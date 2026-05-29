श्रेष्ठ भाव की ग्रंथि से ग्रसित क्लब

नई दिल्ली स्थित विख्यात जिमखाना क्लब को केंद्र सरकार ने हाल में ही अपने नियंत्रण में लेने का फैसला लिया है। इसको लेकर चर्चा गर्म है। जिमखाना क्लब केवल जिम का क्लब नहीं है, बल्कि यह देश में स्थापित हो चुकी अभिजात्य…

नई दिल्ली स्थित विख्यात जिमखाना क्लब को केंद्र सरकार ने हाल में ही अपने नियंत्रण में लेने का फैसला लिया है। इसको लेकर चर्चा गर्म है। जिमखाना क्लब केवल जिम का क्लब नहीं है, बल्कि यह देश में स्थापित हो चुकी अभिजात्य संस्कृति का एक नमूना है। ऐसे क्लब और संस्थाएं देश भर में बहुसंख्या में उग आए हैं, जिन्होंने अपने लिए देश के संविधान से इतर प्रावधान बना रखे हैं। इनकी सदस्यता शुल्क इतनी होती है, जो आम आदमी तो दूर, मध्यम वर्ग और उच्च-मध्यम वर्ग के लिए भी अकल्पनीय होती है। सदस्यता लेने के लिए वर्षों की लंबी लाइन और उबाऊ प्रक्रिया की तो बात ही अलग है। उनकी सदस्यता के प्रावधान आम तौर पर देश के संविधान में प्रदत्त समता के सिद्धांत के विपरीत होते हैं। यह समाज और देश की कानून-व्यवस्था और सांविधानिक मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इस तरह के क्लब देश के संसाधनों का उपयोग तो करते हैं, लेकिन उसका फायदा कुछ सीमित और लक्षित वर्ग तक ही पहुंचाते हैं।

भारत में इस तरह के क्लब और जिमखाने ब्रिटिश हुकूमत के दौरान शुरू किए गए थे। अंग्रेज शासकों ने अपने को भारतीयों से श्रेष्ठ जतलाने और आम लोगों से दूरी बनाकर अलग पहचान बनाए रखने के लिए इस तरह के क्लब और जिमखाने शुरू किए थे। इस समूह में उन्होंने अपने कुछ वैसे चाकर भारतीय वर्ग को भी शामिल कर लिया, जो दिखने में तो भारतीय थे, लेकिन दिमागी तौर पर पूरी तरह अंग्रेज। ये काले अंग्रेज भी भारतवासियों को हिकारत की नजर से देखने वाले रहे हैं और उनको अपमानित कर खुद कथित श्रेष्ठता भाव से ग्रस्त रहे। ये जिमखाने और क्लब इन्हीं भारतीयों के झूठे अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोगों को याद होगा कि कभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु को कोलकाता के ऐसे ही एक क्लब में सिर्फ इसलिए प्रवेश नहीं करने दिया गया था कि वे धोती-कुर्ता में थे। ऐसे में, आम भारतीयों के प्रति इनकी क्या मानसिकता होगी और उनके प्रति क्या बर्ताव होगा, इसे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।

इसीलिए, आजाद भारत की सरकार को चाहिए कि इन जिमखानों और क्लबों को पुनर्गठित करे और समता, बंधुत्व और न्याय की कसौटी पर इनका परीक्षण कर नए सिरे से दिशा-निर्देश बनाए। जो क्लब इन दिशा-निर्देशों को मानने से इनकार करते हैं, उन्हें तत्काल बंद कर उनके संचालकों पर कार्रवाई की जाए, ताकि देश में विशिष्ट वर्ग की संस्कृति खत्म हो। इस दृष्टि से देखा जाए, तो दिल्ली जिमखाना का सरकार द्वारा अधिग्रहण उचित और न्यायपूर्ण कदम है।

दीपक कुमार सिंह, टिप्पणीकार'

विरासतों के साथ छेड़छाड़ बहुत दुखद केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली जिमखाना क्लब को बंद करने का फैसला एक दुखद खबर की तरह आई। इससे कुछ साल पहले इसी तरह के एक फैसले में दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित अप्पू घर को भी बंद कर दिया गया था। यहां दिल्ली के बच्चे मनोरंजन के साथ ज्ञान-विज्ञान की जानकारी प्राप्त करने भी आया करते थे। दिल्ली जैसे महानगरों में, जहां स्थान का घोर अभाव है, सार्वजनिक रूप से संचालित क्लब, जिमखाना और पुस्तकालय ही हैं, जो सामाजिकता का बोध कराते हैं। जिमखाना और इस तरह की गतिविधियां देश के महानगरों में बड़े इलाके में फैले हुए तो हैं, पर इसके उपयोग के नजरिये से देखें, तो व्यापक समुदाय को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी तौर पर कोई व्यक्ति यह सुविधा इतनी जगह में पा नहीं सकता।

आज दिल्ली के छोटे-छोटे पार्कों में भी जिम आदि की सुविधा की गई है, जिसका लाभ वहां के स्थानीय नागरिक उठा रहे हैं। अगर सरकार की सोच इस तरह जनविरोधी बन रही है, तो ये सुविधाएं भी क्षणिक ही साबित होंगी। किसी दिन यह भी खबर पढ़ने को मिलेगी कि पार्कों के जिम को खर्च कटौती के नाम पर सरकार ने बंद कर दिया है।

नई दिल्ली में जिमखाना क्लब का निर्माण 1930 के दशक की शुरुआत में हुआ था। इस इमारत का निर्माण दो अन्य निर्माणों- कनॉट प्लेस और कमांडर-इन-चीफ निवास, जिसे बाद में प्रधानमंत्री नेहरू के निवास स्थान तीन मूर्ति हाउस के नाम से जाना गया, के साथ किया गया था।

1930 के दशक तक जिमखाना एक खेल क्लब था, जिसमें स्विमिंग पूल और स्क्वैश कोर्ट नहीं थे। निर्माणाधीन वायसराय हाउस में भी स्विमिंग पूल नहीं थे। वायसराय की पत्नी लेडी विलिंगडन को तैरने के लिए जगह ढूंढ़ने में काफी परेशानी हो रही थी। उन्हें नई दिल्ली में रहने वाले धनी भारतीयों के घरों के पूल का इस्तेमाल करना पड़ता था। वह इससे खुश नहीं थीं और वायसराय हाउस में काम कर रहे निर्माणकर्ताओं से परेशान होती जा रही थीं। आखिरकार उन्हें एक रास्ता मिल गया और अपने पति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उन्होंने स्विमिंग पूल के निर्माण के लिए 21,000 रुपये दान कर दिए। इससे ये सुविधाएं भी यहां पर आ गईं।

देश में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जो इतिहास की थाती हैं। ये हमारी विरासत हैं। इन्हें खत्म करना या इनमें बदलाव करना हमारी ऐतिहासिक पहचान के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। इससे हमारी सांस्कृतिक दरिद्रता भी उजागर होती है। अगर हमें सांस्कृतिक रूप से संपन्न बनना है, तो विरासतों के साथ छेड़छाड़ पर रोक लगनी चाहिए।