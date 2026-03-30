बालेन शाह की अति सक्रियता सुखद

नेपाल में ‘जेन-जी’ आंदोलन के बाद गठित बालेन शाह के नेतृत्व वाली सरकार सिर्फ नेपाल या उप-महाद्वीप के लिए नहीं, बल्कि तीसरी दुनिया के सभी देशों के लिए एक मिसाल बनकर उभरी है। ये ऐसे देश हैं, जिनको अविकसित कहा जाता है…

नेपाल में ‘जेन-जी’ आंदोलन के बाद गठित बालेन शाह के नेतृत्व वाली सरकार सिर्फ नेपाल या उप-महाद्वीप के लिए नहीं, बल्कि तीसरी दुनिया के सभी देशों के लिए एक मिसाल बनकर उभरी है। ये ऐसे देश हैं, जिनको अविकसित कहा जाता है और जहां की आबादी भी तुलनात्मक रूप से अधिक है। अगर इस सरकार की सक्रियता इसी तरह बनी रही और सही दिशा में काम करती रही, तो निश्चय ही तमाम देशों में जेन-जी की उम्मीदों को नए पंख लग जाएंगे।

नए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने शपथ लेने के कुछ ही घंटों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केपी शर्मा ‘ओली’ व पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार करा लिया। ये गिरफ्तारियां बीते साल सितंबर में हुए जेन-जी विरोध-प्रदर्शनों के दौरान दर्जनों लोगों की मौत से संबंधित मामले में हुई हैं। वैसे, इस उप-महाद्वीप के तमाम पुराने एवं परंपरागत राजनीतिक दलों व उनके समर्थन से चल रहे मीडिया वाले यही प्रचार कर रहे हैं कि यह ‘बदले की कार्रवाई’ है, लेकिन नई सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जेन-जी आंदोलन की जांच करने वाले गौरी बहादुर कार्की आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। ये गिरफ्तारियां इसीलिए भी की गई हैं, क्योंकि कानून की नजर में सभी बराबर हैं और कानून के अनुसार ही इन सभी पर मामले चलेंगे। यह कोई छिपा रहस्य नहीं है कि परंपरागत राजनीति के तले न्याय-व्यवस्था सभी के लिए बराबर नहीं होती। नामी-गिरामी लोग कानूनी मकड़जाल को भेद देते हैं, जबकि आम आदमी उसमें फंसकर रह जाता है। जब गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता वाले आयोग ने अपनी रिपोर्ट सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली पिछली कार्यवाहक सरकार को सौंपी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अगर कार्रवाई करतीं, तब उसे बदले की कार्रवाई कहा जा सकता था। अभी की कार्रवाई तो मंत्रिपरिषद के फैसले के अनुसार ही है।

दक्षिण एशियाई राजनीति पर किए गए अध्ययन बताते हैं कि यहां बड़ी संख्या में राजनेता अपने पद का दुरुपयोग करके निजी संपत्ति जमा करते हैं और भ्रष्टाचार व भाई-भतीजावाद का पोषण करते हैं। इस संस्कृति के खिलाफ बालेन शाह की लड़ाई का स्वागत किया जाना चाहिए। केपी शर्मा ओली जिस विचारधारा से आते हैं, उसका मकसद उत्पादन के साधनों के साझा स्वामित्व पर आधारित एक वर्गहीन, समतामूलक समाज की स्थापना करना है। मगर ओली अपना जन्मदिन भी ऐसे मनाते हैं, मानो कम्युनिस्ट न होकर बहुत बड़े पूंजीपति हों। यही कारण है कि उनकी गिरफ्तारी खलती नहीं है।

जंग बहादुर सिंह, टिप्पणीकार

इन सबसे नेपाल में बढ़ जाएगा संकट नेपाल एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता और नागरिक असंतोष के दोराहे पर खड़ा हाे गया है। रैपर से राजनेता बने बालेन शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही जिस तरह के कठोर राजनीतिक कदम उठाए हैं, उससे देश में अराजकता फिर से बढ़ सकती है। उन्होंने पद संभालने के महज 24 घंटे के भीतर पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ‘ओली’ को गिरफ्तार करवा लिया, जिससे देश के सियासी गलियारे में भूचाल आ गया है। जनता भी नाराज होकर सड़कों पर उतर आई है।

असल में, नई सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही कार्की जांच आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया। सरकार का तर्क है कि यह न्याय की शुरुआत है और उन युवाओं को न्याय दिलाने की कोशिश है, जिन्होंने पिछले साल के आंदोलन में अपनी जान गंवाई थी। वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन-यूएमएल इसे राजनीतिक प्रतिशोध और अवैध कार्रवाई करार दे रही है। ओली की गिरफ्तारी के विरोध में काठमांडू और ललितपुर सहित नेपाल के कई हिस्सों में उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर और जांच-रिपोर्ट की प्रतियां फूंककर अपना विरोध दर्ज किया है। केपी शर्मा ओली का झुकाव चीन की ओर रहा है। इस लिहाज से नई सरकार की कार्यप्रणाली नेपाल के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नया मोड़ दे सकती है।

नेपाल एक संक्रमणकालीन लोकतंत्र है, जहां इतिहास की विरासत, वर्तमान की राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा और बाहरी शक्तियों का दबाव, तीनों मिलकर अस्थिरता पैदा करते हैं। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करने का प्रयास करे, पर उसे नेपाल की संप्रभुता और संवेदनशीलता का भी सम्मान बनाए रखना होगा। भारत की नीति हमेशा नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की रही है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता में भारत को संतुलित कूटनीति अपनानी पड़ती है। बहरहाल, किसी एक पक्ष के प्रति झुकाव दिखने पर नेपाल में भारत-विरोधी भावना उभर सकती है। नेपाल की लोकतांत्रिक संस्थाएं अभी परिपक्व नहीं हुई हैं। सत्ता-संघर्ष अभी भी व्यक्ति-केंद्रित है। बाहरी प्रभाव और आंतरिक असंतोष मिलकर अस्थिरता को बढ़ा सकते हैं। नेपाल की यह अशांति उसके गहरे संस्थागत संकट को बढ़ा सकती है। यदि बालेन शाह की सरकार न्याय और राजनीतिक स्थिरता को लेकर संतुलन बनाने में विफल रहती है, तो ‘जेन-जी’ के बाद अब ओली समर्थकों का आंदोलन देश को एक लंबे गृह-युद्ध जैसी स्थिति या राजनीतिक शून्यता में धकेल सकता है।