता है और इसे देश-दुनिया भर में फैलाया जा सकता है। ऐसे मुद्दों को लेकर अभियान में सहूलियत होती है। अधिक फॉलोअर्स के जरिये अच्छी बातों को अधिक लोगों तक तेजी से पहुंचाया जा सकता है। फॉलोअर संख्या समाज में किसी व्यक्ति या संस्था की एक पहचान और प्रभाव स्थापित करने में मदद करती है। वोट तो लोग उम्मीदवार की जन-प्रतिबद्धता, सामाजिक कार्य, लोकप्रियता, नीति-सिद्धांतों के प्रति निष्ठा आदि देखकर ही करते हैं।