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जेन-जी के खिलाफ अशालीन टिप्पणी

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जेन-जी और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा संचालित छात्र आंदोलन पर कंगना रनौत का बयान उचित नहीं लगता। उन्होंने छात्रों को उनकी भाषा के लिए घेरा है। ऐसा कहते हुए वह भूल गईं कि नौजवानों ने अपना दर्द देश को दिखाया…

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जेन-जी और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा संचालित छात्र आंदोलन पर कंगना रनौत का बयान उचित नहीं लगता। उन्होंने छात्रों को उनकी भाषा के लिए घेरा है। ऐसा कहते हुए वह भूल गईं कि नौजवानों ने अपना दर्द देश को दिखाया था। पेपर लीक कोई सरल समस्या नहीं है। अगर छात्र और नौजवान सड़कों पर नहीं उतरते, तो इस मुद्दे पर शायद ही सरकार सजग होती। ये वही युवा हैं, जो अथक परिश्रम के बाद नीट जैसी कठिन परीक्षा देते हैं, लेकिन पेपर लीक के कारण वह परीक्षा रद्द कर दी जाती है। ऐसे में, इन नौजवानों पर क्या बीतती है, यह कोई दूसरा नहीं जान सकता। उनकी पीड़ा तो वही समझ सकता है, जो प्रतियोगी या प्रवेश परीक्षाओं के दौर से गुजरा हो। कंगना रनौत के बयान से ऐसा लगता है कि उन्हें युवाओं की परेशानी महसूस नहीं होती और उन्हें तंत्र-विरोधी आंदोलनों से दिक्कत है, इसलिए उन्हें इस आंदोलन में सिर्फ गंदगी दिखी। ये बच्चे देश के भविष्य हैं, उन्हें उनका हक मिलना ही चाहिए।

शैलबाला कुमारी, गृहिणी

कंगना रनौत की टिप्पणी का स्वाभाविक विरोध हो रहा है। उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को अपमानजनक शब्दों में संबोधित किया है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में नौजवानों पर अशोभनीय टिप्पणी करना न केवल अनुचित है, बल्कि उनकी उपलब्धियों और संघर्षों का भी अपमान है। जबकि, जेन-जी भारत की सबसे ऊर्जावान और नवाचारी पीढ़ी है। यही पीढ़ी स्टार्टअप शुरू कर रही है, नई तकनीकों को अपना रही है और उद्यमिता में देश का नाम रोशन कर रही है। ऐसे में, छात्रों के वेश में आंदोलन में घुसे कुछ अराजक तत्वों को आधार बनाकर एक पूरी पीढ़ी को कठघरे में खड़ा करना सही नहीं। कंगना को यह भी समझना चाहिए कि विरोध-प्रदर्शन लोकतंत्र का अहम हिस्सा हैं। यदि युवा किसी परीक्षा घोटाले, बेरोजगारी या अन्य सार्वजनिक मुद्दों पर आवाज उठाते हैं, तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। उनकी भाषा या पहनावे के आधार पर पूरे आंदोलन को खारिज कर देना मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना माना जाएगा। भारतीय लोकतंत्र में किसी सांसद या जन-प्रतिनिधि से यही अपेक्षा की जाती है कि वह संयमित भाषा का प्रयोग करे, लेकिन कंगना इस उम्मीद पर खरी नहीं उतरतीं। यदि कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो जवाब में उतनी ही अशालीन भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन हमारे नेतागण तो अब शब्दों की मर्यादा भूल गए हैं। समय के साथ भाषा और संस्कृति बदलती है। नई पीढ़ी इसमें अपवाद नहीं है। यह बात कंगना को जल्द समझ लेनी चाहिए।

अपर्णा श्रीवास्तव, टिप्पणीकार

कंगना की मंशा गलत नहीं लगती

कंगना रनौत ने आखिर गलत क्या कहा। आलोचक कह रहे हैं कि उन्होंने नई पीढ़ी के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे, जिससे समाज में संवाद के बजाय विभाजन को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा कहने वाले भूल रहे हैं कि कंगना की चिंता युवाओं की भाषा और व्यवहार को लेकर थी, जिसे अधिक संतुलित व रचनात्मक तरीके से आंदोलनकारी व्यक्त कर सकते थे। वैसे भी, उन्होंने पूरी पीढ़ी को नहीं, बल्कि उन्हीं नौजवानों को निशाना बनाया है, जिन्होंने आंदोलन के दौरान व सोशल मीडिया के मंचों पर अशालीन भाषा का प्रयोग किया। ऐसे में, कंगना ने जो विषय उठाया है, वह केवल राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संकट की ओर इशारा है।

इस बात से शायद ही किसी को ऐतराज होगा कि आज सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के लिए कई युवा विवादास्पद भाषा, अपमानजनक मीम्स और आक्रामक अभिव्यक्ति का सहारा लेते हैं। इससे संवाद की शालीनता कम हुई है। छात्र आंदोलन के दौरान ही हमने देखा कि किन-किन तरह के शब्दों वाले पोस्टर लहराए गए। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को गालियां दी गईं, यहां तक कि कई पोस्टर तो हद से अधिक अशालीन थे। इन सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं रखा जा सकता। संविधान जब हमें यह अधिकार देता है, तो हमसे जिम्मेदारी की अपेक्षा भी रखता है। कई जेन-जी आंदोलनकारी इस पर खरे नहीं उतर सके थे, इसलिए अगर आज उनका विरोध हो रहा है, तो इसमें गलत क्या है?

क्या अधिकारों के साथ कर्तव्यों की चर्चा करना गलत है? आज की पीढ़ी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर तो खूब जोर देती है, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारियों, पारिवारिक मूल्यों और अनुशासन को लेकर आंखें मूंदे रहती हैं। कंगना ने इसी असंतुलन की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। उनकी भाषा भले तीखी रही हो, लेकिन उनकी मंशा गलत नहीं थी। समाज में शालीनता, अनुशासन और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को बचाए रखना आवश्यक है। वैसे भी, इतिहास यही बताता है कि हर पीढ़ी की आलोचना होती रही है। कभी बुजुर्गों ने युवाओं को उग्र कहा, तो कभी युवाओं ने पुरानी पीढ़ी को रूढ़िवादी बताया, इसलिए जेन-जी की उनकी आलोचना सामान्य मानी जाएगी। यदि समाज में कोई वर्ग या पीढ़ी आलोचना से पूरी तरह ऊपर उठ जाए, तो स्वस्थ लोकतांत्रिक बहस समाप्त हो जाएगी। यह वक्त युवाओं के आत्ममंथन का है। आलोचना को उन्हें सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, तभी मौजूदा बहस समाज के लिए उपयोगी हो सकेगी।

दीपक कुमार, टिप्पणीकार

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