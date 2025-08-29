देशहित में हम दो हमारे तीन की नीति

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी परंपरा और ज्ञान को समझाते हुए देश की जनसंख्या नीति पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में अब तक चला आ रहा ‘हम दो हमारे दो’ का नारा हिंदुओं की आबादी को खत्म करने वाला है…

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी परंपरा और ज्ञान को समझाते हुए देश की जनसंख्या नीति पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में अब तक चला आ रहा ‘हम दो हमारे दो’ का नारा हिंदुओं की आबादी को खत्म करने वाला है। उन्होंने कहा कि अब ‘हम दो हमारे दो’ नहीं, बल्कि इसकी जगह पर ‘हम दो हमारे तीन’ की नीति होनी चाहिए। उन्होंने भारतीय नागरिकों से तीन बच्चे पैदा करने की अपील की। संघ प्रमुख ने कहा, दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं कि जिन समुदायों में जन्म-दर तीन से कम होता है, वे धीरे-धीरे लुप्त हो जाते हैं।

देखा जाए, तो भागवत का यह बयान देशहित में है। डॉक्टर बताते हैं कि विवाह में बहुत देर न करने और तीन संतान करने से माता-पिता और संतानों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बच्चे आपस में ईगो मैनेजमेंट सीख लेते हैं, झगड़े नहीं होते। देखा जाए, तो देश में जन्म-दर कम होती जा रही है। हिंदुओं में तो कम जन्म-दर पहले से थी, अब यह और कम हो रही है। इसका नतीजा है कि देश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी भी कम होती जा रही है। आजादी के बाद 1951 में हुई पहली जनगणना के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 84.1 प्रतिशत हिंदू थे। उस समय मुसलमानों की आबादी 9.8 प्रतिशत, ईसाइयों की 2.3 प्रतिशत और सिखों की 1.9 प्रतिशत थी। लेकिन साठ साल बाद साल 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में हिंदुओं की हिस्सेदारी कुल आबादी में 79.8 प्रतिशत रह गई है, जबकि दुनिया के 94 प्रतिशत हिंदू भारत में रहते हैं। वहीं, मुसलमान भारत की कुल आबादी के 14.2 हो गए हैं। ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन का छह प्रतिशत हिस्सा हैं। इस तरह, पिछले 60 वर्षों में भारतीय मुसलमानों की संख्या में चार प्रतिशत की बढ़त हुई है, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या करीब चार प्रतिशत घटी है। बाकी धार्मिक समूहों की आबादी की दर लगभग यथावत बनी हुई है।

इसका मुख्य कारण है कि हिंदू परिवार एकल होते जा रहे हैं और उनमें अधिक बच्चों की शिक्षा, खान-पान, रहन-सहन का स्तर बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। जरूरत है कि उनकी चिंताओं को दूर कर सरकार हिंदुओं को आबादी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करे, अन्यथा मोहन भागवत का बयान हिंदुओं पर एकदम सटीक बैठता है कि आहिस्ता-आहिस्ता उनका अस्तित्व एक दिन खत्म हो जाएगा।

हमारी सरकार जनसंख्या नियंत्रण का जो ढोल पीट रही है, उसे संघ प्रमुख तुरंत बंद कराएं और उसको बदलकर जनसंख्या बढ़ाने वाली नीति लाने को मजबूर करें। यही देशहित में रहेगा।

रौनक राज, टिप्पणीकार

जनसंख्या को ज्यादा बढ़ाना ठीक नहीं संघ प्रमुख भागवत ने देश के नागरिकों को जो तीन बच्चे पैदा करने की नसीहत दी है, वह बेहद गैर-जिम्मेदाराना व अंधविश्वास बढ़ाने वाला है। हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक स्थिति पहले से ही आबादी के बोझ तले दबी हुई है। ऐसे में, इस तरह की ऊटपटांग बयानबाजियों से स्थिति और बदतर हो जाएगी। अगर यही देशभक्ति है, तो इससे इस देश को भगवान बचाएं।

असलियत यह है कि देश में आबादी विस्फोट हो चुका है। विकसित देशों के स्तर से तुलना करें, तो हमसे चार गुना अधिक क्षेत्रफल रखने वाले अमेरिका की आबादी हमसे चौथाई है। यूरोपीय देशों में तो आबादी कम ही होती जा रही है। एशिया में जापान जैसे विकसित देशों को देखें, तो वहां की सरकार घटती आबादी से चिंतित भी है। कई देशों की हालत यह है कि उन्हें अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए लोगों से अपील करनी पड़ रही है कि लोग बच्चे पैदा करें, उनकी परवरिश सरकार करेगी। हालांकि उन देशों में लोग अधिक बच्चों का बोझ नहीं उठाना चाहते। वे देश के विकास, ज्ञान के विकास पर अधिक जोर दे रहे हैं और अपने विकास को उच्चतम स्थिति पर ले जा रहे हैं। वहीं, एक हमारा देश है, जहां कि हिंदू रुझान रखने वाली वर्तमान सरकार दंभ तो 2047 तक विकसित श्रेणी में पहुंचने का भरती है, पर उसकी विचारधारा के मुखिया देश को पीछे ले जाने वाली नसीहतें देते हैं। कुछ लोगों की शिकायत है कि हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, जबकि अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। यह महज अफवाह है। तथ्यों के आईने में देखें, तो मुसलमान समेत सभी समुदायों में जन्म-दर काफी तेजी से घट रही है।

एक अध्ययन के मुताबिक, साल 1992 में जहां मुसलमानों में प्रजनन दर सबसे ज्यादा 4.4 थी और हिंदुओं में 3.3 थी। अब यह काफी कम हो चुकी है। साल 2015 में हर मुसलमान महिला के औसतन 2.6 बच्चे आंके गए हैं। वहीं, हिंदू महिलाओं के बच्चों की संख्या औसतन 2.1 हो गई है। जैन महिलाओं के बच्चों की औसत संख्या 1.2 थी। प्रजनन दर का ट्रेंड भले ही एक जैसा हो, लेकिन सभी धार्मिक समूहों में बच्चों की संख्या पहले की तुलना में कम हुई है। इसलिए मोहन भागवत का बयान उनकी विचारधारा के लोगों की मानसिकता को उजागर करता है और उसे कभी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि देश की जनसंख्या को आजादी के समय की दर पर लाने का विचार करना चाहिए। तभी हम विकास की ओर तेजी से बढ़ सकेंगे और अपने देश को महान बना सकेंगे। हमें आगे देखने की जरूरत है, न कि पीछे मुड़ने की।