एक-दूसरे के हितों को साधने वाला मंच
भारत के साथ व्यापार समझौते से इन दिनों यूरोपीय संघ खूब चर्चा में है। यूरोपीय संघ केवल 27 देशों का समूह नहीं है, वह इतिहास की प्रयोगशाला है, जहां सदियों की लड़ाइयों, साम्राज्यों के उत्थान-पतन और खून से खिंचे नक्शों के बाद यह तय किया गया कि अब तलवारें नहीं चलेंगी, समझौते चलेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के मलबे से उठकर यूरोप ने यह माना कि राष्ट्रवाद की अति अंततः राष्ट्रों को ही लहूलुहान करती है। इस स्वीकारोक्ति से यूरोपीय संघ का जन्म हुआ, जो आज दुनिया की सबसे संगठित और जटिल बहुराष्ट्रीय संरचनाओं में से एक है।
वर्तमान यूरोपीय संघ में 27 देश शामिल हैं। जर्मनी और फ्रांस इसकी धुरी माने जाते हैं, तो इटली और स्पेन इसकी ऐतिहासिक आत्मा हैं। नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्जमबर्ग जैसे छोटे देश इसके प्रशासनिक संतुलन को साधते हैं। पूर्वी यूरोप से पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे देश इसके विस्तार का प्रतीक हैं। बाल्टिक क्षेत्र से एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया इसकी रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करते हैं। साइप्रस और माल्टा भूमध्य सागर की आवाज हैं, जबकि स्कैंडिनेवियाई स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क इसकी सामाजिक चेतना को आकार देते हैं। ब्रिटेन कभी इसका हिस्सा था, पर ब्रेग्जिट ने यह सिखा दिया कि किसी संघ में रहना राजनीतिक धैर्य की मांग करता है।
यूरोपीय संघ की कोई एक राजधानी नहीं है और यही उसकी खासियत भी है। यह सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे फैलाकर संतुलित करता है। ब्रसेल्स इसका प्रशासनिक चेहरा है, जहां से नीतियां बनती हैं और फाइलें चलती हैं। स्ट्रासबर्ग लोकतांत्रिक मंच है, जहां यूरोपीय संसद की बहसें गूंजती हैं। लक्जमबर्ग न्यायिक विवेक का केंद्र है, जहां कानूनों की आत्मा को परखा जाता है। यह बिखराव दरअसल शक्ति के विकेंद्रीकरण का प्रतीक है, जो यूरोपीय संघ की मूल भावना से मेल खाता है। लोकतंत्र की दृष्टि से यूरोपीय संघ एक दिलचस्प संरचना है। यहां नागरिक केवल अपने देश की सरकार नहीं चुनते, बल्कि एक महाद्वीपीय संसद के प्रतिनिधि भी चुनते हैं। हर पांच वर्ष में होने वाले यूरोपीय संसद के चुनाव इस बात का संकेत हैं कि नागरिकों की आवाज राष्ट्रीय सीमाओं से आगे जाकर सुनी जाती है।
अंततः यूरोपीय संघ एक राजनीतिक व्यवस्था से अधिक एक विचार है। इसने दुनिया को दिखाया है कि शक्ति केवल सैन्य या आर्थिक नहीं, बल्कि सहयोग और सहमति से भी हो सकती है।
विवेक रंजन श्रीवास्तव, टिप्पणीकार
नीतिगत मतभेदों सेे सुस्ती का मारा संघ
यूरोप के विकसित देशों की हालत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगातार खराब होती गई। सैन्य रूप से ये देश अमेरिका और रूस पर निर्भर हो गए थे, अर्थव्यवस्था के स्तर पर भी उनकी पहले वाली स्थिति नहीं रही। रही सही कोर कसर एशिया और अफ्रीका में उनके उपनिवेशों में आजाद होने की भावना और इसके लिए चले संघर्षों के बाद उनकी आजादी ने पूरी कर दी। इसके बाद यूरोपीय देशों के पास एकमात्र चारा यही बचा कि वे आपस में मिलकर कोई रास्ता निकालें, अन्यथा उनका विनाश निश्चित है।
इसी ऊहापोह की स्थिति में यूरोप के 28 देशों ने मिल-जुलकर एक ढीला-ढाला संघ बनाया, जिसे दुनिया में यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ के नाम से जाना जाता है। हालांकि इनकी साम्राज्यवादी मानसिकता ही थी कि यूरोपीय संघ के गठन में भी गहन जटिलता रखी गई। इस कारण इनके बीच के विमर्श, निर्णय लेने की प्रक्रिया इतनी सुस्त है कि फैसले बेकार हो जाते हैं। यूरोपीय संघ की जटिलता और दुरूह नीतिगत प्रक्रिया ही वह वजह है कि सबसे प्रभावशाली और संपन्न देशों में से एक ब्रिटेन ने खुद को अलग कर लिया।
यूरोपीय संघ की प्रमुख नाकामियों में 27 सदस्य देशों के बीच नीतिगत मतभेद, अत्यधिक नौकरशाही के कारण धीमी निर्णय प्रक्रिया (जैसे सीमा शुल्क संहिता में 10 वर्ष लगना)और ब्रेग्जिट जैसी घटनाएं शामिल हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध पर मतभेद, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) से संबंधित व्यापारिक चुनौतियां और सदस्य देशों के बीच मतभेद इनकी प्रमुख कमजोरी है।
यूरोपीय संघ के विशाल आकार और विविधता के कारण, आम सहमति बनाने में बहुत अधिक समय लगता है। ब्रेग्जिट संघ की एकता के लिए एक बड़ा झटका था। कई और देशों में भी इस संघ से अलग होने की वकालत करने वाली ताकतें मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त रूस-यूक्रेन युद्ध पर यूरोप का रुख अक्सर विभाजित और पाखंडी माना गया है, जिससे यह भारत जैसे देशों के साथ कूटनीतिक रूप से अपनी बात मजबूती से नहीं रख पाया।
मुक्त व्यापार समझौते के स्तर पर भी यूरोपीय संघ बहुत फायदेमंद नहीं रहा है। भारत के साथ यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौता सीबीएएम जैसे कड़े नियमों के कारण भारतीय स्टील और एल्युमिनियम जैसे निर्यातकों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, संघ भारत के साथ एफटीए जैसी नई पहल के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। इसमें कितना सफल होता है, यह तो समय ही बताएगा।
मृत्युंजय कुमार सिंह, टिप्पणीकार
