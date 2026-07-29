सिद्धारमैया की बातों पर चिंतन जरूरी

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार और धन-बल पर चिंता व्यक्त करते हुए राजनीति से संन्यास लेने की बात कहना स्वाभाविक ही चर्चा का विषय बन गया है। सूबाई राजनीति में उनकी गिनती एक प्रभावी नेता…

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार और धन-बल पर चिंता व्यक्त करते हुए राजनीति से संन्यास लेने की बात कहना स्वाभाविक ही चर्चा का विषय बन गया है। सूबाई राजनीति में उनकी गिनती एक प्रभावी नेता के रूप में होती है, इसलिए उनके इस बयान के गहरे निहितार्थ हैं। यह बताता है कि भारतीय राजनीति में लगातार आई गिरावट से वह क्षुब्ध हैं। सच भी यही है कि जिस शुचिता की कल्पना की गई थी, वह राजनीति में अब दिख नहीं रही है।

आज की राजनीति पहले की तुलना में अधिक खराब हो गई है। मौजूदा विकृतियों और विसंगतियों का ही संकेत है कि आज कई नेता खुद को इस राजनीति के अनुकूल नहीं पा रहे। बेशक, सभी राजनेता भ्रष्ट नहीं हैं या वे भ्रष्ट आचरण में लिप्त नहीं होते, लेकिन राजनीतिक दलों में जिस तरह की उठा-पटक देखी जाती है, दल-बदल करवाए जाते हैं, परोक्ष रूप से लाभ दिए जाते हैं, उससे यही संकेत मिलता है कि कहीं-न-कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। इसे भारतीय राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं कहा जाएगा। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना सांसदों और विधायकों का बड़े पैमाने पर दल-बदल कराना कोई सामान्य घटना तो नहीं ही है। फिर, यह भी समझना चाहिए कि सिद्धारमैया का बड़ा सामाजिक आधार है। वह लंबे समय से पिछड़े वर्गों, दलितों, अल्पसंख्यकों और ग्रामीण मतदाताओं के बीच लोकप्रिय रहे हैं। उन्होंने अपनी राजनीति को केवल एक जाति या क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सामाजिक न्याय के व्यापक एजेंडे के साथ आगे बढ़ाया। यही कारण है कि वह एक सर्वमान्य जननेता के रूप में स्थापित हुए हैं। ऐसे में, उनके कहे पर सभी नेताओं को गौर करना चाहिए।

समग्र रूप से यह घोषणा कर्नाटक की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया का संकेत अवश्य देती है, पर इसने भ्रष्टाचार को लेकर एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। यह मुद्दा किसी एक राज्य का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर का है। राजनेताओं को सोचना चाहिए कि राजनीति में किस तरह से नैतिकता, पारदर्शिता, निष्पक्षता और सेवा भावना को फिर से स्थापित किया जाए। आज का युवा राजनीति में बड़े बदलाव की तरफ देख रहा है। जंतर मंतर पर हुए हालिया प्रदर्शन से यह स्पष्ट हो चुका है कि देश के नौजवान राजनीति से खफा हैं और उसके चरित्र में बड़े बदलाव के हिमायती हैं। इसे सभी राजनीतिक दल जितनी जल्दी समझ लेंगे, उनके लिए अच्छा होगा। जब तक उनकी जवाबदेही नहीं तय की जाएगी, राजनीति में लगे भ्रष्टाचार रूपी घुन को खत्म करना आसान नहीं होगा।

वीरेंद्र कुमार जाटव, टिप्पणीकार

भ्रष्टाचार की ओट में छिपने का बहाना यह माना जाता है कि सिद्धारमैया कर्नाटक के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं, लेकिन यह दावा कि वह आज भी पहले की तरह प्रभावी हैं, पूरी तरह निर्विवाद नहीं है। बदलते राजनीतिक परिदृश्य, कांग्रेस के भीतर नेतृत्व संतुलन और नई पीढ़ी के नेताओं के उभार ने उनके प्रभाव को सीमित किया है, और यही कारण है कि उन्होंने भ्रष्टाचार की बात कहकर, या यूं कहें कि बहाना बनाकर राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। हालांकि, उनकी मंशा हम सब जानते ही हैं।

आखिर वह अब निष्प्रभावी क्यों हो गए? पहली वजह, वह अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में हैं। भले ही, उनके पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, लेकिन भविष्य की राजनीति नए नेतृत्व की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस में डीके शिवकुमार जैसे नेता तेजी से उभरे हैं। मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने अपनी दावेदारी जताई भी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पार्टी अब केवल सिद्धारमैया पर निर्भर नहीं है। दूसरा कारण, कांग्रेस के भीतर शक्ति का संतुलन बदल रहा है। मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच प्रतिस्पर्द्धा की चर्चाएं लगातार होती रहीं। यदि कोई नेता पूरी तरह प्रभावी होता, तो नेतृत्व को लेकर इस प्रकार की समानांतर दावेदारी सामने नहीं आती। यह स्थिति बताती है कि कर्नाटक कांग्रेस में अब गुटबाजी चरम पर है। तीसरा, कर्नाटक की राजनीति में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। सिद्धारमैया का मुख्य आधार पिछड़ा वर्ग रहा है, पर राज्य के अन्य प्रभावशाली समुदायों में उनका प्रभाव उतना नहीं माना जाता। भाजपा और जद (एस) भी अपने-अपने सामाजिक आधार को मजबूत करने में सफल रहे हैं। ऐसे में, सिद्धारमैया का प्रभाव पूरे राज्य पर समान रूप से नहीं दिखता। चौथा, भ्रष्टाचार और धन-बल को लेकर उनका बयान कुछ आलोचकों के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था से निराशा का संकेत है। यदि कोई नेता यह महसूस करता है कि वर्तमान राजनीति उसके मूल्यों के अनुरूप नहीं रह गई है, तो इसे राजनीतिक प्रभाव में कमी के रूप में भी देखा जा सकता है। यह स्थिति बताती है कि बदलती राजनीतिक संस्कृति के साथ तालमेल बिठाना सिद्धारमैया जैसे नेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण हो रहा है।

जाहिर है, लोकतांत्रिक राजनीति में प्रभाव का मूल्यांकन केवल लोकप्रियता से नहीं होता, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने की क्षमता से भी होता है। यदि पार्टी भविष्य के लिए नए नेतृत्व को तैयार कर चुकी है, तो इसका अर्थ है कि सिद्धारमैया अब निर्रथक हो गए हैं। इसीलिए वह अब भ्रष्टाचार का राग अलापने लगे हैं।