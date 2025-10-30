कर्मचारियों के हित साधेगा वेतन आयोग

संक्षेप: हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग के ‘टर्म ऑफ रेफरेंस’ को मंजूरी दी है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व जज न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है…

हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग के ‘टर्म ऑफ रेफरेंस’ को मंजूरी दी है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व जज न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। कहना गलत नहीं होगा कि दीवाली और छठ पूजा के त्योहारों के समय केंद्र सरकार की यह घोषणा सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा है। गौरतलब यह भी है कि बिहार चुनाव के पहले केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। हालांकि, वेतन आयोग की सिफारिशों को आने में समय लगेगा, लेकिन वह जब भी आएगा, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा।

दरअसल, इस कवायद में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन-भत्तों व पेंशन संरचना की समीक्षा की जाती है। विभिन्न स्तर के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर, जीवन-यापन की लागत और कार्य परिस्थितियों का गहन अध्ययन करते हुए रिपोर्ट तैयार की जाती है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि कर्मचारियों को न्यायसंगत और प्रतिस्पर्द्धी वेतन मिले। इससे प्रशासनिक दक्षता और कर्मचारियों का मनोबल, दोनों बढ़ते हैं। यह सब करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि किसी भी समाज और सरकार के बेहतर प्रबंधन में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका काफी अहम होती है। वे समाज और सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं। वे विभिन्न सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारते हैं और जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाते हैं। इस तरह, समाज में न्याय और समानता सुनिश्चित करने में उनका बड़ा योगदान होता है। संकट या आपदा के समय वे अग्रिम पंक्ति में रहकर जनता की सेवा करते हैं। उनकी कार्यकुशलता से शासन व्यवस्था पारदर्शी और प्रभावी बनती है।

जब सरकारी कर्मचारी इतना कुछ करते हैं, तो उनका ख्याल रखना जरूरी है। केंद्र सरकार ने उचित ही वेतन आयोग का गठन किया और उम्मीद है कि आयोग की सिफारिशों को जल्द ही स्वीकार कर लिया जाएगा। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और कार्य के प्रति उनमें उत्साह और ज्यादा बढ़ेगा। इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। वास्तव में, जब कर्मचारियों के वेतन बढ़ते हैं, तो उनकी क्रय शक्ति, यानी खरीदने की क्षमता बढ़ती है, जिससे बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है और व्यापार व उद्योगों को लाभ मिलता है। इसका सकारात्मक असर आम जनजीवन पर भी पड़ता है।

सुनील कुमार महला, टिप्पणीकार

कामगारों को इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा कहा जा रहा है कि वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा है और उनकी किस्मत खुलने वाली है। देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगियों के भविष्य का फैसला यह आयोग करेगा और कुछ विश्लेषक दावा करने से नहीं चूक रहे कि इन कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को लड्डू मिलने वाला है। मगर क्या वास्तव में ऐसा होगा?

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस वेतन आयोग के गठन से पहले केंद्र सरकार ने यह शर्त रख दी है कि देश की आर्थिक स्थिति व राजकोषीय अनुशासन, विकास व कल्याण से जुड़ी योजनाओं के आवंटन, राज्य सरकारों पर बोझ और निजी क्षेत्र के वेतन ढांचे का ख्याल रखकर ही आयोग अपनी सिफारिशें दें। इसका मतलब है कि सरकार खुद मान रही है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए सोच-विचारकर ही वेतन में बढ़ोतरी की जाए। बजट का तो इसमें ख्याल रखा ही गया है, इसका भी ध्यान रखा गया है कि निजी क्षेत्र के वेतन से सरकारी क्षेत्र के वेतन बहुत अधिक न रखे जाएं। इन सबका मतलब यही है कि सीमित दायरे में ही आयोग अपनी सिफारिशें देगा। कुछ लोग फिटमेंट फैक्टर की खूब चर्चा कर रहे हैं। जो लोग इस शब्द को नहीं जानते, उनको बता दूं कि वेतन वृद्धि को मापने का यह एक मापक है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 है, तो इसका मतलब है कि कर्मचारियों के बेसिक वेतन में दो गुना की वृद्धि होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.9 रह सकता है, यानी किसी का बेसिक वेतन यदि 1,000 रुपया है, उसकी सैलरी बढ़कर 1,900 रुपये हो जाएगी। यानी, करीब 90 फीसदी वेतन बढ़ जाएगा, लेकिन इसके साथ ही 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता भी खत्म हो जाएगा। इस तरह, शुद्ध लाभ 32 प्रतिशत ही रह जाएगा।

वेतन आयोग से जुड़ा एक पहलू यह भी है कि जैसे ही इसकी सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार की जाती है, महंगाई में जबर्दस्त इजाफा होता है। अव्वल तो मुद्रास्फीति दर पहले से ही ज्यादा है, ऐसे में, यदि इसकी सिफारिशें मान ली जाती हैं, (जो हमेशा मानी जाती रही है) तो महंगाई और बढ़ जाएगी। इस तरह, कर्मचारियों को उस तरह से फायदा नहीं मिलेगा, जितना दावा किया जा रहा है, क्योंकि वेतन बढ़ते ही उनके खर्च भी बढ़ जाएंगे। हमें यह भी समझना होगा कि रुपये का अवमूल्यन हो रहा है और लोगों की क्रय शक्ति लगातार कमजोर हो रही है। ऐसे में, वेतन वृद्धि के बाद भी कर्मचारियों को जरूरी लाभ मिल सकेगा, इस बात पर स्वाभाविक ही संदेह है।