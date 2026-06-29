लिव-इन संबंधों को बढ़ावा नहीं मिले

हम इस बात से शत-प्रतिशत सहमत हैं कि लिव-इन रिलेशनशिप को कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता है। पिछले दिनों माननीय पंजाब हाईकोर्ट ने लिव-इन में रह रहे एक युवा जोड़े को इसलिए पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया…

हम इस बात से शत-प्रतिशत सहमत हैं कि लिव-इन रिलेशनशिप को कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता है। पिछले दिनों माननीय पंजाब हाईकोर्ट ने लिव-इन में रह रहे एक युवा जोड़े को इसलिए पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने माता-पिता से साथ-साथ रहने की अनुमति नहीं ली गई थी।

अदालत का कहना है कि भारतीय समाज में विवाह एक पवित्र संस्था के रूप में मान्य है और लिव-इन में रहना किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रश्न नहीं हो सकता। इससे माता-पिता का सम्मान भी प्रभावित होता है। ऐसे में, इस तरह के जोड़ों द्वारा माता-पिता के खिलाफ सुरक्षा की मांग करना किस तरह से उचित कहा जा सकता है? स्पष्ट है, लिव-इन में रहने वाले जोड़े ने इसलिए अपनी सुरक्षा की मांग की, क्योंकि वे बालिग हैं, एक-दूसरे से प्रेम करते हैं और अपने संबंध को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आश्चर्य है कि जो माता-पिता अपने लड़के-लड़कियों को बचपन से पाल-पोसकर बड़ा करते हैं, बड़े होने पर इन युवाओं को वही संरक्षक की जगह बेगाने नजर आने लगते हैं। यह हमारी समझ से बाहर है। अतः हम लिव-इन रिलेशनशिप को उचित नहीं मानते हैं, जिसमें माता-पिता की सहमति नहीं है।

हालांकि, आज नौजवानों का एक वर्ग पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होकर लिव-इन रिलेशनशिप जैसी आधुनिक जीवनशैली अपना रहा है और साथ-साथ रह रहा है, परंतु अपने परिवार या माता-पिता से अपने रिश्ते को छिपा रहा है। ऐसे में, जब वे अपने इन रिश्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस से मदद मांगते हैं, तो कुछ अजीब लगता है। अदालत का कहना है कि घर से भागकर या घरवालों को बिना बताए युवा जब साथ-साथ रहते हैं, तो यह यूं भी नियम के विरुद्ध है। कारण? ऐसे रिश्ते न केवल परिवार की प्रतिष्ठा को प्रभावित करते हैं, बल्कि माता-पिता के गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार का भी उल्लंघन करते हैं।

इसी कारण माननीय कोर्ट का कहना है कि किसी भी संबंध को लिव-इन रिलेशनशिप का दर्जा देने के लिए भी कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करना बेहद जरूरी है। लिव-इन में रहने वाले दोनों व्यक्तियों का विवाह योग्य उम्र का होना‌ और समाज के सामने पति-पत्नी की तरह रहना आवश्यक है।

दरअसल, हमारे देश में ऐसे रिश्तों की शुरुआत बॉलीवुड कलाकारों ने की है, जिनसे प्रभावित होकर हमारी युवा पीढ़ी भी जॉब के दौरान इस संस्कृति को धड़ल्ले से अपनाने लगी है। इस तरह के रिश्ते बिना सोचे-समझे बनाए जाते हैं, इसलिए ये उचित नहीं कहे जा सकते।

एम एम राजावत ‘राज’, टिप्पणीकार

जीने की आजादी मौलिक अधिकार भारतीय समाज में यौन शुचिता का परंपरागत विचार अब खंडित हो रहा है। किशोरावस्था से यौवन की ओर कदम बढ़ाती युवा जोड़ी कई बार अभिभावकों की खुली छूट या बिंदास जीवनशैली जीने के भ्रम में गलत रास्ते पर चली जाती है। अगर समाज में इस तरह के रिश्तों को स्वीकृति मिल जाए, तो इससे उनमें सहजता आ जाएगी।

आज पूरी दुनिया एक गांव में परिवर्तित हो चुकी है, तो समाज की मानसिकता भी इसी के अनुरूप बदलनी चाहिए और विवाह जैसी पुरातन संस्थाओं को उदार बनाया जाना चाहिए, जिसमें लिव-इन जैसे संबंधों की भी मान्यता हो। समाज को पुरानी रूढ़ियों के सहारे हांकने की कोशिश कई बार बड़े भयावह परिणाम लाती है। न जाने क्यों भारतीय समाज में अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने या किसी से प्यार करने के बाद शादी करने को अभी भी समाज हिकारत की नजर से देखता है। आज के दौर में भी बहुत से अभिभावक यह कहने से हिचकते हैं कि उनकी बेटी या बेटे ने अपनी मर्जी से जीवन साथी चुना है। अगर कोई युवा किसी के साथ अफेयर में हो, तो उसे या तो पाश्चात्य संस्कृति का दुष्प्रभाव बताया जाता है, या सामाजिक संस्कारों का भंजक माना जाता है। कई बार इसके भी दुष्परिणाम सामने आते हैं। लड़की मां-बाप की पसंद के लड़के के साथ शादी के बाद सामंजस्य बैठाने में असफल रहती है। कई बार आत्महत्या और अब तो मंगेतर या पति के कत्ल तक बात जा पहुंची है। ऐसे कदम घातक और समाज के स्वरूप को नष्ट करने वाले हैं।

बीते दिनों नोएडा से लेकर भोपाल, कोलकाता से लेकर देहरादून तक दहेज हत्याओं या ससुराल में मिली प्रताड़ना के कारण हुई मौतों के कई मामले सामने आए, जिनमें नवयुवतियों की जिंदगी बर्बाद हुई और उनके मां-बाप जिंदगी भर का दुख अब उठा रहे हैं। एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि विवाह से पहले स्वतंत्र, स्वच्छंद जीवन जीने का मन बना चुकी लड़कियों को अब ससुराल की बंदिशों में रहकर जीना स्वीकार नहीं है, जिस कारण कई बार वे ससुराल वालों को दहेज उत्पीड़न के झूठे मुकदमों में फंसा जाती हैं। इस सबके लिए जिम्मेदार विवाह पूर्व की स्वच्छंद जीवनशैली है। लड़कियां अब अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं और वे गृहस्थी के झंझट में फंसना नहीं चाहतीं, इसलिए लिव-इन को महत्व दे रही हैं।

आदर्शवादी समाज होने के लिए अब बदलते माहौल की हकीकत को समझना और स्वीकारना चाहिए। भोपाल, नोएडा, इंदौर, पुणे में घटी घटनाएं केवल अपराध कथाएं नहीं हैं, ये समाज के लिए एक चेतावनी हैं, जिन्हें सुनने की जरूरत है।