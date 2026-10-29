ठेका आधारित व्यवस्था से बढ़ रहा भ्रष्टाचार

सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग, यानी ठेका आधारित व्यवस्था लाने का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज को अधिक कुशल, लचीला और कम-खर्च बनाना था, पर असलियत में ठेका के बहाने सरकारी विभागों और आउटसोर्सिंग कंपनियों…

सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग, यानी ठेका आधारित व्यवस्था लाने का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज को अधिक कुशल, लचीला और कम-खर्च बनाना था, पर असलियत में ठेका के बहाने सरकारी विभागों और आउटसोर्सिंग कंपनियों (ठेकेदारों) के बीच एक सुनियोजित गठबंधन काम करने लगा है, जो भ्रष्टाचार को अंजाम देता है। मसलन, स्थानीय निकायों में कार्य करने हेतु मानव संसाधनों की आपूर्ति निविदा के माध्यम से आउटसोर्सिंग एजेंसियां कर रही हैं, और यहीं से शुरू होता है भ्रष्टाचार का खेल। दरअसल, जो बिल आउटसोर्सिंग एजेंसियां सरकारी दफ्तरों में जमा करती हैं, विभागीय अधिकारी उनको पूर्ण जांच किए बिना स्वीकृत कर लेते हैं। माना जाता है कि इसमें परदे के पीछे एजेंसियों और अधिकारियों में लेन-देन होता है। न तो इस बात की जांच की जाती है कि कर्मचारियों की जितनी संख्या एजेंसी बता रही है, वह वाकई उपयुक्त है और न इस बात की पड़ताल होती है कि कर्मचारियों को प्रावधान के मुताबिक कितनी जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं?

यह पूरा खेल किस तरह असीमित मुनाफे का होता है, इसका पता इससे भी चलता है कि सरकारी खजाने से प्रति कर्मचारी जितनी राशि निर्गत होती है, उसका कुछ हिस्सा विभागीय अधिकारी व एजेंसियां आपस में बांटती हैं और शेष कर्मचारियों को दिया जाता है। बेरोजगारी के इस दौर में उच्च शिक्षित युवा जब मामूली रकम हाथ में पाते हैं, तो उनका हताश होना स्वाभाविक है। यही नहीं, बिल में फर्जी कर्मचारियों की संख्या भी खूब बताई जाती है। जैसे- कागजों पर 100 कर्मचारियों की तैनाती दिखाई जाती है, पर हकीकत में 60-70 कर्मचारी ही काम करते हैं। बाकी ‘कर्मचारियों’ के वेतन-भत्ते आदि ठेकेदार व विभागीय अधिकारी आपस में बांट लेते हैं। इसी तरह, भर्ती के नाम पर भारी भ्रष्टाचार किया जाता है।

आउटसोर्सिंग में एक बड़ा घपला निविदा-प्रक्रिया में भी किया जाता है। ई-टेंडरिंग के बावजूद अधिकारियों द्वारा इस तरह निविदाएं जारी की जाती हैं कि ठेका उनकी पसंदीदा एजेंसी को ही मिले। कई बार तो अधिकारी खुद अपने रिश्तेदारों या करीबियों के नाम पर बेनामी आउटसोर्सिंग एजेंसियों को ठेका दिलाते हैं। कहने का अर्थ यही है कि ठेके वाली इस व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं है, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। वैसे भी, जब कर्मचारियों से संबंधित अधिकांश कार्य सरकारी विभागों में ही होते हैं, तो फिर एजेंसियों (बिचौलियों) को दिए जाने वाले अतिरिक्त भुगतान की उपयोगिता आखिर क्या है?

शुभम झा, वकील

आउटसोर्सिंग से सेवाओं का होता विस्तार सरकारी कामकाज में आउटसोर्सिंग एजेंसियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। पहले जिन कामों के लिए स्थायी सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त करना पड़ता था, उनमें से कई अब निजी एजेंसियों के माध्यम से कराए जा रहे हैं। इससे सरकार को जरूरत के अनुसार मानव संसाधन जुटाने, भर्ती-प्रक्रिया का बोझ कम करने और सेवाओं को समयबद्ध तरीके से संचालित करने में मदद मिली है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और दूर-दराज के क्षेत्रों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाना वैसे भी चुनौतीपूर्ण काम रहा है, वहां आउटसोर्सिंग व्यवस्था उपयोगी साबित हो रही है।

सरकार का मुख्य काम नीतियां बनाना, जन-कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देना है, लेकिन कार्यालयों में डाटा एंट्री, कंप्यूटर संचालन, सफाई, सुरक्षा, तकनीकी सहायता, वाहन संचालन और अन्य सहायक कार्यों के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इन कामों को आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कराने से विभागों को अपनी जरूरत के मुताबिक कर्मचारी उपलब्ध हो सकते हैं। इससे प्रशासनिक व्यवस्था में लचीलापन आता है। आउटसोर्सिंग एजेंसियां अपेक्षाकृत कम समय में आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध करा देती हैं, जिससे कार्यालयों के रोजमर्रा के काम प्रभावित होने की आशंका घटती है। विशेष रूप से तकनीकी सेवाओं और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यों में विशेषज्ञता हासिल करने वाली एजेंसियों की मदद से विभाग नई क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 में ‘गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस’ के माध्यम से सरकारी संगठनों ने दस लाख से अधिक श्रमिकों को काम पर रखने की प्रक्रिया पूरी की। इससे पता चलता है कि सरकारी सेवाओं में आउटसोर्सिंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है।